Аты-баты, депутаты

К концу второй недели частичной мобилизации вслед за депутатами Госдумы (см. “Ъ” от 26 сентября) на фронт массово потянулись чиновники и парламентарии из регионов. По подсчетам “Ъ”, одних только депутатов заксобраний мобилизовано уже больше десятка, а счет муниципальным депутатам пошел на сотни. При этом не все идут в военкоматы добровольно, многих мобилизуют по повестке. Вопрос о судьбе депутатских мандатов призывников пока остается открытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентские партии готовы помочь всем, кто попал под мобилизацию без законных на то оснований, но только если они сами на это пожалуются

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Парламентские партии готовы помочь всем, кто попал под мобилизацию без законных на то оснований, но только если они сами на это пожалуются

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как подсчитал “Ъ”, после объявления 21 сентября частичной мобилизации не менее десяти депутатов региональных законодательных собраний публично попросились на фронт. Например, рязанский единоросс Андрей Глазунов заявил, что добровольно отправится на Украину «бить нацистов и америкосовских наемников», поскольку «Россию и народ сейчас нужно защищать плечом к плечу». В Бурятии добровольцем вызвался член группы «Народный депутат» Намсарай Намсараев, а на Ставрополье — член фракции КПРФ подполковник запаса Виталий Лозовой. Оба заявили, что считают военную службу своим долгом. Господину Лозовому, правда, уже 62 года, но, если «появится необходимость», его «обязательно призовут», пообещали “Ъ” в военном комиссариате края.

В Новосибирской области обнаружилось сразу два добровольца — вице-спикер заксобрания Андрей Панферов и главврач больницы №34 Ярослав Фролов, оба из «Единой России» (ЕР). Господин Панферов — подполковник запаса, за плечами которого Афганистан, Нагорный Карабах и Чечня. Сам он пояснил “Ъ”, что написал рапорт и сейчас ожидает решения об отправке в зону боевых действий. Господин Фролов не служил, но уверен, что «врач в этом деле будет не лишним». По данным региональных властей, уже отправились добровольцами на фронт единороссы Расим Гаджиагаев из Дагестана, Максим Гелас из Ростовской области и Дмитрий Афанасьев из Калужской.

Многих мобилизуют в принудительном порядке. Например, на прошлой неделе повестку получил депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин, 3 октября ему предписано явиться в военкомат. «А дети министров, губернаторов, депутатов-единороссов, сенаторов, олигархов уже на фронте?» — не скрывая возмущения, написал он в соцсетях. Коммунист подчеркнул, что не потеряет мандат, как «многие очень бы хотели», и даже продолжит вести соцсети. Его коллега-единоросс Дмитрий Холин воспринял мобилизацию стоически: «Чего прятаться? Да и как бы я смотрел в глаза мужикам». Его уже назначили заместителем командира батальона 15-й бригады 2-й гвардейской армии. Наконец, депутат госсобрания Якутии Мичил Николаев («Справедливая Россия — За правду») рассказал, что ожидание повестки «выдалось волнительным», но после ее получения он «ощутил абсолютное спокойствие».

Добавим, что на прошлой неделе в региональных парламентах массово говорили о готовности пойти на фронт в случае призыва. Например, с таким заявлением выступил спикер заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский (ЕР). Депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев потребовал, чтобы «в отношении него не ставили бронь», хотя отсрочка от призыва по мобилизации предусмотрена только для депутатов Госдумы и сенаторов. А после заявления вице-спикера заксобрания Владимирской области единоросса Романа Кавинова о готовности быть мобилизованным губернатор Александр Авдеев даже призвал коллег перестать пиариться на этой теме.

На муниципальном уровне счет мобилизованных депутатов идет уже на сотни. В одном только Краснодарском крае призвали 15 человек, рассказали “Ъ” в кубанском отделении ЕР. По данным спикера парламента Дагестана Заура Аскендерова, в республике таких девять. В основном это депутаты сельсоветов, которые исполняют полномочия на освобожденной основе, то есть учителя, бюджетники, сотрудники местных предприятий. Но призывают и более «статусных» мундепов: например, повестки получили члены городских советов Комсомольска-на-Амуре, Томска, Чебоксар, Ангарска, Пензы, Читы. Правда, не все в итоге оказались годными по медицинским показаниям. В дагестанском Буйнакске военком разослал повестки абсолютно всем депутатам городского собрания. Кто из них будет мобилизован, пока неизвестно: каждый случай планируется рассмотреть индивидуально, уточнили в администрации. Пожалуй, самым высокопоставленным депутатом муниципального уровня, который готовится отправиться на фронт, пока является вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко (ЕР).

Что касается чиновников, то здесь тоже уже можно говорить о сотнях призывников. Например, губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что повестки получили 150 сотрудников краевого правительства. Правда, в его пресс-службе не смогли пояснить “Ъ”, кто из них наиболее высокопоставленный. По данным источника “Ъ”, среди мобилизованных нет ни вице-губернаторов, ни министров, ни даже начальников департаментов. В правительстве Самарской области сообщили, что повестки получили почти 300 региональных чиновников и депутатов, в том числе сотрудники администрации губернатора, министерств, муниципальных администраций и подведомственных организаций.

Из Санкт-Петербурга на фронт отправится замглавы городского комитета по молодежной политике Иван Есипов, из Башкирии — первый вице-премьер республики Азат Бадранов, с Камчатки — главный федеральный инспектор Евгений Макаров, из Нижнего Новгорода — первый замглавы горадминистрации Илья Штокман. За господином Штокманом сохранится должность до его возвращения, рассказали в нижегородской мэрии. Интересно, что если у чиновников с этим проблем нет, то судьба депутатских мандатов во время мобилизации пока остается под вопросом.

В частности, парламентарии, работающие на постоянной основе, не имеют права заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной, преподавательской или творческой. В случае призыва такие депутаты будут поставлены на довольствие и, соответственно, нарушат этот запрет. А мундепы и вовсе должны лишаться мандатов во время мобилизации: это основание для досрочного прекращения их полномочий прямо описано в федеральном законе о местном самоуправлении. Однако пока о таких прецедентах неизвестно.

По мнению электорального юриста Антона Рудакова, любой процесс о лишении депутатского статуса станет ненужным скандалом, требующим вмешательства федерального законодателя, поэтому пока этот вопрос не поднимается: «Первоочередных вопросов и вызовов сейчас столько, что до самих народных избранников и их статуса дело в ближайшее время навряд ли дойдет». Однако в перспективе видится логичным создание института «временной приостановки полномочий» в связи с мобилизацией на военную службу, считает эксперт.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”