2,6 процента составило в сентябре 2022 года повышение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Банк России. Повышение реального курса в сентябре зафиксировано после двух месяцев его снижения. В июле показатель снизился на 0,2%, в августе — на 3,7%. По данным ЦБ, реальный курс национальной валюты к доллару в прошедшем месяце в сравнении с августом вырос на 1%, к евро — на 2,3%. Средний же номинальный курс рубля в сентябре был равен 59,79 руб./$ и 59,26 руб./€. За девять месяцев 2022 года средний номинальный курс нацвалюты составил соответственно 69,26 руб./$ и 73,54 руб./€.