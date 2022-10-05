Автодилеры пробежались за персоналом

Крупнейший автодилер РФ «Рольф» расширяет штат для развития бизнеса в сегменте машин с пробегом. Компания ищет сотрудников, в том числе в регионах. В «Рольфе» и других дилерах говорят о дефиците готовых специалистов на рынке. Особенно остро стоит проблема специалистов по выкупу б/у автомобилей и специалистов сервиса — наиболее перспективных сейчас направлений бизнеса. Ситуация обострилась в том числе из-за объявления о частичной мобилизации: кто-то из сотрудников покинул рабочие места, в то время как число желающих продать машины выросло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автодилер «Рольф» активно ищет персонал в регионах — планирует нанять около 1 тыс. человек для расширения бизнеса в Москве и Подмосковье, рассказали собеседники “Ъ” среди рекрутеров. Так, только по Пермскому краю «заявка на 150 сотрудников автосервисов и автосалонов», говорят они. Согласно карьерному сайту дилера, его штат превышает 8,5 тыс. человек, открыто 87 вакансий, большая часть из которых относится к закупке и продаже машин с пробегом. На других сайтах поиска работу у «Рольфа» более 200 открытых вакансий, значительная часть из которых опубликована за последнюю неделю.

В «Рольфе» “Ъ” сообщили, что сейчас открыто 600 вакансий, уточнив, что «объем найма сотрудников у компании всегда значителен». Сейчас активно растет бизнес автомобилей с пробегом — готовых специалистов на этом рынке по-прежнему недостаточно, отметили в «Рольфе», добавив, что в компании работает академия и программы стажировки.

В 2021 году, согласно отчетности дилера, на машины с пробегом уже приходилось свыше 50% продаж. По оценкам «Автобизнесревю», «Рольф» лидировал и по объему выручки от сервиса машин, а в целом суммарная выручка 45 ведущих дилерских холдингов в сегменте послепродажного обслуживания за прошлый год выросла на треть, до 214,2 млрд руб., хотя доля сервиса в среднем обороте сохранилась на уровне чуть менее 12%. В отчетности сообщалось, что «компания продолжает работать над изменением структуры прибыли в пользу стратегических сегментов — автомобилей с пробегом и сервисных услуг». Средняя загрузка сервисных мощностей «Рольфа» в 2021 году приближалась к максимальной — 90%, точки выкупа машин предполагалось открыть в этом году в 11 регионах.

Директор по коммуникациям «Автодома» и «Автоспеццентра» Анна Уткина говорит, что сейчас у компаний есть потребность в удержании сотрудников сервиса.

«Это узкоспециализированные специалисты, которых некем заменить»,— говорит она. У другого крупного дилера — «Ключавто» — на собственном карьерном сайте открыто 134 вакансии. В компании “Ъ” не ответили. В «Авилоне» отказались от комментариев.

Дефицит высококвалифицированных кадров в этой сфере, например менеджеров по выкупу автомобилей с пробегом, диагностов, мотористов и автомехаников, сформировался еще в 2021 году, говорит директор по подбору персонала сети автосалонов Fresh Auto Юлия Бережнова. Большинство сильных специалистов на фоне пандемии и сокращения регионального бизнеса переехали в крупные города, добавляет она. Во Fresh Auto сейчас более 2 тыс. сотрудников, 65% из них работают в сегменте подержанных автомобилей, говорит госпожа Бережнова, добавляя, что новых сотрудников дилер пока не набирает.

Собеседники “Ъ” на рынке указывают, что сложности с кадрами возникли у дилеров в том числе из-за объявления о частичной мобилизации. Одновременно активизировались клиенты, желающие продать свой автомобиль с пробегом (см. “Ъ” от 4 октября). Однако ряд собеседников “Ъ” сомневаются в необходимости в нынешних условиях наращивать штат под «выкуп автомобилей с улицы» из-за непонятных перспектив последующей распродажи этих складов.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что кадры у дилеров «решают все». «У кого будут самые грамотные сотрудники — у того и преимущество в бизнесе»,— говорит он. По мере ухода дистрибуторов иностранных брендов на рынке появляются их сотрудники, которые обучены всем стандартам по сервису, продолжает аналитик, и кто-то из дилеров может собрать себе сильную команду. Он подчеркивает, что сервис и бизнес с автомобилями с пробегом — сегменты, в которых сейчас можно развиваться, в отличие от сегмента новых автомобилей, где число марок будет сокращаться, а предложение останется ограниченным.

В августе объем продаж подержанных машин составил 392 тыс. штук, новых — 41,7 тыс. штук, подсчитывал «Автостат». «Перевес в сторону рынка с пробегом увеличился, и сегмент останется стабильным в ближайшее время — на уровне 350–400 тыс.»,— говорит Сергей Удалов. Сейчас затоваривать склады б/у автомобилями смысла не имеет, продолжает он, «однако если говорить о предложениях ниже рынка, которые возникли в последние недели из-за отъезда части продавцов из РФ, то это возможность для дилеров — все-таки клиенты будут стараться придерживать автомобили из-за дефицита новых».

Ольга Никитина; Вячеслав Суханов, Пермь