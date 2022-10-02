Украина применила прием

Сдержанная реакция США и руководства НАТО на призыв президента Украины Владимира Зеленского форсировать прием его страны в ряды альянса не охладила страсти вокруг украинской заявки. Девять государств—членов НАТО из Центральной и Восточной Европы выступили с заявлением, выразив поддержку приему Украины. На этом фоне Киев полон решимости добиться новых поставок вооружений и продвинуться на пути вхождения в альянс, которое пока невозможно. Там объясняют, что заявка на ускоренный прием в НАТО призвана «зафиксировать вектор развития»: Украина вначале рассчитывает с помощью Запада добиться поражения России, а после этого решить вопрос о своем членстве в альянсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль

Фото: Reuters Слева направо: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль

Фото: Reuters

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором в прошлую пятницу он заявил о подаче заявки на ускоренное вступление страны в НАТО, взбудоражило западных союзников и подтолкнуло их к поиску новых путей помощи Киеву и поощрения его евроатлантического выбора.

Активной группой поддержки, демонстрирующей решимость не дать замолчать зазвучавшую вновь тему украинского членства в альянсе, выступили в воскресенье девять государств—членов НАТО из Центральной и Восточной Европы. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года о будущем присоединении Украины»,— говорится в совместном заявлении президентов Румынии, Латвии, Литвы, Польши, Северной Македонии, Словакии, Черногории, Чехии и Эстонии. В своем обращении лидеры государств «новой Европы» выразили поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины» и вновь заявили о том, что не признают референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Ранее с заявлением, ставшим их откликом на обращение Владимира Зеленского, выступили главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии. «Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО»,— написали в Twitter Габриелюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.

Комментируя заявку Киева, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал на то, что у западных союзников все еще есть шанс исправиться — после многолетней нерешительности в отношениях с Украиной.

«Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой "зонтика" пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под "зонтиком" Украины, под защитой наших вооруженных сил. Поэтому Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления ПДЧ (план действий по членству в НАТО.— “Ъ”) и позволяет нашим партнерам "обнулить" и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года»,— пояснил Дмитрий Кулеба.

В условиях когда напор Киева и его группы поддержки в НАТО не ослабевает, главный адресат обращения украинского лидера — Вашингтон оказался в весьма непростой ситуации. С одной стороны, США сразу дали понять, что не считают постановку вопроса об украинском членстве своевременной в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом с Россией, в который в случае приема в свои ряды Киева неизбежно втянется НАТО. С другой стороны, в администрации Байдена, судя по всему, понимают, что просто повторять известную позицию Вашингтона на этот раз будет недостаточно. После включения в состав России четырех украинских регионов — двух республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, произошедшего в пятницу, 30 сентября, запросные позиции Киева, обращенные к союзникам, и его решительность существенно возросли.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Мелани Жоли госсекретарь США Энтони Блинкен попытался вновь притормозить новый порыв украинской стороны, призвав все же не отходить от существующей процедуры приема в ряды альянса. То есть фактически указал на необоснованность идеи президента Зеленского о форсированном членстве в НАТО. А когда один из журналистов напомнил господину Блинкену, что рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО проходило с «молниеносной скоростью», глава Госдепа и на сей раз нашел выход из положения и объяснил, почему Украина — это другая история. «Финляндия и Швеция, как вам известно, в течение долгого времени были партнерами НАТО. Во многом они де-факто были союзниками, работая в тесной координации с НАТО, имея очень передовые ВС, полностью совместимые с техникой НАТО, а также, разумеется, являясь сильными демократиями, которые были нашими партнерами, будучи частью ЕС. Полагаю, это объясняет быстроту процесса»,— заявил Энтони Блинкен.

Однако уже после этого, в минувшую субботу, господин Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и, несмотря на сохраняющие разночтения в оценке перспективы приема Киева в ряды альянса, попытался обнадежить его другими хорошими новостями.

Как сообщил господин Блинкен, Вашингтон готов содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над «его территориями».

В ходе беседы стороны обсудили вопросы оказания Киеву американской военной помощи, включая последний выделенный транш размером в $1,1 млрд.

В тот же день заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке прокомментировал и министр обороны США Ллойд Остин. «Мы привержены поддержке политики открытых дверей НАТО, но это действительно является вопросом, который решается 30 странами НАТО, которые проводят голосование. Эта работа должна быть проделана в будущем»,— заявил Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с австралийским коллегой Ричардом Марлзом. «Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было все необходимое для успеха. И мы видим некоторые действительно хорошие результаты украинских сил»,— закончил на оптимистической ноте Ллойд Остин, призвав Киев правильно расставлять приоритеты и первоочередность задач.

Напомним, что еще до этого, в пятницу, сразу после заявления Владимира Зеленского об ускоренном приеме Украины в НАТО на него откликнулся генсек альянса Йенс Столтенберг, давший по такому случаю в Брюсселе экстренную пресс-конференцию. Он призвал Украину «продолжать бороться» и дал понять, что не видит предпосылок для приема Киева в ряды альянса «по ускоренной схеме». «Каждая страна имеет право подавать заявку в НАТО, но решение будут принимать консенсусом все страны—члены альянса»,— сказал господин Столтенберг.

«Мы продолжаем поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону, но делаем все возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в эту войну»,— заявила в тот же день глава МИД Германии Анналена Бербок. В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что принятие Украины в НАТО сейчас несвоевременно. И наконец, обозреватель журнала Newsweek Джейсон Филдс назвал просьбу президента Зеленского «худшей идеей в истории».

Почему — объяснил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сравнивший заявку Киева с просьбой «ускорить начало третьей мировой войны».

Между тем, как пояснил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в Киеве отдают себе отчет в том, что быстрого приема Украины в НАТО не будет.

Однако для украинской стороны тем не менее важно «зафиксировать вектор развития» и ускорить поставки западного вооружения. «Я думаю, что войну можно будет завершить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры. Мы таким образом фиксируем направление развития нашей архитектуры безопасности, то направление, куда мы уже точно идем»,— заявил Михаил Подоляк, отвечая на вопрос, будет ли НАТО участвовать в боевых действиях на стороне Киева в случае принятия Украины в альянс. «Второе, мы таким образом как бы говорим нашим партнерам—странам НАТО, что мы станем партнерами в юридическом смысле в недалеком будущем, поэтому давайте уже с объемом оружия, который нам нужен, решим как можно быстрее»,— прокомментировал позицию Киева Михаил Подоляк.

Сергей Строкань