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Коммерсантъ FM
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Мобилизация непреодолимой силы

При невозможности исполнения госконтрактов их условия можно будет изменить

Минфин намерен признать мобилизацию обстоятельством непреодолимой силы при исполнении госконтрактов. Такая норма позволит заказчикам и поставщикам корректировать существенные условия контрактов и исключит риски попадания в реестр недобросовестных компаний. Пока же «внутренние обстоятельства», в отличие от внешних, форс-мажором не считаются, а действующие механизмы корректировки контрактов неэффективны из-за сопротивления заказчиков. В деловом сообществе инициативу ведомства поддерживают: тема невозможности выполнения части обязательств в новых условиях обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова и уже вошла в первый пакет мер по решению возникших у бизнеса «мобилизационных» проблем.

Курирующий госзакупки замглавы Минфина Алексей Лавров готов признать мобилизацию непреодолимой силой, способной вносить коррективы в госконтракты

Курирующий госзакупки замглавы Минфина Алексей Лавров готов признать мобилизацию непреодолимой силой, способной вносить коррективы в госконтракты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Курирующий госзакупки замглавы Минфина Алексей Лавров готов признать мобилизацию непреодолимой силой, способной вносить коррективы в госконтракты

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, позволяющий признать мобилизацию в РФ обстоятельством непреодолимой силы в рамках применения закона о госзакупках (ФЗ-44). В результате заказчики и поставщики смогут изменять существенные условия контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд. Кроме того, компании после принятия документа не попадут в реестр недобросовестных поставщиков в случае, если они не смогли исполнить обязательства должным образом из-за мобилизации. В таком случае им также будут списаны неустойки. Минфин рекомендует местным властям также обеспечить возможность корректировки региональных и муниципальных контрактов из-за мобилизации.

В Минфине “Ъ” пояснили, что поправки распространятся как на частичную, так и на общую мобилизацию. Там добавляют, что контракт по соглашению сторон может быть изменен на основании решения правительства. При невозможности дальнейшего исполнения контракта он также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон контракта. «Важно иметь в виду, что мобилизация ИП автоматически не означает невозможность исполнения контракта, поскольку контракт может продолжать исполняться в том числе нанятыми ИП работниками»,— добавляют в ведомстве.

Поясним, выдачей сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах занимается Торгово-промышленная палата (ТПП), однако сейчас речь идет только о внешнеторговых сделках и международных договорах. Как пояснила “Ъ” вице-президент ТПП Елена Дыбова, Гражданский кодекс не содержит нормы, которая позволяла бы считать внутренние обстоятельства форс-мажором. «До сих пор у предпринимателей была формальная возможность расторгать контракт без последствий через ФАС, но на практике этот механизм оказался нерабочим: заказчики не соглашались на изменение условий и расторжение контрактов, а поставщикам грозили жесткие санкции за односторонний отказ»,— поясняет она. Между тем призыв сотрудников в рамках частичной мобилизации уже повлиял на возможности исполнения контрактов. Например, в случае мобилизации сотрудника с уникальной лицензией предприятие не может больше исполнять обязательства. Как показала практика, особенно от происходящего страдают аграрные хозяйства и небольшие перерабатывающие производства.

Поправки в сфере контрактных отношений являются частью первого пакета мер правительства для решения проблем бизнеса из-за частичной мобилизации — и авторы проекта в пояснительной записке ссылаются на соответствующее поручение первого вице-премьера Андрея Белоусова. Согласно протоколу совещания по этим темам (есть у “Ъ”), поручения также касаются возможности для военнослужащих остаться собственниками бизнеса при мобилизации, пока закон «О статусе военнослужащих» прямо это запрещает. Одновременно Минюсту поручено проработать возможность упрощения процедуры передачи дел при мобилизации и при смене директора, Минобороны — подготовить норму о двухнедельной отсрочке для завершения таких процедур. Минтруд должен разработать особый порядок увольнения сотрудников компаний, Минфин и Минэкономики — правила заморозки налоговых и других обязательных платежей. Все решения по результатам совещания должны быть приняты на этой неделе (см. также “Ъ” от 3 октября).

Диана Галиева, Евгения Крючкова

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