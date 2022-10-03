Мовсару Евлоеву подобрали соперника по списку

Один из самых ярких отечественных бойцов в смешанных единоборствах (MMA) Мовсар Евлоев получил шанс оказаться вплотную к участию в поединке за титул чемпиона UFC, главного в этом виде промоушена, в полулегком весе (до 66 кг). Чтобы укрепить репутацию безусловного претендента на звание, Мовсару Евлоеву, до сих пор не имеющему в послужном списке ни единой осечки, нужно будет справиться в ноябре с американцем Брайсом Митчеллом, также еще не терпевшим поражений в MMA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мовсар Евлоев (слева) провел в UFC шесть боев и во всех одержал победу, имея колоссальное преимущество над соперниками

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Мовсар Евлоев (слева) провел в UFC шесть боев и во всех одержал победу, имея колоссальное преимущество над соперниками

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Главный в смешанных единоборствах промоушен, UFC, подтвердил, что центральным поединком его турнира, который состоится 5 ноября в Лас-Вегасе, станет бой между американцем Брайсом Митчеллом и россиянином Мовсаром Евлоевым в категории до 66 кг. Сайт MMAJunkie, один из наиболее популярных среди всех специализирующихся на освещении MMA, комментируя новость, охарактеризовал предстоящий матч как «захватывающее» соперничество.

В этом нет ничего странного, учитывая важность боя и детали биографий его участников. ESPN, который будет транслировать ноябрьский турнир, смело назвал их «соискателями» чемпионского титула в полулегком весе, по сути, дав понять, что победителю вполне может быть предоставлен шанс после него сразиться за это звание. В настоящий момент оно принадлежит австралийцу Александру Волкановски. 34-летний ветеран входит в число ярчайших звезд UFC и в данный момент даже занимает верхнюю строчку в его классификации лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Проблема заключается в том, что Волкановски на протяжении уже довольно длительного времени, с 2019 года, по сути, безраздельно царит в полулегком весе. А наиболее опасного среди своих опытных соперников — Макса Холлоуэя — он успел победить аж трижды.

В таких ситуациях, чтобы избежать «застоя» и подогреть интерес к розыгрышу титула, UFC, как и другие промоушены, старается подтянуть наверх кого-то из более молодых спортсменов. И 28-летний Мовсар Евлоев выглядит в этом смысле идеальной кандидатурой.

Как о будущей звезде MMA о Евлоеве, до смешанных единоборств серьезно занимавшемся греко-римской борьбой, заговорили еще до подписания спортсменом контракта с UFC.

В промоушен он попал в 2019 году и репутацию своими выступлениями только укреплял. В UFC Евлоев провел шесть боев и все выиграл. Досрочных побед у россиянина не было, но он, как правило, имел колоссальное преимущество над соперниками. Причем это касается не только привычной для Евлоева работы в партере, но и стойки.

При этом нужно знать, что его оппонентами были в основном известные бойцы с амбициями — такие как Энрике Барсола, Майк Гранди, Ник Ленц, Хаким Даводу. В своем последнем поединке — в июне этого года — Евлоев расправился с американцем Дэном Иге, удивив экспертов убедительностью выигрыша у классного противника.

Впрочем, примерно то же самое можно сказать про Брайса Митчелла, который чуть моложе Мовсара Евлоева и в отличие от россиянина в юности специализировался в вольной борьбе и джиу-джитсу.

У Митчелла также безупречный послужной список из 15 побед, и шесть из них также одержаны уже после перехода в UFC над довольно крепкими оппонентами вроде Эдсона Барбосы, которого он одолел в марте. В рейтинге сильнейших полулегковесов UFC Брайс Митчелл и Мовсар Евлоев располагаются сегодня рядышком — на девятой и десятой позициях. Но после ноябрьского поединка кто-то из них резко взлетит в иерархии.

Алексей Доспехов