Губернаторы присмотрелись к военным комиссарам

Первые дни частичной мобилизации сопровождались сообщениями о призыве граждан, которые не должны были ему подлежать исходя из критериев, обозначенных главой государства и военным ведомством. После публичных оценок, высказанных главами палат Федерального собрания, губернаторы сообщают о принятых ими мерах по возвращению домой тех, кто бы призван некорректно, и заявляют об усилении взаимодействия гражданских властей с военкоматами с целью контроля работы последних. «Общероссийский народный фронт» объявил о создании в регионах центров содействия гражданам, права которых нарушены в ходе частичной мобилизации.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что смог помочь 75 жителям области, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации, «при полном понимании и содействии военкомата». По словам господина Гладкова, за последнее время он получил более 600 обращений, связанных с частичной мобилизацией, и ему известно о ряде нарушений при оформлении документов. «Разбираемся с военным комиссариатом Белгородской области, почему такое произошло. Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть!» — сказал он.

В призывных комиссиях Тюменской области начали работать гражданские чиновники для более тщательной проверки документов призывников.

По словам губернатора Александра Моора, это связано со случаями, когда повестки присылали тем, кто мобилизации не подлежит. «Проверяем документы для людей, которым повестки будут высланы чуть позже. Внимательно проверяем повестки для тех, кто повестки уже получил и приходит на призывные пункты. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже отправляются домой»,— сказал он. Господин Моор отметил, что «по понятным причинам» не раскрывает точное число тюменцев, подлежащих мобилизации, но это «маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе».

В Нижнем Новгороде объявили об устранении «перегиба» другого рода: ранее областной военкомат запретил гражданам, которые могут быть мобилизованы в силу возраста, но не получали мобилизационного предписания или повестки из военкомата, покидать свой город или район. В воскресенье уточнили, что никаких ограничений для этой категории граждан нет.

В Бурятии после вмешательства главы республики Алексея Цыденова сообщают о возвращении домой ряда граждан, мобилизованных с нарушением критериев, объявленных Министерством обороны.

В совмине Крыма “Ъ” сообщили, что 200 жителей полуострова получили некорректные повестки из военкоматов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что мобилизационные мероприятия будут завершены до конца дня 25 сентября: план по частичной мобилизации в республике полностью выполнили. Господин Аксенов выразил благодарность «крымчанам, которые выполнили свой долг, проявили мужество и пришли в военкоматы, чтобы присоединиться к вооруженным силам России».

Отметим, в субботу обширный пост на тему частичной мобилизации опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Сообщение было посвящено главным образом резкой критике тех, кто уклоняется от мобилизации, но содержал и такие слова: «Даже если исключить из уравнения резервистов, то у нас все равно остается колоссальный штат сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, Прокуратура, СК. Вместе с силовыми и военными ведомствами это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится. Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учетом нововведений». Отметим, в Чечне частичная мобилизация не проводится, но республика первой из регионов отправила в зону боевых действий бойцов созданных на ее территории силовых подразделений и оказалась первой и наиболее успешной среди субъектов РФ, создавших в последние месяцы свои региональные добровольческие батальоны.

Усилиям по устранению нарушений при мобилизации предшествовали публичные высказывания руководителей обеих палат Федерального собрания, а также главы президентского Совета по правам человека.

«С каждым случаем правильно разбираться отдельно,— заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.— Если допущена ошибка — необходимо ее исправить. К частичной мобилизации нельзя относиться формально. От ее эффективности зависит боеспособность наших вооруженных сил, решение задач специальной военной операции». Господин Володин призвал избирателей сообщать о нарушениях норм указов и законов о мобилизации. «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу,— отметила председатель СФ Валентина Матвиенко,— такие перегибы абсолютно недопустимы». Она назвала справедливой «резкую реакцию» на некорректные случаи мобилизации. «Еще раз прошу каждого из вас,— обратилась госпожа Матвиенко к главам регионов,— если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!»

«Первые дни частичной мобилизации показали, что военные комиссариаты нередко исходят из логики "палочной системы", формально относясь к формированию мобилизационного контингента»,— написал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Он привел примеры мобилизации многодетных граждан в Бурятии, попытку призвать медсестер и акушерок без опыта работы в экстренных ситуациях в Свердловской области, мобилизацию не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома в Смоленской области, у которого на иждивении дочь-инвалид. При этом господин Фадеев возмущен случаями отказа в приеме добровольцев из-за того, что военкомат «уже выполнил план», и недоумевает, «почему сразу выгородили всех айтишников» — «чем они нужнее в тылу, чем токари?»

Тем временем «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) разворачивает в регионах центры содействия гражданам, чьи права нарушены при проведении частичной мобилизации, «региональные отделения "Фронта" по всей стране будут защищать права граждан, ошибочно призванных на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор и отправка мобилизованных», сообщила пресс-служба ОНФ. Обращения граждан ОНФ готов принимать в региональных отделениях и в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов назвал недопустимыми при проведении мобилизации «хаотичные действия, когда ради исполнения плана на передовую отправляют не тех, кого следует по закону и директивам Минобороны РФ, а быт и снабжение мобилизованных не организованы должным образом». «"Народный фронт" вместе с военкорами, средствами массовой информации, гражданским обществом будет такие вопиющие ситуации выявлять и пресекать»,— сказал он.

Сергей Толмачев, Воронеж; Иван Сергеев, Нижний Новгород; Илья Смирнов, Екатеринбург; Александр Дремлюгин, Симферополь; Иван Тяжлов