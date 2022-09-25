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Угрозовый фронт

Как на Генассамблее ООН беспокоились по поводу эскалации вокруг Украины, но так ни к чему и не пришли

Неделя высокого уровня на Генеральной ассамблее ООН подходит к завершению, так и не дав международному сообществу ответа на главный вопрос: как выйти из кризиса на Украине, обострившегося до такой степени, что в мире всерьез говорят о потенциальной ядерной войне. Хотя, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, сейчас не стоит «заниматься мрачными прогнозами», но в случае вхождения части украинских территорий в состав России, напомнил он, и на них будут распространяться все «законы, доктрины, концепции, стратегии» РФ. Так или иначе, в Нью-Йорке все выражали беспокойство по поводу эскалации вокруг Украины, но никто так и не смог предложить рецепта, как урегулировать конфликт, пододвинувший мир к опасной черте.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «не заниматься мрачными прогнозами», но при этом дал понять, что Россия, согласно своей военной доктрине, может использовать любые средства для защиты собственной территории

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «не заниматься мрачными прогнозами», но при этом дал понять, что Россия, согласно своей военной доктрине, может использовать любые средства для защиты собственной территории

Фото: Пресс-служба МИД России

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал «не заниматься мрачными прогнозами», но при этом дал понять, что Россия, согласно своей военной доктрине, может использовать любые средства для защиты собственной территории

Фото: Пресс-служба МИД России

Понедельник, 26 сентября, станет заключительным днем дискуссий на Неделе высокого уровня в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН. В этот день ООН будет праздновать Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Другое дело, что отмечать мировому сообществу пока особо нечего — речь сейчас все чаще заходит не об избавлении от ядерного оружия, а о его потенциальном применении. С 23 по 27 сентября в находящихся под контролем вооруженных сил РФ Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР проходят референдумы, по итогам которых эти украинские территории будут, скорее всего, приняты в состав России. И тогда к ним будут применимы слова президента РФ Владимира Путина, высказанные в его недавнем обращении: «При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф».

На эти слова одним из первых отреагировал президент США Джо Байден, заверивший, что, если Москва решится на применение ядерного оружия, «это изменит характер войны как никогда со времен Второй мировой», а «характер ответа будет определяться тем, что сделают русские».

25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что официальные лица США предупредили РФ о катастрофических последствиях применения ядерного оружия и пообещали на это ответ.

Он, правда, постарался успокоить международную общественность, отметив, что между Москвой и Вашингтоном действует горячая линия связи, по которой происходят постоянные контакты.

Впрочем, эта попытка вряд ли кого-то сильно успокоила: намеки двух крупнейших ядерных держав — РФ и США — на возможность применения ядерного оружия и ответные меры, пугает, кажется, всех. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что геополитическая ситуация в мире «катится под откос» и грядет «большой, большой, большой мировой конфликт», который его страна постарается пережить. О том, что сложившаяся ситуация не сулит ничего хорошего, с трибуны Генассамблеи ООН заявил и глава МИД КНР Ван И. Со ссылкой на председателя Китая Си Цзиньпина дипломат призвал международное сообщество «уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, серьезно относиться к справедливым обеспокоенностям в сфере безопасности всех стран, мирно решать споры посредством диалога». А до этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь подчеркнул, что Пекин готов сотрудничать с мировым сообществом для урегулирования ситуации на Украине и призывает «стороны конфликта надлежащим образом разрешать разногласия посредством диалога и консультаций».

Ставки в украинском кризисе взлетели так высоко, что с мирными инициативами выступили уже на другом конце планеты.

Так, глава МИД Мексики Марсело Эбрард на министерском заседании СБ ООН по Украине 22 сентября от лица президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора предложил создать комитет по диалогу и достижению мира на Украине при участии в том числе премьера Индии Нарендру Моди и папы римского Франциска. 25 сентября с трибуны Генассамблеи ООН предложение господина Обрадора от лица президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержал глава МИДа этой страны Карлос Фариа. По мнению господина Мадуро, международное сообщество должно немедленно встать на путь дипломатии, потому что «человечество не переживет мировую войну».

Все в ООН говорят о реформе Совета Безопасности

При этом Москва также выражает обеспокоенность складывающейся в мире ситуацией, однако не считает необходимым «сейчас заниматься мрачными прогнозами». Во время пресс-конференции в Нью-Йорке 24 сентября Сергей Лавров также напомнил, что первой ядерную тему подняла не Россия. Так, еще до начала боевых действий в феврале президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отказ Киева от ядерного оружия, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан «громогласно заявлял, что Россия должна помнить: у Франции тоже есть свое ядерное оружие». Не забыл глава МИД РФ и про слова премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, утвердительно ответившую на вопрос журналиста, готова ли она нажать на «красную кнопку», если будет такая необходимость. В случае с Россией господин Лавров посоветовал всем перечитать доктрину «Об Основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания». «Приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда нами допускается применение ядерного оружия»,— сказал глава МИД России.

Между тем, если условно «глобальный Юг» все активнее призывает к миру и диалогу, то западные страны в основном, как и прежде, призывают Россию отказаться от своих планов и вывести войска с украинской территории.

При этом на слова Владимира Путина относительно ядерного оружия реакция продолжает поступать разная. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил 24 сентября, что конфликт подошел «к опасному моменту» и «когда люди говорят, что они не блефуют, вы должны воспринимать это серьезно». Серьезно отнестись к ситуации призывает и генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя считает, что вероятность применения ядерного оружия пока по-прежнему низкая, а Москва знает о «тяжелых последствиях» такого шага. Как всегда, среди западных голосов выделилась жесткостью премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Мы не должны прислушиваться к его пустым угрозам»,— заявила 25 сентября в интервью CNN госпожа Трасс, комментируя слова Владимира Путина. По ее мнению, западные страны должны и дальше вводить санкции против РФ и поддерживать Украину.

Так или иначе, пока все заняли выжидательную позицию и ждут окончания референдумов, которые никто пока, кроме России, похоже, признавать не торопится.

Об этом с разной степенью определенности в ходе Генассамблеи ООН высказались и те страны, которые не входят в категорию «недружественных». «Республика Сербия в соответствии с Уставом ООН, а также в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права не может принять результаты референдума в украинских регионах»,— заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович. А официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что позиция Анкары «не претерпела изменений с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму». Он также добавил, что «Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны». Несмотря на отказ признать референдумы, Анкара, по словам господина Калына, считает происходящее «новой фазой продолжающейся борьбы между Россией и Западом». Не готова однозначно пообещать признание референдумов и Белоруссия. Как заявил глава МИДа республики Владимир Макей, «никто не может точно предсказать, что будет завтра», поэтому Минск изучит ситуацию и примет решение в соответствии со своими национальными интересами, «а не интересами какой-либо другой страны».

Алексей Забродин

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Референдум о присоединении к России

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На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР &lt;br>На фото: выездное голосование в Донецке

На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР
На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней&lt;br> На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней
На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов &lt;br> На фото: выездное голосование в Донецке

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены комиссии на участке для голосования

Члены комиссии на участке для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рекламный щит в Донецке

Рекламный щит в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избирательный участок в Севастополе

Избирательный участок в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратель с забинтованными руками

Избиратель с забинтованными руками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избирательница на выездном избирательном участке

Избирательница на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездной участок для голосования

Выездной участок для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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На территории Донецкой народной республики открыто 450 участков, в Луганской — 461. В России создано более 200 УИКов для голосования жителей ДНР и ЛНР
На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездное голосование на референдуме в большинстве регионов будет проходить в течение четырех дней
На фото: жительница Донецка во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жителям ДНР и ЛНР необходимо ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение республик в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ. А херсонцам и запорожцам предложено одним ответом одобрить сразу три решения: выход областей из состава Украины, образование на их месте самостоятельных государств и их вхождение в состав РФ на правах субъектов На фото: выездное голосование в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудница избирательной комиссии Донецка с переносной урной

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка голосует из автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плакат в Киевском районе Донецка в поддержку референдума

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительницы Донецка голосуют в подъезде дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии во время выездного голосования в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жительница Донецка у входа на избирательный участок

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Члены комиссии на участке для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рекламный щит в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избирательный участок в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина опускает бюллетень в урну на участке в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина выходит из кабинки для голосования в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В Волгограде избирательные участки организованы по месту пребывания граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, один из них работает в гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Избирательный участок в пункте временного размещения для беженцев в волгоградской гостинице «Царицынская»

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Женщина голосует на референдуме в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Участники митинга-концерта в Москве в поддержку референдума о присоединении новых территорий

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Акция на Манежной площади в Москве прошла под лозунгом «Своих не бросаем»

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Портрет президента России Владимира Путина на патриотической акции в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Участники митинга-концерта с флагами и плакатом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

МВД сообщило о 50 тыс. участников акции на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудник избиркома регистрирует избирателя на участке в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Голосование на участке в ДГТУ

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Плакат «Россия» на фасаде здания общежития Донецкого национального технического университета

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии во время подготовки избирательного участка, расположенного в спортивном зале школы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратель с забинтованными руками

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой комиссии и избиратели — пациенты больницы во время выездного голосования в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудники участковой избирательной комиссии № 27 и избиратели — пациенты больницы в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосвания на избирательном участке в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Работники участковой избирательной комиссии и жители во время выездного голосования в жилых домах в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военный вертолет над жилым домом в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка» в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники избирательной комиссии на участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума на избирательном участке в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели во время голосования в Алуште в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Проведение референдума о присоединении к России ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избиратели в очереди на избирательный участок в туристско-оздоровительном комплексе «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Избирательница на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Проведение референдума на выездном избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выездной участок для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Паутина возле поврежденного после обстрелов жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Избиратели во время голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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