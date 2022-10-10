Банкирам не уйти от долга

Представители финансового рынка просят ускорить согласование списка сотрудников, имеющих право на бронь, и организовать горячую линию для банков с Минобороны для решения важных вопросов для поддержания стабильности финансовой системы. ЦБ направил в Минобороны списки сотрудников кредитных организаций, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования финансовой системы, еще в конце сентября. Но до военкоматов они так и не дошли. По словам банкиров, до сих пор продолжают призывать и рядовых сотрудников, и руководителей подразделений, в том числе включенных в списки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Национальный совет финансового рынка (НСФР) обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой «ускорить процесс утверждения списков сотрудников банков, которым положена бронь от мобилизации, для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы».

Как пояснил “Ъ” глава НСФР Андрей Емелин, Банк России передал списки сотрудников кредитных организаций в Минобороны еще 30 сентября. «Однако кредитные организации, работники которых включены в них, не получили подтверждения того, что им предоставлена отсрочка от призыва»,— утверждает глава НСФР.

По словам господина Емелина, сотрудникам кредитных организаций продолжают поступать повестки военных комиссариатов о призыве на военную службу по мобилизации.

«При обращении кредитных организаций в военные комиссариаты с информацией о факте включения ею сотрудника в список военные поясняют, что для освобождения от частичной мобилизации требуется и имеет силу только официальное подтверждение от Генерального штаба Минобороны России, которым они пока не располагают»,— пояснил Андрей Емелин.

Как рассказали “Ъ” в крупном банке, у них был мобилизован один из ключевых сотрудников ИТ-службы, который до этого не служил, не имеет учетной специальности и ему более 35 лет.

В другом крупном банке сообщили, что призван руководитель ИТ-подразделения с высшим образованием, включенный в список ЦБ. «Наш зампред обращался и в Банк России, и в Минобороны, доказывал, что сотрудник необходим для поддержания стабильной работы банка, но ничего не помогло, сотрудника не вернули»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Еще один источник “Ъ” на рынке уточняет, что призывают, конечно, не только сотрудников ИТ-подразделений, «просто их выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров»,— подчеркивает собеседник “Ъ”.

В Банке России и Минобороны на запрос “Ъ” не ответили.

По словам сотрудника банка, отвечающего за воинский учет, когда ЦБ согласовал список их работников, которым положена бронь, эти списки «сразу повезли по военкоматам». Однако, уточнил источник “Ъ”, в военкоматах «списки принимают крайне неохотно, ставят в очередь на оформление документов, которая может идти неделями». «В одном региональном военкомате нам прямо сказали: эти ваши списки — филькина грамота, пока не придет распоряжение от Генштаба, они ничего не значат»,— рассказал собеседник “Ъ”.

В связи с этим НСФР просит Минобороны ускорить процесс рассмотрения и согласования списков работников кредитных организаций, ранее направленных ЦБ в министерство. Также в письме отмечается необходимость максимально быстро довести список имеющих право на бронь до военных комиссариатов, а самим сотрудникам выдать документы, подтверждающие их отсрочку от мобилизации. Кроме того, НСФР предлагает создать горячую линию, с помощью которой банки могли бы взаимодействовать с Минобороны «на постоянной основе для оперативного решения текущих вопросов».

Максим Буйлов