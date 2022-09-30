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Тревожно, но можно

ФОМ и ВЦИОМ опубликовали первые рейтинги после начала мобилизации

Согласно данным фонда «Общественное мнение», по итогам прошлой недели тревога в настроениях россиян стала доминировать над спокойствием. Самым значимым событием, привлекшим их внимание, респонденты называли частичную мобилизацию. Тем не менее их политические предпочтения пока кардинально не изменились. Одобрение деятельности Владимира Путина снизилось на 5 п. п., доверие к нему — на 3 п. п. Колебания рейтингов ВЦИОМа еще меньше. На электоральных рейтингах партий по состоянию на конец прошлой недели частичная мобилизация не сказалась.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В пятницу социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) и ВЦИОМа опубликовали первые опросы, которые должны были показать, сказалась ли частичная мобилизация, объявленная президентом 21 сентября, на общественно-политических настроениях россиян. Согласно опросу ФОМ, проведенному с 23 по 25 сентября, это решение стало главным событием недели. Таковым, по результатам открытого вопроса, его считают 47% россиян. На втором месте с результатом в 27% держится специальная военная операция. Референдумы на территории Украины о присоединении к России привлекли гораздо меньшее внимание: о них вспомнили только 5% респондентов.

Также социологи фиксируют значимые изменения в настроениях граждан.

  • В предыдущем опросе, проведенном 16–18 сентября, 57% респондентов характеризовали настроение в своем окружении как спокойное, только 35% — как тревожное.
  • По итогам прошлой недели ситуация драматично изменилась: только 26% отмечают спокойствие, 69% — тревогу. 29% отмечают, что за последнее время действия власти вызывали у них недовольство (рост на 6 п. п.). 64% опрошенных уверяют, что у них принятые решения такой реакции не вызывают (падение на 9 п. п.).

Впрочем, на политических рейтингах власти происходящие события пока сильно не сказались.

  • Так, 75% россиян по-прежнему считают, что Владимир Путин работает на своем посту скорее хорошо (падение на 5 п. п).
  • Число тех, кто оценивает его работу как плохую, выросло на 2 п. п. и составило 12%.
  • 11% респондентов ранее затруднялись ответить на этот вопрос, теперь таких — 13%.
  • Доверие Владимиру Путину, в свою очередь, упало на 3 п. п. и составило 74%.
  • Недоверие до мобилизации составляло 13%, теперь — 17%.

Оценки работы правительства претерпели меньшие изменения.

  • До мобилизации работу правительства как хорошую характеризовали 52% россиян, сейчас — 49%.
  • Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивали 56% респондентов, теперь — 54%.

Электоральные рейтинги партий, в свою очередь, стабильны.

  • Так, у «Единой России» он снизился только на 1 п. п. и составил 41%.

Колебания рейтингов ВЦИОМа еще меньше. Отметим, что полстер проводил свои замеры с 19 по 25 сентября.

  • По итогам прошлой недели рейтинг одобрения деятельности президента России снизился только на 0,7 п. п. и составил 76%, показатели неодобрения увеличились на 1,3 п. п.— до 15%.
  • Колебания рейтингов доверия Владимиру Путину не превышают 1 п. п. Согласно последнему замеру ВЦИОМа, ему доверяют 80% россиян, не доверяют — 16,5%.
  • Рейтинг ЕР также снизился незначительно: с 41% до 40,9%.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский считает, что рост тревоги и страха — естественная реакция на происходящее. «Вообще, тревоги и страха очень много в этом году,— отмечает он.— А сейчас это прежде всего связано с принятием решения о мобилизации. Это такая важная веха, которая сейчас дает турбулентность в части социального самочувствия».

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То, что общее падение социального самочувствия не отразилось на рейтингах власти, политолог Алексей Макаркин объясняет эффектом «сплочения вокруг флага»: в кризисных ситуациях срабатывает фактор консолидации общества вокруг власти, напоминает он. Когда мир поляризован, люди мыслят в категориях «мы — они», «если ты не за нас, то за чужих», и быть на чужой стороне никому не хочется. Причем, отмечает эксперт, если раньше «они» — это была Украина, то теперь в этой роли выступает весь так называемый коллективный Запад. Все говорит о том, что уровень тревожности даже выше, чем когда все сидели по домам во время локдауна, отмечает политолог. Однако во что он выльется, пока не очень понятно. Скорее всего, консолидация тревоги не будет консенсусной, полагает эксперт, мы видим разные стратегии выживания: кто-то уезжает за границу, кто-то сам идет в военкомат, а кто-то сосредотачивается на работе.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизированные граждане Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Мобилизированные граждане Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизированные граждане Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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