Нефтепровоз вперед летит

Российские нефтекомпании на фоне приближающихся санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток по железной дороге — впервые с 2016 года. «Транснефть», по данным Argus, в конце сентября отгрузила пробную партию из ресурсов «Газпром нефти» в направлении порта Козьмино. Такой маршрут не использовался с момента запуска нефтепровода ВСТО-2, но сейчас эта труба уже полностью загружена. А выход дополнительных нефтяных грузов на Восточный полигон осложнит положение на железной дороге угольщиков, которые и так в этом году вынуждены были уступать дефицитные провозные мощности более маржинальным грузам из европейской части РФ.
Нефтекомпании на фоне западных санкций вспоминают проверенные способы вывоза сырья
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Структура «Транснефти» «Транснефтепродукт» 25 сентября отправила по железной дороге в порт Козьмино пробную партию нефти, принадлежащей «Газпром нефти», объемом 4,4 тыс. тонн. Как сообщает Argus со ссылкой на железнодорожных экспедиторов, сырье ушло со станции Зуй в Иркутской области. Источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, поясняют, что такая схема поставок согласована с «Транснефтью» и нефть поставлялась из ее трубопроводной системы. До морского терминала партия дошла 3 октября, отмечают они. В «Транснефти» и «Газпром нефти» ситуацию не комментируют.
Железнодорожные маршруты, идущие через иркутские станции Зуй и Мегет, а также от Сковородино в направлении Китая или порта Козьмино, активно использовались нефтекомпаниями до 2015 года, когда была запущена вторая очередь нефтепровода Восточная Сибирь—Тихий океан (ВСТО-2), продлившая трубу от Сковородино до наливного терминала Козьмино в Находке, тем самым соединив месторождения Восточной Сибири с рынками АТР. Проектная пропускная способность ВСТО-1 от города Тайшета в Иркутской области составляет 80 млн тонн в год, из которых 30 млн тонн уходит по трубе в Китай по ответвлению из Сковородино, еще около 11 млн тонн в год поставляется на Комсомольский и Хабаровский НПЗ, а оставшаяся нефть идет по ВСТО-2 на экспорт через Козьмино (до 40 млн тонн в год).
Транспортировка нефти по трубе значительно дешевле, чем по железной дороге, поэтому с 2016 года интерес к перевозке нефти в цистернах на восток угас. Например, «Роснефти» в 2016 году необходимо было поставить дополнительные 5 млн тонн нефти в Китай, и в качестве одного из вариантов рассматривалась отгрузка сырья со станции Мегет по железной дороге через Монголию. Но такой маршрут был признан слишком дорогим. В итоге железнодорожные станции на маршруте ВСТО, через которые ранее шли до 15 млн тонн нефти в год, стали не востребованы и были частично законсервированы.
Но за последние два месяца, отмечают источники “Ъ” на рынке, с учетом намерений ЕС остановить с 5 декабря закупки российской нефти часть мощностей вернулась к работе, в частности станция Грузовая, обслуживающая порт Козьмино. Это, поясняют они, связано с тем, что трубопроводных мощностей не хватает. Президент «Транснефти» Николай Токарев отмечал в сентябре, что с учетом роста поставок в Азию система ВСТО работает на максимальной мощности. В августе экспорт трубопроводной нефти из порта Козьмино достиг рекордных 887 тыс. баррелей в сутки (3,71 млн тонн). Летом компания увеличила пропускную способность ВСТО-2 Козьмино с помощью специальных противотурбулентных присадок. По оценкам правительства РФ, это позволит прокачивать дополнительно 7 млн тонн в год, но источники “Ъ” называют такие оценки излишне оптимистичными.
Санкции ЕС существенно увеличат для российских нефтекомпаний стоимость фрахта танкеров и страхования грузов. Поэтому для некоторых объемов, которые и так планируется экспортировать в Китай, перевозка по железной дороге может стать более выгодной, чем вариант с отгрузкой в танкер на Балтике и последующим 40-дневным вояжем вокруг Евразии.
Потенциальный объем поставок нефти в Козьмино по железной дороге эксперты Argus оценивают в 7 млн тонн в год. Однако в реальности достижению такого уровня отгрузок будут препятствовать отсутствие скидок от ОАО РЖД, а также высокая загруженность Восточного полигона. Также, указывают собеседники “Ъ”, сейчас наблюдается нехватка цистерн для перевозки нефти, поскольку этот сегмент рынка серьезно сокращался в последние годы. В ОАО РЖД отказались от комментариев.
Массовый приход нефтяных грузов на Восточный полигон может дополнительно осложнить положение российских угольщиков, для которых этот маршрут является сейчас основным способом вывоза на экспорт. Дело в том, что нефть по прейскуранту относится к грузам второго класса, то есть ее перевозка оплачивается выше, чем перевозка угля (первый класс грузов). Прежде для вывоза угля из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы в восточном направлении действовала специальная квота, но сейчас действие правил недискриминационного доступа к железной дороге на восточном направлении приостановлено, и фактически этот маршрут теперь в первую очередь становится доступен наиболее маржинальным грузам, к которым уголь не относится.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков оценивает предельный объем отправок нефти в Козьмино по железной дороге в 4 млн тонн. Он поясняет, что проблема состоит не в пропускной способности Козьмино, мощность которого постепенно увеличивается, а в пропускной способности Восточного полигона.