«Газпром» разошелся с рынком

С началом нового месяца и нового квартала российский фондовый рынок вернул более 4% по индексу Московской биржи после череды провалов конца сентября. За редким, хотя и весомым, исключением в виде «Газпрома» уверенно выросли в цене многие ликвидные ценные бумаги. Продолжения восстановления рынка его участники не ожидают, отмечая сохраняющееся влияние негативных геополитических факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

После жесткой распродажи в конце прошлой недели в понедельник, 3 октября, инвесторы отыграли часть потерь, а индекс Московской биржи вернулся выше уровня 2 тыс. пунктов. По итогам торговой сессии индекс закрылся на отметке 2041,96 пункта, что на 4,3% выше закрытия предыдущего дня. Одновременно снизилась активность инвесторов — объем операций не превысил 50 млрд руб., тогда как в минувшую пятницу превышал 100 млрд руб.

Российский рынок акций рос в понедельник широким фронтом, в том числе на фоне закрытия коротких позиций после широкой распродажи последнего месяца, отмечают участники рынка.

Как считает аналитик УК «Открытие» Ирина Прохорова, возврат к положительной динамике можно расценивать как нормальное явление вслед за сильной коррекцией, наблюдавшейся в течение двух предыдущих недель.

По ее мнению, несмотря на то что геополитические риски не ослабли, позитивом для российского рынка выступает возможность сокращения добычи странами ОПЕК+ более чем на 1 млн баррелей в сутки. По мнению руководителя отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александра Дорожкина, в настоящее время отсутствуют какие-либо существенные предпосылки, чтобы российский рынок находился ниже отметок, установленных после 24 февраля, с учетом предстоящих дивидендных выплат. Как поясняет эксперт, «рынок приготовился к худшему сценарию, а получил половинчатые санкции». В частности, большая часть участников рынка была уверена в санкциях на НКЦ и дополнительных SDN-санкций на оставшиеся банки, но ограничительные меры коснулись дополненного списка чиновников и нескольких компаний (см. “Ъ” от 30 сентября).

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Показательно, что из наиболее ликвидных ценных бумаг потеряли в цене только акции «Газпрома» (чуть более 1%) и «Фосагро» (1,1%). По словам портфельного управляющего УК «Тринфико» Юрия Гроссмана, основная причина отставания «Газпрома» — повреждения трубопровода «Северный поток». Если его не удастся вернуть в эксплуатацию, «компания потеряет очень значительную часть своих доходов», считает господин Гроссман. В случае «если вводные не изменятся, инвесторов может ожидать отрицательный свободный денежный поток в следующем году и достаточно скромная дивидендная доходность на уровне около 5%», оценивает Ирина Прохорова.

Частично возвратили свои позиции и ценные бумаги высокотехнологичных компаний — Yandex, VK, Ozon. Кроме того, в лидерах роста были ценные бумаги золотодобывающих компаний — «Полюс» (более 9%), Polymetal (почти 15%), бывших до последнего времени в аутсайдерах. При этом золотодобывающие компании могут испытывать повышенный интерес ввиду ухудшения общей макроэкономической конъюнктуры (эксперименты ряда крупных центральных банков, опасения за финансовую устойчивость швейцарского Credit Suisse и др.), указывает Ирина Прохорова.

К оценке ближайшей перспективы рынка эксперты подходят осторожно. По мнению Юрия Гроссмана, что касается краткосрочной и среднесрочной перспективы, то на рост будет влиять «не наличие каких-либо новостей, а скорее отсутствие шоковых информационных поводов к "бегству от риска"».

По его мнению, это касается как эскалации на Украине, так и новых антироссийских санкций, а также радикальных законодательных инициатив внутри России, способных повлиять на бизнес компаний широкого индекса или на реальные доходы населения. Ирина Прохорова также отмечает, что развитие геополитической ситуации будет оставаться «определяющим для рыночной динамики фактором в обозримом будущем». Вместе с тем повышенный интерес на этой неделе будет представлять встреча ОПЕК+. В случае реинвестирования поддержать рынок в октябре и ноябре могут рекордные дивиденды «Газпрома» и других компаний, а также приток средств с истекающих банковских депозитов.

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин