У Lada поубавилось покупателей

Спрос на автомобили в России опять стал падать, следует из статистики продаж за прошедшую неделю и опроса дилеров. Вместо традиционно высоких результатов при закрытии месяца реализация просела на 20%, а трафик в автосалонах упал на треть. Участники рынка связывают это с объявлением о частичной мобилизации в России 21 сентября. Резкая реакция рынка вызвана увеличением доли бюджетного сегмента во главе с Lada Granta, где клиенты первыми реагируют на кризис. Продажи более дорогих китайских и корейских автомобилей пока удержались в плюсе. По оценкам “Ъ”, в итоге рынок в сентябре вырастет примерно на 4% по сравнению с августом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За прошедшую неделю (26 сентября—2 октября) средние темпы продаж легковых автомобилей снизились до 1,2 тыс. машин в сутки с пиковых 1,5 тыс. неделей ранее — в итоге реализация составила 8,7 тыс. легковых автомобилей. Такие данные приводит «Автостат». В процентном выражении продажи просели на 19,3% — это самое крупное недельное падение за последние два месяца. Это противоречит обычному тренду, согласно которому именно в последнюю неделю месяца продается больше всего машин, так как дилеры закрывают больше сделок для выполнения месячного плана и пополнения оборотных средств. Главное событие предпоследней недели прошлого месяца — объявление 21 сентября, в среду, о начале частичной мобилизации в России. До 25 сентября продажи еще шли на высоком уровне, по итогам недели было продано 10,8 тыс. машин.

В сентябре спрос на автомобили был в целом устойчивым, но ситуация изменилась с 21 сентября, констатирует глава «Автоспеццентра» Андрей Терлюкевич.

Он говорит о существенном падении трафика по всем направлениям бизнеса и росте отказов от ранее заключенных сделок. Заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков более консервативен в оценках и говорит о небольшом замедлении спроса. При этом дилеры также видят рост предложения на выкуп у клиентов личных автомобилей, отмечает глава «Автодома» Андрей Ольховский. Сергей Удалов из «Автостата» рассказал и о снижении числа заявок на кредиты в конце месяца.

За счет результатов прошедших недель по итогам месяца продажи могут составить 44,4 тыс. машин, что на 4,3% выше, чем в августе. Замедление темпов уже заметно: в августе рынок вырос на 20% к июлю.

Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что если сравнивать трафик недели, завершившейся 2 октября, с предыдущей неделей, то трафик в салонах вырос на 48% в сегменте новых автомобилей. Но, продолжает он, трафик оказался на 29% ниже, чем на неделе до объявления частичной мобилизации. «Роста трафика в автосалоны в ближайшие месяцы ожидать не стоит»,— заключает он.

При этом наметившийся тренд на падение продаж обусловлен динамикой Lada: реализация бренда за неделю просела на 26% к предыдущей, до 3,3 тыс. машин. В то же время продажи брендов из Китая и Кореи росли. Доля АвтоВАЗа на рынке по итогам последней недели сентября составила 37,9%.

Бюджетный сегмент традиционно быстрее реагирует на любые изменения ситуации или потрясения, поскольку у клиентов здесь меньше денег, а ценность этих средств выше, отмечает Сергей Удалов.

Более дорогие автомобили — китайские и корейские предложения (они стартуют уже от уровня примерно в 2 млн руб., тогда как Granta стоит менее 0,7 млн руб.) — меньше подвержены таким изменениям, продолжает эксперт. Наиболее стабильным в период кризисов был премиум-сегмент, но в последние месяцы его доля сильно упала из-за исчерпания складов и невозможности их пополнить на фоне санкций. Какой-то объем сделок в любом случае сохранится, отмечает Сергей Удалов, в том числе за счет необходимости замены парков такси и каршеринга. В прошедшем месяце ряд каршерингов также заявлял о пополнении парков автомобилями китайских брендов.

Ольга Никитина