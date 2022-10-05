Российские операторы сдают танкеры

В преддверии введения ЕС эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты российские операторы танкерного флота выходят из сегмента «река-море». Три таких танкера продал железнодорожный оператор Railgo, а Волжское пароходство вообще выходит из наливного сегмента, объясняя продажу убыточностью танкерных перевозок. Перевозки «река-море» действительно год от года теряют грузовую базу. Кроме того, с декабря используемая сейчас схема перевалки нефти с судов под российским флагом на суда третьих стран, которые потом разгружаются в портах ЕС, будет противоречить европейским санкциям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Железнодорожный оператор Railgo Рахмана Халилова продал принадлежащую ему судоходную компанию «Таганрогский танкерный флот», подтвердили “Ъ” в компании. Там уточнили, что сделка состоялась 26 апреля, стоимость не раскрывается. Новым собственником, пояснили в компании, стало астраханское ООО «Адамант», не аффилированное со структурами господина Халилова.

В управлении Railgo находилось три танкера класса «река-море», предназначенных для перевозки нефтеналивных и жидких химических грузов: «Леди Лейла», «Леди Севда» и «Леди Рания». Основными партнерами судоходной компании до ее продажи являлись ЛУКОЙЛ, SOCAR и «Казмунайгаз». Объем перевозок составлял в среднем 1 млн тонн нефтепродуктов в год.

Railgo входит в тройку крупнейших железнодорожных операторов РФ по перевозкам нефтеналивных грузов, у компании 35 тыс. цистерн для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также 738 химических танк-контейнеров.

В Railgo “Ъ” пояснили, что средства от сделки компания планирует инвестировать в увеличение парка цистерн и другие проекты, связанные с транспортом. Источник, близкий к компании, сообщил, что на решение о продаже повлияли в том числе и санкции.

Railgo не единственный оператор, избавившийся от своего танкерного флота «река-море». 30 сентября о выходе из наливного бизнеса, который планируется завершить до конца года, сообщило Волжское пароходство Владимира Лисина. Вслед за пятью танкерами, проданными в сентябре, компания одобрила сделку по продаже еще восьми нефтеналивных танкеров, сообщив, что это решение соответствует долгосрочной стратегии по выходу из сегмента перевозок нефти и нефтепродуктов. «Нефтеналивные перевозки на протяжении последних нескольких лет были убыточными для Волжского пароходства»,— сообщила компания, намереваясь в дальнейшем сосредоточиться на перевозках пищевых грузов, патоки и жидкой химии.

Загрузка танкеров «река-море» в последние годы планомерно падает, особенно в сегменте нефтепродуктов, где существенные объемы ушли на железную дорогу. ОАО РЖД ввело скидки для Самарской, Уфимской групп НПЗ и Саратовского НПЗ еще в 2017 году, а в 2020 году договорилась с «Роснефтью», основным грузоотправителем речного транспорта, о скидках на десять лет в обмен на гарантированную отгрузку на железную дорогу 237,5 млн тонн нефтепродуктов (см. “Ъ” от 10 декабря 2020 года).

Решения о выходе из флота «река-море» компании принимают на фоне подготовки стран ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти морским путем с декабря 2022 года и нефтепродуктов с марта 2023 года. Под запрет попадет, в частности, рейдовая перевалка, которую сейчас осуществляют суда «река-море», выгружающиеся на рейде на крупный танкер третьей страны, следующий далее в европейский порт.

В рамках шестого пакета санкций судам под российским флагом уже запрещен доступ в порты ЕС с 16 апреля и на шлюзы с 29 июля. Но для энергетических грузов сделано исключение, разрешающее стране ЕС санкционировать вход судна в порт при обеспечении краткосрочных сделок или контрактов, заключенных до 4 июня, а также для нефти и нефтепродуктов, добытых и произведенных не в России (речь идет в первую очередь о казахстанской нефти, которая отгружается в портах РФ). «В настоящее время европейское законодательство не предусматривает абсолютного запрета на приобретение, импорт и передачу нефти и нефтепродуктов в ЕС и доставку таких товаров судами, осуществляющими судоходство под флагом России, устанавливая набор исключений в статьях 3ea и 3m постановления Совета ЕС 833/2014,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.— Заход российских танкеров в порты ЕС для доставки соответствующих грузов возможен при соблюдении соответствующих ограничений».

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт говорит, что ЕС занимает двойственную позицию. «С одной стороны, очень хочется отказаться от всего российского, но экономические реалии вынуждают закрывать глаза на продолжающийся поток российской нефти, прибывающей посредством рейдовой перевалки,— говорит он.— После введения эмбарго в декабре такой вариант юридически будет нелегальным, так как нефть имеет российское происхождение, однако с высокой вероятностью вряд ли кто-то пойдет на реальное "прикрытие" такой схемы, так как это банально невыгодно». Поэтому, предполагает юрист, возможны вариации с перепродажей этой нефти компании—владельцу судна (или трейдеру) нейтральной страны, которая будет транспортировать ее в ЕС под видом нероссийского сырья.

Наталья Скорлыгина