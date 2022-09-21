Домодедово растеряло трафик

По данным “Ъ”, Домодедово потеряло почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года, продемонстрировав самое серьезное снижение в Московском авиаузле. Эксперты связывают это с уходом крупных перевозчиков из Домодедово в аэропорт Шереметьево, который больше всех пострадал в пандемию. Общий пассажиропоток российских авиакомпаний в январе—августе снизился на 12%, что, по мнению экспертов, делает недостижимой намеченную по итогам года планку в 100 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Домодедово снизило пассажиропоток за январь—август на 17%, до 13,7 млн пассажиров, сообщили “Ъ” источники в отрасли и собеседник, близкий к Минтрансу. Это на 27,5% меньше, чем за восемь месяцев допандемийного 2019 года (18,9 млн). Во Внуково подтвердили, что пассажиропоток аэропорта снизился примерно на 7%, до 10,9 млн пассажиров: это почти на 32% меньше, чем за тот же период 2019 года (16 млн человек). Сильнее всего к уровню 2019 года просел аэропорт Шереметьево, который потерял почти 40% трафика. При этом за восемь месяцев 2022 года пассажиропоток вырос почти на 6% (примерно до 20 млн человек).

Росавиация с февраля не публикует оперативную статистику. В Домодедово и Шереметьево отказались от комментариев, “Ъ” направил запрос в Минтранс.

По данным “Ъ”, суммарный пассажиропоток российских авиакомпаний в январе—августе снизился почти на 12% год к году и составил менее 63 млн человек. Лидером остается «Аэрофлот», почти достигший уровня 2021 года (13,5 млн человек). В S7 подтвердили “Ъ”, что перевезли почти 10,7 млн (минус 10%), на третьем месте «Победа» (7,8 млн человек, минус 18%), за ней «Россия» (5,6 млн человек, минус 11%). Замыкают топ-5 «Уральские авиалинии» (5,5 млн и минус 9,1%).

Для достижения намеченной президентом РФ планки перевозок в 100 млн человек по итогам года авиакомпаниям нужно перевезти почти столько же пассажиров, сколько в сентябре—декабре 2021 года (39,7 млн человек). Однако осеннего всплеска перевозок опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка не ожидают. По пессимистичному прогнозу, перевозки составят чуть более 70 млн человек. По словам одного из собеседников “Ъ”, изменить картину могло бы только возобновление пассажирских рейсов в Китай, для чего нужно снятие ковидных ограничений в КНР и решение проблем двойной регистрации российских самолетов. Старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов полагает, что даже открытие Китая «не даст существенного прироста, учитывая отсутствие транзитных пассажиров, которое летали бы туда из Европы через Москву». Потенциала стимулирования спроса внутри страны за счет скидок авиакомпаний эксперт также не видит.

Оптимистичные прогнозы собеседников “Ъ” колеблются в диапазоне от 80 до 90 млн человек. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин указывает, что определяющее значение будет иметь эффект распродаж перевозчиков. Драйвером, полагает он, станет внутренний туризм, но некоторый спрос сохранится и на Турцию, Египет и ОАЭ. Совокупный пассажиропоток в эти страны, указывает эксперт, достигнет 5 млн человек в этом году, но часть трафика «оттягивают» на себя иностранные перевозчики. Ощутимые перспективы роста есть у рейсов в СНГ, что также улучшит показатели московских аэропортов.

Распределение долей рынка между аэропортами МАУ за последние три года фундаментально не изменилось, но Внуково и Шереметьево быстрее восстановились после ковида. В пандемию Домодедово держалось лучше за счет разлета базовых перевозчиков, в первую очередь S7 и «Уральских авиалиний», говорит эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Кроме того, в 2021 году активно развивал чартерную программу в Турцию Red Wings, но в этом году он вывел из эксплуатации 11 Airbus и перевел часть рейсов в Шереметьево и Жуковский. Сказался также уход в конце 2021 года двух крупнейших глобальных игроков — Qatar и Etihad — в Шереметьево, куда перевела часть своих рейсов и Smartavia.

В обозримой перспективе положение Домодедово в конкуренции с Шереметьево и Внуково остается непростым, говорит Федор Борисов. Конкуренты имеют более привлекательную логистику, считает он, напоминая, что в конце 2019 года был запущен экспресс-автобус до Шереметьево из Ховрино, а во Внуково в 2023 году планируется открыть метро.

Айгуль Абдуллина