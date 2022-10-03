Мобилизационное переписание

За период с начала частичной мобилизации депутаты всех уровней получили множество обращений граждан о допущенных в ходе этого процесса нарушениях. “Ъ” узнал у представителей думских партий, на что жалуются люди и какие меры парламентарии принимают для того, чтобы помочь своим избирателям. Правда, эксперт полагает, что с электоральной точки зрения эти усилия партий пройдут незамеченными, а заработать очки на борьбе с перегибами при мобилизации сможет разве что «Общероссийский народный фронт» — как прямой выразитель воли президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Тема нарушений в ходе выполнения указа президента от 21 сентября «Об объявлении частичной мобилизации в РФ» стала одной из основных на заседании Госдумы 28 сентября: депутаты раскритиковали обнаружившиеся на местах перегибы и пообещали принять все возможные меры для их устранения. И начали они эту работу с инициатив об изменении законодательства — в первую очередь профильного закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Например, 28 сентября группа депутатов от КПРФ во главе с председателем комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной предложила освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, как установлено на сегодняшний день, а трех и более детей. При этом возраст детей в целях этого закона предложено поднять с 16 до 18 лет, а для тех, кто очно учится в вузе,— до 23 лет. 30 сентября свои поправки в тот же закон внесли в Думу депутаты от ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Единой России» (ЕР). Они предложили дать индивидуальным предпринимателям право в случае мобилизации не подавать заявление о прекращении деятельности (по закону военнослужащие не могут заниматься предпринимательской деятельностью), а назначать управляющего. Также для таких бизнесменов предусматривается возможность налоговых каникул. Наконец, 1 октября депутаты от «Новых людей» внесли предложение выделить «частичную мобилизацию» в отдельный тип и описать в законе категории граждан, имеющие от нее отсрочку: родители трех и более детей, члены семей уже мобилизованных, опекуны нуждающегося родственника, единственные дети одинокого родителя.

Впрочем, своей первоочередной задачей, как выяснил “Ъ”, все партии считают работу с обращениями граждан для оперативной помощи пострадавшим от перегибов при мобилизации.

Так, замсекретаря генсовета ЕР, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила “Ъ”, что с первых дней частичной мобилизации ежедневно поступают обращения в общественные приемные партии в регионах и к депутатам всех уровней. «На базе общественных приемных созданы консультационные центры, с их помощью семьи призванных на военную службу получают правовую, информационную и иную поддержку. Обращения поступают самые разные — от грубых нарушений порядка призыва по частичной мобилизации до элементарной нехватки информации по различным вопросам»,— рассказала госпожа Кузнецова. Также она отметила, что единороссы помогают вернуть домой тех, кто не подходит под критерии мобилизации и был призван ошибочно, или получить отсрочку — например, если нужно забрать жену из роддома или оформить документы для предоставления кредитных каникул. «Поступают звонки и сообщения и в приемные партии, и мне в социальных сетях от семей с тремя детьми, с детьми с инвалидностью, от семей, у которых сложилась сложная ситуация — их супругам еще не пришли повестки, но они переживают, что не справятся с проблемами, если папа попадет под мобилизацию. Считаю, мы должны стараться максимально внимательно подходить к таким тревогам, найти решение в каждом конкретном случае»,— отметила госпожа Кузнецова.

Жалобы граждан, связанные с проблемами частичной мобилизации, обрабатываются депутатами фракции КПРФ в индивидуальном порядке, общей статистики нет, сообщил пресс-секретарь лидера партии, депутат Александр Ющенко. Нина Останина добавила, что основная тема обращений в ее комитет по поводу мобилизации — это опасения из-за возможного призыва единственного кормильца в многодетной семье, и именно в связи с этим коммунисты внесли законопроект об отсрочке для отцов многодетных семейств. Кроме того, по словам госпожи Останиной, поступает много жалоб на то, что мобилизованным приходится за свой счет покупать обмундирование, «а стоимость может доходить до 600 тыс. руб.». Впрочем, «вала жалоб» на ошибочную мобилизацию нет, уточнила глава комитета по вопросам семьи.

Председатель СРЗП Сергей Миронов сказал “Ъ”, что получает обращения о нарушении прав граждан при частичной мобилизации через свою интернет-приемную и от партийного центра защиты прав граждан. «Мы постоянно подчеркиваем, что необходимо бороться с перегибами. Где-то на местах повестки вручаются всем подряд — не учитываются ни возраст, ни инвалидность, ни другие статусы, дающие право на отсрочку и бронь»,— рассказал партиец. Привел он и пример такой «вопиющей несправедливости»: повестку вручили матери троих детей 41-летней Зайнаб Исаевой, которая никогда не была военнообязанной, медицинского образования не имеет, но является волонтером Союза добровольцев России. «Депутат СРЗП Яна Лантратова взяла этот вопрос на свой личный контроль. В итоге утром на следующий день к Зайнаб пришли с извинениями сотрудники полиции и забрали повестку»,— отметил лидер СРЗП.

Сама госпожа Лантратова тоже поделилась с “Ъ” примерами поступающих к ней обращений: «Женщина написала, что мужа призвали, а она в декретном отпуске и у них трое детей. Или же мать мобилизованного сообщила, что в военном билете ее сына изменили специальность и призвали. А в Северо-Восточном округе Москвы вручили много повесток никогда не служившим, студентам-очникам. Когда начинаешь перепроверять, часто выясняется, что у военкоматов не было каких-то обновленных данных о человеке».

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что сбор жалоб ведется через приемные партии и отдельно через комитет Госдумы по социальной политике, который возглавляет Ярослав Нилов. По информации пресс-службы, поступило уже несколько сотен жалоб, с которыми работают партийные юристы, и, если нарушения подтверждаются, депутаты направляют запросы профильным министрам, губернаторам, в военкоматы. Основные проблемы связаны с ошибочной мобилизацией людей, которые не подлежат призыву, подчеркивают в партии: «Чаще всего с тем, что человек не проходил срочную службу, а его призывают. Или гражданин проходил службу много лет назад, а сейчас ему не позволяет здоровье: очень плохое зрение или хроническая болезнь. Бывает, и откровенно пожилых людей пытаются мобилизовать. Есть случаи, когда вызывают многодетных отцов». Во всех случаях это связано «с неразберихой с документами на местах или "кампанейщиной" отдельных начальников», подытожили в пресс-службе.

В пресс-службе «Новых людей» “Ъ” сообщили, что на текущий момент в партию поступило 1785 обращений. Их отработкой занимаются депутаты думской фракции и партийные юристы, при подтверждении факта нарушений готовится депутатский запрос в соответствующие инстанции. В большинстве случаев местные власти идут навстречу и помогают с решением проблем, отмечают партийцы: «И ситуаций, где незаконно мобилизованный вернулся домой после обращения в нашу службу поддержки, довольно много». «Десяткам обратившихся» помогла лично замруководителя думской фракции Сардана Авксентьева, подчеркнули в пресс-службе, Кроме того, в регионах развернута работа по консультированию людей по вопросам законности тех или иных случаев, в основном это делается посредством чатов в Telegram.

Несмотря на подобную активность партийцев, политолог Константин Калачев полагает, что для избирателей борьба депутатов с перегибами при мобилизации, скорее всего, пройдет незамеченной. «Если кто и зарабатывает очки на борьбе с перегибами в мобилизации, так это "Общероссийский народный фронт" (ОНФ 25 сентября объявил о развертывании во всех регионах РФ центров содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации.— “Ъ”). Это как напрямую президенту пожаловаться. А партии субъектность в глазах людей практически утратили. В электоральном смысле на этой теме очки могла бы заработать "Единая Россия", но ОНФ ее опередил. Что вполне вписывается в концепцию, в которой градус ужаса в обществе снижает лично Путин»,— резюмирует эксперт.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина