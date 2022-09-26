Фондовики отступают

Торги на фондовом рынке впервые за пять лет закрылись падением индекса Мосбиржи ниже 2000 пунктов. Уход из рисковых активов происходит на фоне возрастания напряженности вокруг Украины и проведения частичной мобилизации в России. В результате сильнее всего потеряли в цене акции технологического и сырьевого секторов. С учетом возможного возрастания внешнего санкционного давления и налоговой нагрузки на частный сектор участники рынка допускают снижение индекса до 1700–1800 пунктов.

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Игра на понижение на российском фондовом рынке возобновилась 26 сентября с новой силой. В самом начале торговой сессии индекс Московской биржи спикировал ниже 2000 пунктов, а к середине дня обновил минимум с 24 февраля, достигнув 1841,93 пункта, потеряв с закрытия предыдущей сессии более 10%. Несмотря на то что по итогам торгов индекс вернулся выше уровня 1900 пунктов, закрылся рынок на 1933,35 пункта, минимума с сентября 2017 года. По сравнению с пятницей снижение составило 7,5%.

Падение рынка, по сути, продолжается с середины прошлой недели, со дня объявления референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях и частичной мобилизации (см. “Ъ” от 22 сентября).

За это время индекс Московской биржи потерял больше 20%. Как отмечает аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, оба ключевых события прошлой недели выглядят слишком масштабными, чтобы «инвесторы могли заложить в цены их последствия всего за несколько дней».

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При этом падение котировок идет широким фронтом, добавляет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, сильнее рынка падает IT-сектор на ожиданиях дальнейших санкций на сегмент, а также угольщики, которые могут пострадать от роста налогов. Так, 26 сентября в лидерах падения оказались ценные бумаги высокотехнологичных эмитентов (Yandex, VK, TCS, Ozon), потерявших 10–14% капитализации. Впрочем, их котировки откатились лишь до значений июня—августа. Упавшие в цене на последних торгах другие голубые фишки (кроме «Газпрома» и Сбербанка) вернулись к значениям пяти-шестилетней давности.

Перспективы ближайших недель будут всецело определяться геополитикой, говорят участники рынка, и настроения в большей степени останутся негативными.

По словам замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, спрос на инструменты фондового рынка для средне- и долгосрочных инвестиций в ближайшее время будет крайне низким. Потребительский спрос будет угнетаться, в октябре спад может стать существенным, сопоставимым с периодом острой фазы пандемии COVID-19, считает он. Кроме того, серьезным фактором давления на рынок выступает укрепление рубля, мешающее акциям экспортеров.

Обвальное падение может смениться «резким отскоком», считает господин Ващенко, хотя «среднесрочный тренд в обозримой перспективе не сформируется». В качестве ближайшего сильного драйвера для отскока рынка является собрание акционеров «Газпрома» 30 сентября, уточняет господин Карпунин. «Если на нем будут утверждены дивиденды, это может спровоцировать импульс роста не только в акциях компании, но и в целом в голубых фишках»,— добавил он.

В целом наиболее устойчивыми будут бумаги телекомов и энергетики, они восстановятся после обвала в числе первых, считает Георгий Ващенко, так как «их бизнес не несет на себе существенных рисков, спрос на электроэнергию и связь неэластичен, а тарифы будут индексироваться, чтобы поддерживать рентабельность». Также в дальнейшем он ожидает восстановления спроса на бумаги экспортеров.

В то же время итоги референдумов создают предпосылки для эскалации конфликта вокруг Украины и введения новых санкций против РФ. Дмитрий Александров считает, что наиболее действенное ограничение — установление верхних планок по ценам на нефть, особенно если к ним присоединятся Китай и Индия. Кроме того, по словам Олега Сыроваткина, планы правительства РФ покрыть дефицит бюджета за счет повышения налогов и сборов ставят под вопрос перспективы выплаты дивидендов российскими компаниями. В таких условиях участники рынка допускают, что индекс Московской биржи может опуститься до 1700–1800 пунктов.

Ксения Куликова