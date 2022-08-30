Российская нефтедобыча вышла на полку

Российская нефтедобыча за четыре недели августа теряет почти 2% по сравнению с июлем. Из крупных нефтекомпаний добыча снижается у «Газпром нефти», в основном из-за начавшегося ремонта на шельфовом Приразломном месторождении. Однако основной вклад в снижение производства в РФ внес «Газпром», добыча нефти и конденсата снижается вслед за производством газа. Кроме того, российские нефтекомпании, стремившиеся в последние месяцы по максимуму загружать свои НПЗ, в преддверии плановых ремонтов начали снижать загрузку, хотя нефтепереработка в РФ сейчас экономически привлекательна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам августа РФ может снизить добычу нефти и газового конденсата почти на 2% относительно июля, до 1,445 млн тонн в сутки, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой за четыре недели августа. До этого нефтедобыча после провала в апреле показывала непрерывный ежемесячный рост.

Так, крупнейший российский нефтедобытчик «Роснефти» (без учета подконтрольной ей «Башнефти») снижает производство на 1%, до 462 тыс. тонн в сутки. Добыча ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза» поддерживается на уровне июля — 220 тыс. и 162 тыс. тонн в сутки соответственно. Среди нефтекомпаний лидером по снижению производства оказалась «Газпром нефть», которая сократила добычу на 4%, до примерно 107 тыс. тонн в сутки. Более 70% от снижения производства «Газпром нефти» пришлось на Приразломное месторождение на шельфе Печорского моря, где в августе начался планово-предупредительный ремонт.

Однако основной вклад в падение общероссийской добычи внес «Газпром», который снижает производство газового конденсата в последние месяцы на фоне сокращения добычи газа и снижения экспорта в Европу и уменьшения темпов закачки в российские ПХГ (см. “Ъ” от 15 августа). Так, совокупная добыча жидких углеводородов «Газпрома» и малых нефтяных компаний упала в августе на 7%, до 228 тыс. тонн в сутки.

Российские нефтекомпании с весны пытаются адаптироваться к санкциям со стороны ЕС и США, из-за которых трейдеры стали отказываться покупать танкерные партии российской нефти и нефтепродуктов. Освободившиеся объемы сырья нефтяники РФ пытаются перенаправлять на азиатские рынки, а также по максимуму загружать собственные НПЗ.

В преддверии эмбарго ЕС на российскую нефть, которое вступит в силу в декабре года, Европа даже стала наращивать закупки. Например, экспорт нефти РФ в дальнее зарубежье в августе, который снижался на протяжении предыдущих нескольких месяцев, увеличился почти на 2%, до 672 тыс. тонн в сутки. При этом в основном рос морской экспорт, тогда как отгрузки по трубопроводам снижались.

При этом нефтекомпании, стремившиеся в условиях санкций наращивать загрузку НПЗ, снижают ее в августе. Нефтепереработка уменьшилась на 2% относительно июля, до 762 тыс. тонн в сутки. Наибольшее снижение производства продемонстрировали Волгоградский, Нижегородский НПЗ (ЛУКОЙЛ), Омский НПЗ («Газпром нефть») и Уренгойский завод «Газпрома», а также подконтрольный «Роснефти» «Башнефть-Уфанефтехим». В сентябре переработка может еще снизиться в связи с началом плановых ремонтов на НПЗ. Так, по словам источников “Ъ”, с сентября ожидаются работы на установке первичной переработки нефти Нижегородского НПЗ. Тем не менее переработка продолжает оставаться выгодной для нефтяных компаний на фоне значительных выплат по демпферу, а ее нынешнее снижение вызвано, судя по всему, технологическими, а не экономическими причинами.

Падение переработки на ГПЗ «Газпрома», вероятно, связано с сокращением добычи газа — за первые две недели августа среднесуточная добыча «Газпрома» упала на 2,6%, что, в свою очередь, приводит к сокращению доступных ресурсов газового конденсата, полагает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его мнению, сокращение переработки на других НПЗ может быть обусловлено сохраняющимся давлением на поставки нефтепродуктов из России, а также подготовкой к ремонтам.

Дмитрий Козлов