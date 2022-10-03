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Red Bull приняла слишком много

Чемпионской команде «Формулы-1» грозят санкции

Одна из лучших команд «Формулы-1» Red Bull, гонщику которой Максу Ферстаппену на данный момент принадлежит титул, может столкнуться с серьезными проблемами. В среду Международная автомобильная федерация (FIA) может обвинить Red Bull в превышении установленного потолка расходов в 2021 году. Согласно регламенту, такое нарушение может караться весьма жестко — вплоть до исключения из чемпионата.

Советник Red Bull Хельмут Марко (слева) признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности команды

Советник Red Bull Хельмут Марко (слева) признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности команды

Фото: Loren Elliott / Reuters

Советник Red Bull Хельмут Марко (слева) признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности команды

Фото: Loren Elliott / Reuters

Незадолго до состоявшегося в воскресенье Гран-при Сингапура (победу в нем одержал второй номер Red Bull Серхио Перес) специализированные порталы распространили сообщения о том, что FIA получила сведения, согласно которым как минимум две команды «Формулы-1» превысили лимит на расходы в прошлом сезоне. Тогда он составлял $145 млн (в текущем сезоне команды не должны тратить более $140 млн, а в сезонах 2023–2025 годов — не более $135 млн). В качестве нарушителей правил упоминались две команды — Red Bull и Aston Martin. Судьба последней малоинтересна: команда в прошлом сезоне заняла лишь седьмое (из десяти) место в Кубке конструкторов. Другое дело Red Bull, лидер которой Макс Ферстаппен по итогам прошлого сезона впервые в своей карьере стал чемпионом мира.

Обоснованности сообщениям о том, что две команды серии нарушили регламент, придало заявление босса Mercedes, ключевого конкурента Red Bull в прошлом году, Тото Вольфа. Согласно его заявлению телеканалу Sky F1, в паддоке все давно знают, что две команды превысили лимит расходов. В ответ босс Red Bull Кристиан Хорнер заявил, что высказывания господина Вольфа носят клеветнический характер, и даже пригрозил некими юридическими последствиями.

Похоже, однако, что Тото Вольф хотя бы отчасти прав. В понедельник советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что у FIA могут быть вопросы к отчетности команды. Правда, он сначала выразил удивление, откуда об этом мог узнать руководитель Mercedes.

Согласно версии известного в прошлом гонщика «Формулы-1» Ральфа Шумахера, брата легендарного Михаэля Шумахера, с господином Вольфом данными могла поделиться некая экс-сотрудница Mercedes, перешедшая на работу в FIA.

Но в итоге господин Марко признал, что у FIA есть вопросы к методам подсчета, использованным в отчетности Red Bull. Если точнее, то вопросы возникли сразу по шести пунктам. Представитель Red Bull полагает, что, если FIA согласится с объяснениями команды хотя бы по двум из шести спорных пунктов, все обвинения будут сняты.

FIA готовится отказаться от ископаемого топлива

Согласно регламенту FIA, нарушение лимита расходов бывает двух степеней. Превышение потолка менее чем на 5% считается незначительным и не влечет серьезных последствий. Преодоление этой планки уже считается нарушением серьезным и дает FIA основания применить жесткие санкции широкого спектра — от лишения части очков до исключения из чемпионата.

Впрочем, как сообщает голландский телеканал Ziggo Sport, Red Bull и Aston Martin пока грозят штраф в размере $7,5 млн и ограничения на время работы в аэродинамических трубах в следующем сезоне.

Однако нельзя исключать, что FIA пойдет и на более жесткие меры. Например, лишение Ферстаппена части завоеванных в сезоне очков. Это вернет чемпионату утраченную им остроту. Ведь на данный момент голландец оторвался от ближайшего преследователя — Шарля Леклера (Ferrari) — уже на 104 очка. Таким образом, каждая из пяти оставшихся до завершения чемпионата гонок может стать для Ферстаппена чемпионской. FIA, вероятно, хотела бы оттянуть развязку до последнего.

Александр Петров

  • Газета «Коммерсантъ» №183 от 04.10.2022, стр. 12

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