Нефтепровоз вперед летит

Российские нефтекомпании на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток по железной дороге — впервые с 2016 года. «Транснефть», по данным Argus, в конце сентября отгрузила пробную партию из ресурсов «Газпром нефти» в направлении порта Козьмино. Такой маршрут не использовался с момента запуска нефтепровода ВСТО-2, но сейчас эта труба уже полностью загружена. А выход дополнительных нефтяных грузов на Восточный полигон осложнит положение на железной дороге угольщиков, которые и так в этом году вынуждены были уступать дефицитные провозные мощности более маржинальным грузам из европейской части РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтекомпании на фоне западных санкций вспоминают проверенные способы вывоза сырья

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Нефтекомпании на фоне западных санкций вспоминают проверенные способы вывоза сырья

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Структура «Транснефти» «Транснефтепродукт» 25 сентября отправила по железной дороге в порт Козьмино пробную партию нефти, принадлежащей «Газпром нефти», объемом 4,4 тыс. тонн. Как сообщает Argus со ссылкой на железнодорожных экспедиторов, сырье ушло со станции Зуй в Иркутской области. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, поясняют, что такая схема поставок согласована с «Транснефтью» и нефть поставлялась из ее трубопроводной системы. До морского терминала партия дошла 3 октября, отмечают они. В «Транснефти» и «Газпром нефти» ситуацию не комментируют.

Железнодорожные маршруты, идущие через иркутские станции Зуй и Мегет, а также от Сковородино в направлении Китая или порта Козьмино, активно использовались нефтекомпаниями до 2015 года, когда была запущена вторая очередь нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО-2), продлившая трубу от Сковородино до наливного терминала Козьмино в Находке, тем самым соединив месторождения Восточной Сибири с рынками АТР. Проектная пропускная способность ВСТО-1 от города Тайшета в Иркутской области составляет 80 млн тонн в год, из которых 30 млн тонн уходит по трубе в Китай по ответвлению из Сковородино, еще около 11 млн тонн в год поставляется на Комсомольский и Хабаровский НПЗ, а оставшаяся нефть идет по ВСТО-2 на экспорт через Козьмино (до 40 млн тонн в год).

Транспортировка нефти по трубе значительно дешевле, чем по железной дороге, поэтому с 2016 года интерес к перевозке нефти в цистернах на восток угас. Например, «Роснефти» в 2016 году необходимо было поставить дополнительные 5 млн тонн нефти в Китай, и в качестве одного из вариантов рассматривалась отгрузка сырья со станции Мегет по железной дороге через Монголию. Но такой маршрут был признан слишком дорогим. В итоге железнодорожные станции на маршруте ВСТО, через которые ранее шли до 15 млн тонн нефти в год, стали не востребованы и были частично законсервированы.

Но за последние два месяца, отмечают источники “Ъ” на рынке, с учетом намерений ЕС остановить с 5 декабря закупки российской нефти часть мощностей вернулась к работе, в частности станция Грузовая, обслуживающая порт Козьмино. Это, поясняют они, связано с тем, что трубопроводных мощностей не хватает. Президент «Транснефти» Николай Токарев отмечал в сентябре, что с учетом роста поставок в Азию система ВСТО работает на максимальной мощности. В августе экспорт трубопроводной нефти из порта Козьмино достиг рекордных 887 тыс. баррелей в сутки (3,71 млн тонн). Летом компания увеличила пропускную способность ВСТО-2 Козьмино с помощью специальных противотурбулентных присадок. По оценкам правительства РФ, это позволит прокачивать дополнительно 7 млн тонн в год, но источники “Ъ” называют такие оценки излишне оптимистичными.

Санкции ЕС существенно увеличат для российских нефтекомпаний стоимость фрахта танкеров и страхования грузов. Поэтому для некоторых объемов, которые и так планируется экспортировать в Китай, перевозка по железной дороге может стать более выгодной, чем вариант с отгрузкой в танкер на Балтике и последующим 40-дневным вояжем вокруг Евразии.

Потенциальный объем поставок нефти в Козьмино по железной дороге эксперты Argus оценивают в 7 млн тонн в год. Однако в реальности достижению такого уровня отгрузок будут препятствовать отсутствие скидок от ОАО РЖД, а также высокая загруженность Восточного полигона. Также, указывают собеседники “Ъ”, сейчас наблюдается нехватка цистерн для перевозки нефти, поскольку этот сегмент рынка серьезно сокращался в последние годы. В ОАО РЖД отказались от комментариев.

Массовый приход нефтяных грузов на Восточный полигон может дополнительно осложнить положение российских угольщиков, для которых этот маршрут является сейчас основным способом вывоза на экспорт. Дело в том, что нефть по прейскуранту относится к грузам второго класса, то есть ее перевозка оплачивается выше, чем перевозка угля (первый класс грузов). Прежде для вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в восточном направлении действовала специальная квота, но сейчас действие правил недискриминационного доступа к железной дороге на восточном направлении приостановлено, и фактически этот маршрут теперь в первую очередь становится доступен наиболее маржинальным грузам, к которым уголь не относится.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков оценивает предельный объем отправок нефти в Козьмино по железной дороге в 4 млн тонн. Он поясняет, что проблема состоит не в пропускной способности Козьмино, мощность которого постепенно увеличивается, а в пропускной способности Восточного полигона.

Ольга Мордюшенко