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Коммерсантъ FM
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Фондовики отступают

На Мосбирже продолжается распродажа активов

Торги на фондовом рынке впервые за пять лет закрылись падением индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов. Уход из рисковых активов происходит на фоне возрастания напряженности вокруг Украины и проведения частичной мобилизации в России. В результате сильнее всего потеряли в цене акции технологического и сырьевого секторов. С учетом возможного возрастания внешнего санкционного давления и налоговой нагрузки на частный сектор участники рынка допускают снижение индекса до 1700–1800 пунктов.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Игра на понижение на российском фондовом рынке возобновилась 26 сентября с новой силой. В самом начале торговой сессии индекс Московской биржи спикировал ниже 2000 пунктов, а к середине дня обновил минимум с 24 февраля, достигнув 1841,93 пункта, потеряв с закрытия предыдущей сессии более 10%. Несмотря на то что по итогам торгов индекс вернулся выше уровня 1900 пунктов, закрылся рынок на 1933,35 пункта, минимума с сентября 2017 года. По сравнению с пятницей снижение составило 7,5%.

Падение рынка, по сути, продолжается с середины прошлой недели, со дня объявления референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и частичной мобилизации (см. “Ъ” от 22 сентября).

За это время индекс Московской биржи потерял больше 20%. Как отмечает аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, оба ключевых события прошлой недели выглядят слишком масштабными, чтобы «инвесторы могли заложить в цены их последствия всего за несколько дней».

При этом падение котировок идет широким фронтом, добавляет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, сильнее рынка падает IT-сектор на ожиданиях дальнейших санкций на сегмент, а также угольщики, которые могут пострадать от роста налогов. Так, 26 сентября в лидерах падения оказались ценные бумаги высокотехнологичных эмитентов (Yandex, VK, TCS, Ozon), потерявших 10–14% капитализации. Впрочем, их котировки откатились лишь до значений июня—августа. Упавшие в цене на последних торгах другие голубые фишки (кроме «Газпрома» и Сбербанка) вернулись к значениям пяти-шестилетней давности.

Перспективы ближайших недель будут всецело определяться геополитикой, говорят участники рынка, и настроения в большей степени останутся негативными.

По словам замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, спрос на инструменты фондового рынка для средне- и долгосрочных инвестиций в ближайшее время будет крайне низким. Потребительский спрос будет угнетаться, в октябре спад может стать существенным, сопоставимым с периодом острой фазы пандемии COVID-19, считает он. Кроме того, серьезным фактором давления на рынок выступает укрепление рубля, мешающее акциям экспортеров.

Обвальное падение может смениться «резким отскоком», считает господин Ващенко, хотя «среднесрочный тренд в обозримой перспективе не сформируется». В качестве ближайшего сильного драйвера для отскока рынка является собрание акционеров «Газпрома» 30 сентября, уточняет господин Карпунин. «Если на нем будут утверждены дивиденды, это может спровоцировать импульс роста не только в акциях компании, но и в целом в голубых фишках»,— добавил он.

Падение затронуло и западные фондовые рынки

В целом наиболее устойчивыми будут бумаги телекомов и энергетики, они восстановятся после обвала в числе первых, считает Георгий Ващенко, так как «их бизнес не несет на себе существенных рисков, спрос на электроэнергию и связь неэластичен, а тарифы будут индексироваться, чтобы поддерживать рентабельность». Также в дальнейшем он ожидает восстановления спроса на бумаги экспортеров.

В то же время итоги референдумов создают предпосылки для эскалации конфликта вокруг Украины и введения новых санкций против РФ. Дмитрий Александров считает, что наиболее действенное ограничение — установление верхних планок по ценам на нефть, особенно если к ним присоединятся Китай и Индия. Кроме того, по словам Олега Сыроваткина, планы правительства РФ покрыть дефицит бюджета за счет повышения налогов и сборов ставят под вопрос перспективы выплаты дивидендов российскими компаниями. В таких условиях участники рынка допускают, что индекс Московской биржи может опуститься до 1700–1800 пунктов.

Ксения Куликова

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