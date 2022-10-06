Выплаты, стой, раз-два

Минэкономики подготовило изменения нормативно-правовой базы, регулирующей выполнение субъектами МСП условий предоставления грантов, льготных кредитов и микрозаймов, выплаты по ним для мобилизованных собственников малого и среднего бизнеса предлагается остановить до их возвращения к нормальной жизни. Требования же к исполнению обязательств по грантам могут быть пролонгированы на срок мобилизации или смягчены при их невыполнимости, письма об этом губернаторам и руководителям ведомств, которые выступают сторонами договоров о предоставлении господдержки МСП, профильный заместитель главы Минэкономики Татьяна Илюшникова уже отправила. Сами регионы, предоставляющие такую поддержку за счет субсидий Минэкономики, также смогут скорректировать соглашения о них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с подготовленным Минэкономики пакетом документов, нацеленных на смягчение экономических последствий мобилизации для малого и среднего бизнеса, в министерстве их содержание не комментируют, но факт отправки и содержание подтверждают. Правительство, напомним, по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова готовит анализ негативного влияния мобилизации на состояние экономики, финансовый и трудовой рынок, деловую и инвестиционную активность и меры по его минимизации. В предложения Минэкономики входят поправки к приказу министерства №142 от 26 марта 2021 года — он описывает требования к реализации мер господдержки МСП и самозанятых, а также разъяснительные письма куратора малого бизнеса, замглавы ведомства Татьяны Илюшниковой в банки и министерства, участвующие в программах льготного кредитования сектора.

Поправки к правилам микрофинансирования МСП и самозанятых вводят дифференциацию максимальных размеров микрокредитов — до 5 млн руб. для МСП и до 500 тыс. руб. для самозанятых в микрокредитной компании (было — до 1 млн руб.) и до 1 млн руб. в государственной микрофинансовой организации.

При этом на время мобилизации заемщика Минэкономики предлагает приостанавливать исполнение обязательств по микрозаймам, для этого до декабря 2023 года нужно будет подписать допсоглашение к кредитному договору.

Срок его также может быть продлен, но не должен превышать пяти лет.

Аналогичную норму предлагается применять и к получателям грантовой поддержки (напомним, в рамках нацпроекта МСП по постановлению правительства 1492 от 18 сентября 2020 года она предоставляется молодым предпринимателям возрастом до 25 лет).

С ними будет подписываться допсоглашение о продлении сроков достижения результатов предоставления гранта без изменения его размера, а в случае невозможности — о снижении требований или возврате неиспользованного гранта «без применения штрафных санкций».

Поскольку распределение таких грантов министерство проводит через региональные администрации, предоставляя им субсидии на эти цели, сами соглашения об их выделении субъектам РФ также могут быть пересмотрены путем «заключения допсоглашений» с Минэкономики с продлением на срок до двух лет или с уменьшением целевых показателей. Для этого госпожа Илюшникова рекомендует «внести изменения в региональные НПА», обеспечив субъектам РФ возможность правки соглашений о предоставлении субсидий.

Также, возможно, опасаясь разночтений или массовых отказов банков в предоставлении МСП льготных кредитов по другой программе господдержки — утвержденной постановлением правительства от 27 февраля 2021 года №279 программе ФОТ 3.0 (займы по ставке 3% годовых при сохранении не менее 90% работников),— глава департамента инвестполитики и развития МСП министерства Инна Дадаян разослала в участвующие в ней кредитные организации письмо, в котором специально отмечает, что, в соответствии с постановлением правительства №1677 от 22 сентября 2022 года «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах», действие трудовых договоров и служебных контрактов с мобилизованными «приостанавливается», «прекращение указанных трудовых договоров и служебных контрактов не допускается, рабочие места за мобилизованными гражданами будут сохранены», то есть на выполнение обязательств по таким кредитам мобилизация не скажется (рост рисков их невозврата в письме не обсуждается).

Еще одно письмо Минэкономики затрагивает его коллег по правительству, реализующих совместные программы поддержки МСП,— это Банк России, Минсельхоз, Минфин, ФНС, Корпорация МСП, Российский экспортный центр и ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», от них в министерстве ждут предложений по корректировке проектов, которые также может затронуть мобилизация.

Отметим, что пакет Минэкономики может снять наиболее распространенные вопросы о влиянии мобилизации на обязательства собственников малых и средних компаний, в которых власти до сих пор видели источник будущего развития инвестиционной и предпринимательской среды в РФ, а не мобилизационный ресурс. Однако реальное влияние участия их в военной операции позже может потребовать, очевидно, гораздо более масштабных правок в регуляторных актах — до сих пор столкновений военных и экономических интересов государства в таком объеме просто не происходило.

Олег Сапожков, Диана Галиева