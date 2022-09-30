Тревожно, но можно

Согласно данным фонда «Общественное мнение», по итогам прошлой недели тревога в настроениях россиян стала доминировать над спокойствием. Самым значимым событием, привлекшим их внимание, респонденты называли частичную мобилизацию. Тем не менее их политические предпочтения пока кардинально не изменились. Одобрение деятельности Владимира Путина снизилось на 5 п. п., доверие к нему — на 3 п. п. Колебания рейтингов ВЦИОМа еще меньше. На электоральных рейтингах партий по состоянию на конец прошлой недели частичная мобилизация не сказалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В пятницу социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и ВЦИОМа опубликовали первые опросы, которые должны были показать, сказалась ли частичная мобилизация, объявленная президентом 21 сентября, на общественно-политических настроениях россиян. Согласно опросу ФОМ, проведенному с 23 по 25 сентября, это решение стало главным событием недели. Таковым, по результатам открытого вопроса, его считают 47% россиян. На втором месте с результатом в 27% держится специальная военная операция. Референдумы на территории Украины о присоединении к России привлекли гораздо меньшее внимание: о них вспомнили только 5% респондентов.

Также социологи фиксируют значимые изменения в настроениях граждан.

В предыдущем опросе, проведенном 16–18 сентября, 57% респондентов характеризовали настроение в своем окружении как спокойное, только 35% — как тревожное.

По итогам прошлой недели ситуация драматично изменилась: только 26% отмечают спокойствие, 69% — тревогу. 29% отмечают, что за последнее время действия власти вызывали у них недовольство (рост на 6 п. п.). 64% опрошенных уверяют, что у них принятые решения такой реакции не вызывают (падение на 9 п. п.).

Впрочем, на политических рейтингах власти происходящие события пока сильно не сказались.

Так, 75% россиян по-прежнему считают, что Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо (падение на 5 п. п).

Число тех, кто оценивает его работу как плохую, выросло на 2 п. п. и составило 12%.

11% респондентов ранее затруднялись ответить на этот вопрос, теперь таких — 13%.

Доверие Владимиру Путину, в свою очередь, упало на 3 п. п. и составило 74%.

Недоверие до мобилизации составляло 13%, теперь — 17%.

Оценки работы правительства претерпели меньшие изменения.

До мобилизации работу правительства как хорошую характеризовали 52% россиян, сейчас — 49%.

Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивали 56% респондентов, теперь — 54%.

Электоральные рейтинги партий, в свою очередь, стабильны.

Так, у «Единой России» он снизился только на 1 п. п. и составил 41%.

Колебания рейтингов ВЦИОМа еще меньше. Отметим, что полстер проводил свои замеры с 19 по 25 сентября.

По итогам прошлой недели рейтинг одобрения деятельности президента России снизился только на 0,7 п. п. и составил 76%, показатели неодобрения увеличились на 1,3 п. п.— до 15%.

Колебания рейтингов доверия Владимиру Путину не превышают 1 п. п. Согласно последнему замеру ВЦИОМа, ему доверяют 80% россиян, не доверяют — 16,5%.

Рейтинг ЕР также снизился незначительно: с 41% до 40,9%.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский считает, что рост тревоги и страха — естественная реакция на происходящее. «Вообще, тревоги и страха очень много в этом году,— отмечает он.— А сейчас это прежде всего связано с принятием решения о мобилизации. Это такая важная веха, которая сейчас дает турбулентность в части социального самочувствия».

То, что общее падение социального самочувствия не отразилось на рейтингах власти, политолог Алексей Макаркин объясняет эффектом «сплочения вокруг флага»: в кризисных ситуациях срабатывает фактор консолидации общества вокруг власти, напоминает он. Когда мир поляризован, люди мыслят в категориях «мы — они», «если ты не за нас, то за чужих», и быть на чужой стороне никому не хочется. Причем, отмечает эксперт, если раньше «они» — это была Украина, то теперь в этой роли выступает весь так называемый коллективный Запад. Все говорит о том, что уровень тревожности даже выше, чем когда все сидели по домам во время локдауна, отмечает политолог. Однако во что он выльется, пока не очень понятно. Скорее всего, консолидация тревоги не будет консенсусной, полагает эксперт, мы видим разные стратегии выживания: кто-то уезжает за границу, кто-то сам идет в военкомат, а кто-то сосредотачивается на работе.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня