Совет директоров на казарменном положении

Белый дом уже на этой неделе представит первый блок мер для решения проблем бизнеса из-за частичной мобилизации — поручения ведомствам после ряда совещаний дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Как сообщают предприниматели, на встречах речь шла о рисках остановки предприятий, а также невыполнения обязательств перед государством, банками и контрагентами. Другой ключевой вопрос — возможности отсрочки и брони для бизнеса — пока не решен. Андрей Белоусов сконцентрируется на общеэкономических последствиях частичной мобилизации, вопросами же призыва займется вице-премьер Денис Мантуров. Пока же вопросы трудовых отношений остаются наиболее острыми — мобилизация и массовый отъезд россиян приведут к дефициту рабочей силы, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа) поручил ведомствам адаптировать регуляторику к «мобилизационным» запросам возглавляемого Александром Шохиным РСПП и других деловых объединений

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа) поручил ведомствам адаптировать регуляторику к «мобилизационным» запросам возглавляемого Александром Шохиным РСПП и других деловых объединений

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, риски частичной мобилизации для бизнеса обсуждались на прошлой неделе на двух совещаниях у первого вице-премьера Андрея Белоусова. «Первый блок мер для урегулирований сложностей, возникающих у малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией, отработан и проходит финальную стадию согласования — все будет запущено на этой неделе»,— сообщили “Ъ” в секретариате чиновника. Участники совещаний рассказывают, что правительству потребовалась оценка фактического воздействия мобилизации на предприятия — например, возможности компаний работать, выполнять контрактные и кредитные обязательства, проблем с логистикой и поставкой товаров и услуг, рисков невыполнения обязательств перед государством по грантам и субсидиям. После совещаний первый вице-премьер поручил ведомствам до 30 сентября проработать возможные меры поддержки бизнеса и инициативы делового сообщества. «Необходимы безотлагательные ответы на вопросы предпринимателей. Совещания у первого вице-премьера по всем сложным моментам предполагают оперативные и выверенные изменения в регуляторике»,— говорит глава «Опоры России» Александр Калинин.

Сам бизнес готов поддерживать мобилизованных сотрудников. Глава «Деловой России» Алексей Репик рассчитывает на послабления таким предприятиям за счет освобождения дополнительных выплат от НДФЛ. Вице-президент ТПП Елена Дыбова считает, что «если из-за частичной мобилизации предприниматель вынужден закрывать свой бизнес, то, по мнению экспертов, государство должно предусмотреть возможность выполнить социальные обязательства перед увольняемыми сотрудниками, если предприниматель сам такой возможности не имеет. Если же компании сами оказывают дополнительную поддержку своим мобилизуемым сотрудникам, такие выплаты следует освободить от страховых взносов».

Второй ключевой запрос — отсрочки и бронь от частичной мобилизации. Письмо о них главы четырех бизнес-объединений и Корпорации МСП направили главе правительства Михаилу Мишустину 29 сентября. Авторы предлагают предоставить отсрочку всем физлицам—учредителям предприятий, их руководителям, главным бухгалтерам, ИП, главам фермерских хозяйств, чей призыв может остановить работу и привести к срыву контрактов и негативным последствиям для работников. Отсрочка необходима для передачи полномочий и выполнения формальностей, бизнес предлагает дать ее компаниям, которые работают более шести месяцев,— чтобы нельзя было «открыть бизнес, чтобы уклониться». Также бизнес рассчитывает на бронь сотрудникам, нанятым до сентября 2022 года: квоту не менее 30% от числа сотрудников при более 15 занятых и не менее 50% — при меньшей численности и для системообразующих, стратегически значимых компаний и участников цепочек поставок предприятий ОПК. Отметим, перспективы отсрочек и брони по частичной мобилизации на совещаниях у господина Белоусова не обсуждались — он анализирует риски мобилизации для экономики в целом. Вопросами бронирования граждан на уровне вице-премьеров занимается Денис Мантуров — распоряжением от 29 сентября он возглавил профильную межведомственную комиссию.

На рынке труда тем временем развиваются встречные тренды — низкая безработица сопровождается снижением зарплат (минус 1,6% за январь—июль в годовом выражении, по оценке Минэкономики, минус 0,5% за июль с учетом сезонности, по оценке ЦМАКП) и отсутствием роста спроса на труд — возможно, это вызвано неопределенностью перспектив бизнеса. Аналитики Telegram-канала MMI отмечают снижение числа вакансий на бирже труда (на 18,4% в августе, 16,7% в июле в годовом выражении). Впрочем, в будущем тенденция сменится. «Влияние выбытия минимум 700 тыс. человек (миграция и первая волна мобилизации) приведут к дефициту рабочей силы, и особенно пострадают услуги»,— полагает Игорь Поляков из ЦМАКП.

Диана Галиева, Алексей Шаповалов