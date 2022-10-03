Red Bull приняла слишком много

Одна из лучших команд «Формулы-1» Red Bull, гонщику которой Максу Ферстаппену на данный момент принадлежит титул, может столкнуться с серьезными проблемами. В среду Международная автомобильная федерация (FIA) может обвинить Red Bull в превышении установленного потолка расходов в 2021 году. Согласно регламенту, такое нарушение может караться весьма жестко — вплоть до исключения из чемпионата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник Red Bull Хельмут Марко (слева) признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности команды

Фото: Loren Elliott / Reuters Советник Red Bull Хельмут Марко (слева) признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности команды

Фото: Loren Elliott / Reuters

Незадолго до состоявшегося в воскресенье Гран-при Сингапура (победу в нем одержал второй номер Red Bull Серхио Перес) специализированные порталы распространили сообщения о том, что FIA получила сведения, согласно которым как минимум две команды «Формулы-1» превысили лимит на расходы в прошлом сезоне. Тогда он составлял $145 млн (в текущем сезоне команды не должны тратить более $140 млн, а в сезонах 2023–2025 годов — не более $135 млн). В качестве нарушителей правил упоминались две команды — Red Bull и Aston Martin. Судьба последней малоинтересна: команда в прошлом сезоне заняла лишь седьмое (из десяти) место в Кубке конструкторов. Другое дело Red Bull, лидер которой Макс Ферстаппен по итогам прошлого сезона впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Обоснованности сообщениям о том, что две команды серии нарушили регламент, придало заявление босса Mercedes, ключевого конкурента Red Bull в прошлом году, Тото Вольфа. Согласно его заявлению телеканалу Sky F1, в паддоке все давно знают, что две команды превысили лимит расходов. В ответ босс Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что высказывания господина Вольфа носят клеветнический характер, и даже пригрозил некими юридическими последствиями.

Похоже, однако, что Тото Вольф хотя бы отчасти прав. В понедельник советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что у FIA могут быть вопросы к отчетности команды. Правда, он сначала выразил удивление, откуда об этом мог узнать руководитель Mercedes.

Согласно версии известного в прошлом гонщика «Формулы-1» Ральфа Шумахера, брата легендарного Михаэля Шумахера, с господином Вольфом данными могла поделиться некая экс-сотрудница Mercedes, перешедшая на работу в FIA.

Но в итоге господин Марко признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности Red Bull. Если точнее, то вопросы возникли сразу по шести пунктам. Представитель Red Bull полагает, что, если FIA согласится с объяснениями команды хотя бы по двум из шести спорных пунктов, все обвинения будут сняты.

Согласно регламенту FIA, нарушение лимита расходов бывает двух степеней. Превышение потолка менее чем на 5% считается незначительным и не влечет серьезных последствий. Преодоление этой планки уже считается нарушением серьезным и дает FIA основания применить жесткие санкции широкого спектра — от лишения части очков до исключения из чемпионата.

Впрочем, как сообщает голландский телеканал Ziggo Sport, Red Bull и Aston Martin пока грозят штраф в размере $7,5 млн и ограничения на время работы в аэродинамических трубах в следующем сезоне.

Однако нельзя исключать, что FIA пойдет и на более жесткие меры. Например, лишение Ферстаппена части завоеванных в сезоне очков. Это вернет чемпионату утраченную им остроту. Ведь на данный момент голландец оторвался от ближайшего преследователя — Шарля Леклера (Ferrari) — уже на 104 очка. Таким образом, каждая из пяти оставшихся до завершения чемпионата гонок может стать для Ферстаппена чемпионской. FIA, вероятно, хотела бы оттянуть развязку до последнего.

Александр Петров