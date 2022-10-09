Чемпион по присуждению

Макс Ферстаппен во второй раз подряд стал чемпионом мира. Лидер Red Bull выиграл получившийся скомканным Гран-при Японии, и этого оказалось достаточно, чтобы стать недосягаемым для соперников. Сравнивая два своих титула, Ферстаппен сказал, что первый был «эмоциональным», а этот — «красивым». Болельщики голландца вряд ли станут с ним спорить. Остальные же могут отметить, что ничего красивого в истории, развязка которой становится очевидной за четыре главы до конца, нет. Впрочем, Ферстаппен в этом не виноват. Он действительно доминировал по ходу сезона, и даже удивительно, как не обеспечил себе титул еще раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Макса Ферстаппена, досрочно ставшего двукратным чемпионом мира, еще остались цели на сезон: он еще может побить рекорд по количеству побед за один сезон

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters У Макса Ферстаппена, досрочно ставшего двукратным чемпионом мира, еще остались цели на сезон: он еще может побить рекорд по количеству побед за один сезон

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

В Японию Макс Ферстаппен прибыл оформлять свой второй подряд чемпионский титул. Чтобы стать недосягаемым для преследователей, голландцу требовалось выиграть гонку с быстрейшим кругом. В таком случае он мог не обращать внимания на результаты конкурентов. Ну или просто выиграть ее без бонусного очка за быстрый круг и рассчитывать, что лидер Ferrari Шарль Леклер не займет место выше третьего. Оба варианта представлялись весьма вероятными.

Скорее всего, мало кто из 150 тыс. болельщиков, собравшихся на трибунах автодрома Suzuka, рассчитывал увидеть что-то вроде битвы титанов — не та сейчас ситуация. Но надежды на то, чтобы стать свидетелями интересной гонки (а дождь вроде бы должен был сделать предстоящее событие более интригующим), у них были. Однако они не оправдались. Начало то было неплохое: Леклер со старта чуть было не обошел Ферстаппена — обладателя pole-position — и, казалось, был настроен решительно. Но не прошло и двух кругов, как на мокрой трассе началась череда вылетов, и гонку остановили. Ожидание, когда погода позволит вернуться на трассу, растянулось больше чем на два часа. В итоге все, что увидели зрители,— 40-минутный спринт. На большее времени не оставалось: согласно правилам, заезд не может длиться больше трех часов.

Этот отрезок Ферстаппен выиграл за явным преимуществом. Были несколько кругов, когда Леклер пытался держаться за ним, но, как часто бывает с Ferrari в этом сезоне, такая погоня только «убила» шины, и Леклер вынужден был бросить попытки навязать борьбу. Да и занят он был — тем, что отбивался от второго номера «быков» Серхио Переса. Отбился, но только в пылу сражения выезжал за пределы трассы, что и стало одним из ключевых моментов гонки.

Уже после финиша судьи вынесли два решения. Первое — Леклера за ту самую срезку поворота наказать пятисекундным штрафом. Таким образом, гонщик Ferrari в протоколе переместился на третье место. Второе — начислить гонщикам полные очки. А ведь даже босс Red Bull Кристиан Хорнер потом признавался, что все полагали, что начислена будет только половина очков: так делают, когда продолжительность гонки составила более 50% и менее 75% от запланированной. Но как пояснили в FIA, регламент не так прост. Оказывается, что вышеозначенное правило применимо к ситуациям, когда гонку остановили или финиш случился за машиной безопасности. А раз ничего этого не было, то и очки начисляются в полном объеме.

Вот и вышло, что Ферстаппен, уже выбравшись из машины, рассказывал, как ему жаль, что не удалось оформить титул именно в Японии, благодарил зрителей за то, что они не разошлись, радовался тому, что гонка хоть в каком-то виде состоялась. А потом выяснилось, что речь надо срочно менять.

Голландцу сообщили, что он двукратный чемпион (таких в истории было не так уж много — семь, а тех, кто выигрывал чемпионат три раза и больше,— девять). И тогда он сказал, что несказанно рад победить именно тут, сказал, что это невероятно, добавил, что в Honda (поставщик моторов Red Bull) наверняка порадуются такому исходу. А еще Ферстаппен, сравнивая два своих титула, отметил, что первый, завоеванный в последней гонке 2021 года в невероятном противостоянии с Льюисом Хэмилтоном, был очень эмоциональным. Ну а этот просто красивый.

С последним утверждением можно поспорить. Действительно, трудно найти что-то красивое в чемпионате, победитель которого определен за четыре этапа до конца. Хуже было только в 2002-м, когда Михаэль Шумахер выиграл чемпионат за шесть этапов до его завершения. А ведь фактическая неизбежность коронации Ферстаппена стала очевидной уже к концу августа, после того как голландец выдал серию из пяти побед подряд. Не удивительно, что тот же Леклер не выглядел в воскресенье расстроенным, отметив, что все прекрасно понимали, что завоевание титула Ферстаппеном — лишь вопрос времени. Ведь на самом деле все могло кончиться еще задолго до «Судзуки». Если бы не два провала Red Bull на старте сезона (в Бахрейне и Австралии у машины просто не выдерживал мотор), чемпионом Ферстаппен мог бы стать еще летом.

Однако будут правы и те, кто скажет, что красоты в триумфе Ферстаппена в избытке. В конце концов, почему его должны волновать проблемы соперников (пусть в FIA думают о том, как сделать гонки более конкурентными). Если Mercedes полностью провалил переход на машины, построенные по новому регламенту, а Ferrari после яркого начала просто сдулась, то все вопросы к руководителям этих команд. Сам же Ферстаппен при этом был по большей части безупречен. Чего стоит хотя бы недавний Гран-при Бельгии, где он начинал 14-м, а закончил первым. Или то, как изменилась его манера поведения на трассе.

Раньше Ферстаппена нередко упрекали в бесшабашности. Теперь же он, оставаясь таким же неуступчивым, значительно лучше просчитывает последствия и на крайности не идет.

При этом почти никогда голландец не едет на пределе возможностей. У него всегда есть запас, который он использует как козырь в нужный момент. Будь иначе, не одержать бы ему за сезон 12 побед. Больше — 13 гонок за один чемпионат — выигрывали только Михаэль Шумахер (в 2004-м) и Себастьян Феттель (в 2013-м). Почти не вызывает сомнений, что Ферстаппен их рекорд перекроет. По крайней мере, все возможности для этого есть.

Александр Петров