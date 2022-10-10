Приказы не обсуждаются, но уточняются

Правительство утвердило первый блок мероприятий для решения общеэкономических проблем бизнеса из-за частичной мобилизации. Меры сформированы по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова с бизнесом, доработаны ведомствами и охватывают круг вопросов от совмещения статуса предпринимателя и военнообязанного и предоставления отсрочек для передачи дел новому руководству компаний до смягчения бремени обязательств мобилизованных перед государством, банками и контрагентами. Решения должны быть готовы в течение недели. В деловом сообществе меры считают необходимыми, но недостаточными — бизнесу принципиален ответ на вопрос о брони и отсрочках для руководителей и ключевых сотрудников предприятий независимо от отрасли, но его пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил в понедельник план первоочередных мер для стабильной работы экономики после начала частичной мобилизации. Эти меры обсуждались на совещаниях первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями делового сообщества — возможность их реализации ведомства прорабатывали на прошлой неделе (см. “Ъ” от 3, 4 и 7 октября).

В рамках первоочередных мер правительство предусмотрело ряд послаблений для помощи предпринимателям в случае мобилизации. Речь идет о продлении сроков уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей.

Также будет продлен срок представления деклараций по налогам и другой отчетности. Бизнесмены получат кредитные каникулы — разработкой федерального закона займутся Минэкономики, Минфин, Банк России и «Корпорация МСП». Обещана и возможность отсрочки по аренде, и корректировка условий грантовой поддержки — продление сроков реализации проектов, снижение требований к ним и исключение штрафных санкций.

Также мобилизованным сотрудникам предлагается продлить сроки действия имеющихся у них разрешений без дополнительных процедур оценки. Будет урегулирован вопрос и с контрактными обязательствами — в случае срыва сроков исполнения госконтрактов допускается изменение их существенных условий без риска попадания в реестр недобросовестных поставщиков и начисления штрафов. Норма коснется всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Одним из ключевых вопросов, связанных с частичной мобилизацией, стал законодательный запрет военнослужащим заниматься предпринимательством лично или через доверенных лиц.

Закон предполагается поправить — граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса, законопроект Минюст и Минобороны должны разработать до 17 октября, к этому же сроку Минобороны и Генштаб выпустят ведомственные акты и разъяснения о пятидневной отсрочке мобилизованным предпринимателям на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. Как пояснил близкий к правительству источник “Ъ”, решения по указанным мерам должны быть готовы к 17 октября.

По данным “Ъ”, работа по поддержке бизнеса при этом будет продолжена. Так, на прошлой неделе глава правительства поручил создать штаб по работе с МСП.

Пока в сообщении правительства нет упоминаний об одной из наиболее востребованных бизнесом мер — освобождении дополнительных выплат бизнеса на поддержку мобилизованных от НДФЛ и страховых взносов, а также о переносе соцобязательств на государство в случае закрытия предприятия из-за мобилизации. Впрочем, эти меры могут войти в последующие пакеты помощи.

В деловых объединениях отмечают важность инициатив, вошедших в план, но рассчитывают на продолжение. Наиболее принципиальным для бизнеса остается вопрос отсрочек и броней вне зависимости от отраслевой принадлежности бизнеса — письмо в правительство об этом направили все четыре деловых объединения и «Корпорация МСП». Тему курирует промышленный вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, и как сообщают собеседники “Ъ”, пока запрос остается без ответа. «Отсрочки и квоты — это главный вопрос. Нельзя допустить остановки предприятий, экономика должна работать без перебоев. А как работать, если, например, при уборочной кампании у сельхозпроизводителя мобилизовано 80% трактористов»,— сетует глава «Опоры России» Александр Калинин.

Диана Галиева, Олег Сапожков