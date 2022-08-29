Чемпион поднялся с низов

Макс Ферстаппен в блестящем стиле выиграл Гран-при Бельгии. Голландец стартовал с 14-го места, но это не помешало ему уже к середине гонки снять все вопросы относительно ее победителя. Вторым был напарник Ферстаппена по Red Bull Серхио Перес, третьим — Карлос Сайнс из Ferrari. Учитывая, что первый номер «Скудерии» Шарль Леклер финишировал только пятым, отрыв Ферстаппена от единственного конкурента в борьбе за титул приблизился к сотне очков, и теперь второй титул Ферстаппена представляется практически неизбежным.

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Фото: Johanna Geron, Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Johanna Geron, Reuters

Гран-при Бельгии открывал вторую после традиционного почти в месяц длиной перерыва в первенстве часть чемпионата. От этого перерыва болельщики, особенно те из них, кто лишен жестких командных пристрастий и просто хочет видеть интересные гонки, ждали многого. Все-таки первая половина первенства нечасто радовала напряженной борьбой. Преимущество Red Bull вообще и Макса Ферстаппена в частности было слишком уж очевидным. А попытки той же Ferrari бросить «быкам» вызов, за редким исключением, ничего не давали. А тут команды начали радовать болельщиков заявлениями о том, что в августе успели ударно поработать и теперь все будет по-другому. Об этом говорили в Ferrari, отмечая, что новая версия их силовой установки позволит Леклеру чувствовать себя увереннее. На большой прогресс намекали и в Mercedes, который в конце июля в Венгрии даже отметился вторым и третьим местами на подиуме. Но потом на трассу выехал Ферстаппен, и стало понятно, что либо соперники Red Bull сильно преувеличивали свои достижения, либо сама Red Bull продвинулась настолько дальше конкурентов, что перечеркнула все их достижения.

Явление мощи Ферстаппена случилось еще в субботу, в квалификации. Она не могла принести ему старта с первого места, поскольку в команде решили, что лучше будет сменить мотор на машине голландца сверх установленного лимита (такую же процедуру провернули и с машиной Шарля Леклера так, что и он должен был смириться с потерей мест на стартовой решетке). Но как же быстр был голландец! Карлосу Сайнсу, официальному победителю квалификации, он «привез» более 0,6 секунды. Гонщикам Mercedes — около двух секунд. Последнее настолько шокировало босса Mercedes Тото Вольфа, что он назвал эту квалификацию худшей в своей карьере и, пожалуй, впервые с начала сезона сказал, что пришло время думать не о текущем, а уже о следующем чемпионате. Видимо, потому, что в этом уже все ясно.

Если и были в планах стратегов той же Ferrari схемы, предусматривающие, что как-то удастся сдержать Ферстаппена, то рухнули они быстро. Голландец, стартовавший с 14-го места (Леклер стоял 15-м), полетел так, словно у него не просто новый мотор, а будто их сразу два. Легкость, с которой он разделывался с соперниками, действительно поражала. Уже к середине гонки он вышел в лидеры, и больше ничего интересного с ним по ходу бельгийского этапа не происходило. Он ехал до самого финиша в своем темпе, а сзади, на почтительном удалении, его еще и прикрывал Серхио Перес.

В оправдание Леклера можно отметить, что ему не повезло на старте: попавший в воздуховод осколок вынудил его ехать на незапланированный ранний пит-стоп. Возможно, это был кусочек Mercedes Льюиса Хэмилтона, налетевшего на Alpine Фернандо Алонсо и выбывшего уже в дебюте гонки. И если бы Леклер финишировал хотя бы в топ-3, можно было бы говорить, что ему не повезло. Но он был только пятым на трассе, а в протоколе и вовсе шестым, поскольку получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне. Да и вообще, Ferrari, окажись Джордж Расселл из Mercedes чуть удачливее (британец вполне мог обогнать Карлоса Сайнса), могла бы остаться без подиума.

После бельгийского этапа отрыв Ферстаппена от Леклера достиг уже 98 очков. Больше того, лидер Ferrari уступает не только действующему чемпиону мира, но и Пересу, правда, всего пять очков. Но, по всей видимости, именно второй номер Red Bull до конца первенства и останется основным конкурентом Леклера в битве за второе место в общем зачете. Дотянуться до голландца никому уже практически нереально.

Александр Петров