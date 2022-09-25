Угрозовый фронт

Неделя высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН подходит к завершению, так и не дав международному сообществу ответа на главный вопрос: как выйти из кризиса на Украине, обострившегося до такой степени, что в мире всерьез говорят о потенциальной ядерной войне. Хотя, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сейчас не стоит «заниматься мрачными прогнозами», но в случае вхождения части украинских территорий в состав России, напомнил он, и на них будут распространяться все «законы, доктрины, концепции, стратегии» РФ. Так или иначе, в Нью-Йорке все выражали беспокойство по поводу эскалации вокруг Украины, но никто так и не смог предложить рецепта, как урегулировать конфликт, пододвинувший мир к опасной черте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «не заниматься мрачными прогнозами», но при этом дал понять, что Россия, согласно своей военной доктрине, может использовать любые средства для защиты собственной территории

Фото: Пресс-служба МИД России Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «не заниматься мрачными прогнозами», но при этом дал понять, что Россия, согласно своей военной доктрине, может использовать любые средства для защиты собственной территории

Фото: Пресс-служба МИД России

Понедельник, 26 сентября, станет заключительным днем дискуссий на Неделе высокого уровня в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН. В этот день ООН будет праздновать Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Другое дело, что отмечать мировому сообществу пока особо нечего — речь сейчас все чаще заходит не об избавлении от ядерного оружия, а о его потенциальном применении. С 23 по 27 сентября в находящихся под контролем вооруженных сил РФ Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР проходят референдумы, по итогам которых эти украинские территории будут, скорее всего, приняты в состав России. И тогда к ним будут применимы слова президента РФ Владимира Путина, высказанные в его недавнем обращении: «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

На эти слова одним из первых отреагировал президент США Джо Байден, заверивший, что, если Москва решится на применение ядерного оружия, «это изменит характер войны как никогда со времен Второй мировой», а «характер ответа будет определяться тем, что сделают русские».

25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальные лица США предупредили РФ о катастрофических последствиях применения ядерного оружия и пообещали на это ответ.

Он, правда, постарался успокоить международную общественность, отметив, что между Москвой и Вашингтоном действует горячая линия связи, по которой происходят постоянные контакты.

Впрочем, эта попытка вряд ли кого-то сильно успокоила: намеки двух крупнейших ядерных держав — РФ и США — на возможность применения ядерного оружия и ответные меры, пугает, кажется, всех. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что геополитическая ситуация в мире «катится под откос» и грядет «большой, большой, большой мировой конфликт», который его страна постарается пережить. О том, что сложившаяся ситуация не сулит ничего хорошего, с трибуны Генассамблеи ООН заявил и глава МИД КНР Ван И. Со ссылкой на председателя Китая Си Цзиньпина дипломат призвал международное сообщество «уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, серьезно относиться к справедливым обеспокоенностям в сфере безопасности всех стран, мирно решать споры посредством диалога». А до этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с мировым сообществом для урегулирования ситуации на Украине и призывает «стороны конфликта надлежащим образом разрешать разногласия посредством диалога и консультаций».

Ставки в украинском кризисе взлетели так высоко, что с мирными инициативами выступили уже на другом конце планеты.

Так, глава МИД Мексики Марсело Эбрард на министерском заседании СБ ООН по Украине 22 сентября от лица президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора предложил создать комитет по диалогу и достижению мира на Украине при участии в том числе премьера Индии Нарендру Моди и папы римского Франциска. 25 сентября с трибуны Генассамблеи ООН предложение господина Обрадора от лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержал глава МИДа этой страны Карлос Фариа. По мнению господина Мадуро, международное сообщество должно немедленно встать на путь дипломатии, потому что «человечество не переживет мировую войну».

При этом Москва также выражает обеспокоенность складывающейся в мире ситуацией, однако не считает необходимым «сейчас заниматься мрачными прогнозами». Во время пресс-конференции в Нью-Йорке 24 сентября Сергей Лавров также напомнил, что первой ядерную тему подняла не Россия. Так, еще до начала боевых действий в феврале президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Киева от ядерного оружия, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан «громогласно заявлял, что Россия должна помнить: у Франции тоже есть свое ядерное оружие». Не забыл глава МИД РФ и про слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, утвердительно ответившую на вопрос журналиста, готова ли она нажать на «красную кнопку», если будет такая необходимость. В случае с Россией господин Лавров посоветовал всем перечитать доктрину «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». «Приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда нами допускается применение ядерного оружия»,— сказал глава МИД России.

Между тем, если условно «глобальный Юг» все активнее призывает к миру и диалогу, то западные страны в основном, как и прежде, призывают Россию отказаться от своих планов и вывести войска с украинской территории.

При этом на слова Владимира Путина относительно ядерного оружия реакция продолжает поступать разная. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 24 сентября, что конфликт подошел «к опасному моменту» и «когда люди говорят, что они не блефуют, вы должны воспринимать это серьезно». Серьезно отнестись к ситуации призывает и генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя считает, что вероятность применения ядерного оружия пока по-прежнему низкая, а Москва знает о «тяжелых последствиях» такого шага. Как всегда, среди западных голосов выделилась жесткостью премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Мы не должны прислушиваться к его пустым угрозам»,— заявила 25 сентября в интервью CNN госпожа Трасс, комментируя слова Владимира Путина. По ее мнению, западные страны должны и дальше вводить санкции против РФ и поддерживать Украину.

Так или иначе, пока все заняли выжидательную позицию и ждут окончания референдумов, которые никто пока, кроме России, похоже, признавать не торопится.

Об этом с разной степенью определенности в ходе Генассамблеи ООН высказались и те страны, которые не входят в категорию «недружественных». «Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах»,— заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович. А официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что позиция Анкары «не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму». Он также добавил, что «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны». Несмотря на отказ признать референдумы, Анкара, по словам господина Калына, считает происходящее «новой фазой продолжающейся борьбы между Россией и Западом». Не готова однозначно пообещать признание референдумов и Белоруссия. Как заявил глава МИДа республики Владимир Макей, «никто не может точно предсказать, что будет завтра», поэтому Минск изучит ситуацию и примет решение в соответствии со своими национальными интересами, «а не интересами какой-либо другой страны».

Алексей Забродин