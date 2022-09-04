Макс Ферстаппен перевалил за сотню

Макс Ферстаппен сделал еще один шаг к оформлению второго в своей карьере титула чемпиона мира. В воскресенье голландец стал победителем Гран-при Нидерландов. После этого успеха отрыв гонщика Red Bull от ближайших преследователей вырос до 109 очков. Отыграть такой отрыв за семь оставшихся до завершения первенства гонок можно лишь теоретически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен

Фото: Peter Dejong / AP Макс Ферстаппен

Фото: Peter Dejong / AP

После Гран-при Бельгии, где неделю назад Макс Ферстаппен не просто победил, а разметал своих соперников, которым никак не помогло даже то, что действующий чемпион мира стартовал из середины второй десятки пелотона, на Гран-при Нидерландов при поддержке шумной стотысячной «оранжевой» армии фанов от Ферстаппена ждали повторения триумфа. Правда, сам он отмечал, что трассы в Спа и Зандворте очень уж разные, и говорил, что доминирования сродни случившемуся в Бельгии ждать не стоит. И, в общем, нисколько, как показала гонка, не кокетничал. Хотя начало этапа и не давало надежд на то, что зрители увидят что-то увлекательное.

После спокойного, без инцидентов, старта Ферстаппен сохранил лидерство. Он уверенно отбил атаку лидера Ferrari Шарля Леклера и уехал от него на достаточно безопасное расстояние.

Чаще всего такое начало, да еще на трассе, где обгоны затруднены, означает, что интрига убита. В воскресенье контрольный, чтобы уж наверняка, выстрел в нее сделали еще и в Ferrari. То, насколько странно она строит свои гонки в нынешнем сезоне, насколько спорные решения принимает ее руководство, обсуждалось уже не раз. Но в Голландии итальянцы снова смогли удивить. Леклера по традиции зазвали на пит-стоп в неподходящий момент, ну а Карлосу Сайнсу вместо четырех колес вынесли три. Неудивительно, что гонщики Ferrari оказались позади двух Mercedes — Льюиса Хэмилтона и Джорджа Рассела. Впрочем, именно это обстоятельство и сделало гонку вполне интересной.

Mercedes случившийся в этом сезоне переход на новый технический регламент откровенно провалил. Некогда лучшая машина чемпионата большую часть первенства откровенно не ехала, «радуя» разве что выдающимся «козлением» своих машин. Но в последнее время дела пошли лучше.

Скорости, позволяющей тягаться с Red Bull на равных, у Mercedes по-прежнему нет, но вот с той же Ferrari команда уже вполне справляется. В Голландии она в принципе могла замахнуться и на то, чтобы одержать первую победу в сезоне.

Правда, делая такое допущение, стоит оговориться, что шансы у Mercedes были не самые высокие. Даже не 50%. И проистекали они не из чистого темпа машин Хэмилтона и Рассела, а из тактического рисунка, выбранного командой. Она запланировала один, а не два, как топовые оппоненты, пит-стопа. И если бы планы Mercedes не нарушили обстоятельства, этот подход мог бы дать результат. Все-таки Ферстаппен, хоть и был быстрее всех по темпу, но не настолько, как неделей ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фейерверк на трибунах в честь победы Макса Ферстаппена Фото: Peter Dejong / AP Макс Ферстаппен празднует победу на Гран-при Нидерландов Фото: Reuters / Piroschka Van De Wouw Следующая фотография 1 / 2 Фейерверк на трибунах в честь победы Макса Ферстаппена Фото: Peter Dejong / AP Макс Ферстаппен празднует победу на Гран-при Нидерландов Фото: Reuters / Piroschka Van De Wouw

Все сломала поломка мотора на Alfa Romeo Валттери Боттаса. Финн встал на стартовой прямой, на трассе появилась машина безопасности (на тот момент Хэмилтон и Рассел возглавляли гонку), что дало шанс и Ферстаппену, и Леклеру «бесплатно» перейти на мягкий тип резины. С криками «Меняйте мне колеса!» остановился в боксах и Рассел. И только семикратный чемпион мира ничего не сделал. И зря. После рестарта мимо Хэмилтона пулей просвистел Ферстаппен. Вскоре под проклятья, которыми Льюис Хэмилтон осыпал команду за то, что она не позвала его вовремя на смену резины, британца обошел Рассел, а потом, на фоне непрекращающейся ругани Хэмилтона, еще и Леклер. Собственно, в этом же порядке Ферстаппен, Рассел и Леклер до финиша и доехали. Хэмилтон довольствовался четвертым местом.

Победа голландца (четвертая подряд и десятая в сезоне) делает его практически недосягаемым для преследователей. На счету Ферстаппена 310 очков. У Леклера и второго номера Red Bull Серхио Переса — по 201. Отыграть 109 очков дефицита за оставшиеся семь гонок можно лишь в теории.

Александр Петров