Авиация настраивает систему бронирования

Как выяснил “Ъ”, сотрудники авиакомпаний и аэропортов начали массово получать повестки в военкоматы. Их работодатели активно работают над составлением списков на бронь, а некоторые уже отправили их. Но источники “Ъ” говорят, что процедура неясна и у юристов компаний нет понимания, куда целесообразнее передавать списки: в Минобороны, Минтранс или местным властям. Большинство собеседников подчеркивают, что освобождение от призыва критично не только для пилотов и диспетчеров, но и для технических, коммерческих и IT-специалистов, так как полеты без них могут просто остановиться.

Как стало известно “Ъ”, сотрудники как минимум пяти российских авиакомпаний, в том числе группы «Аэрофлот», и более десяти аэропортов получили повестки в военкомат в течение суток после объявления 21 сентября в РФ частичной мобилизации.

Как рассказали в отрасли, большинство пилотов в авиакомпаниях — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии (см. также “Ъ” от 21 сентября). По оценкам источников в трех компаниях, потенциально мобилизовать могут 50–80% сотрудников. Источник, близкий к группе «Аэрофлот», оценивает численность «потенциальных призывников» во всех трех перевозчиках (в том числе в «России» и «Победе») более чем в половину штата. В «Аэрофлоте» созданы рабочие группы по составлению списков на брони по ряду специальностей.

От официальных комментариев «Аэрофлот», S7, UTair, «Уральские авиалинии», Red Wings и другие перевозчики воздержались. В Минтрансе и Росавиации не ответили “Ъ”. В авиакомпании «Россия» заявили, что «процесс планирования кабинных и летных экипажей авиакомпании осуществляется в обычном режиме», и опровергли появившуюся накануне информацию о том, что бортпроводников перестали назначать на международные рейсы из-за опасений, что их будут задерживать на границе и отправлять в военкоматы.

Сейчас минимум в пяти опрошенных “Ъ” авиакомпаниях изучают порядок формирования запроса на бронь для сотрудников, необходимых для обеспечения непрерывного производственного цикла. Эти списки должен утвердить военкомат в соответствующем регионе, говорит один из собеседников “Ъ”. Но пока юристы авиакомпаний не могут дать однозначного ответа, куда направлять списки: в Минтранс, Минобороны или властям регионов. Кроме того, поскольку в компаниях работают сотрудники из разных регионов, неясно, в военкоматы какого из них передавать информацию.

Тем не менее две авиакомпании уже составили и отправили списки: в одном случае в местную администрацию, в другом — в региональный Минтранс. Первый перевозчик включил в список пилотов и инженеров, второй — также IT-специалистов. В других компаниях пока составляют списки потенциально подлежащих призыву и регламент для тех, кто получил повестку.

Наибольшее опасение вызывает, по словам опрошенных “Ъ” топ-менеджеров, возможная мобилизация не только экипажей, но также технических специалистов, IT-специалистов и сотрудников коммерческих подразделений. Как говорят собеседники “Ъ”, их штатная численность гораздо меньше, и возможный уход даже нескольких человек серьезно затруднит или даже парализует работу. Некоторые перевозчики уже испытали трудности с поиском кадров после оттока IT-специалистов в начале весны и опасаются дефицита на фоне перехода на отечественные системы бронирования: «Авиационные инженеры и айтишники — это очень специфические специальности, их мало, и каждый на вес золота с начала действия санкций». Кроме того, многие собеседники “Ъ” подчеркивают необходимость распространить бронь и на ключевой административный персонал, например летных директоров.

По мнению подавляющего большинства собеседников “Ъ”, наиболее логичным и ожидаемым для них выходом из текущей путаницы стал бы централизованный запрос Минтранса в Минобороны с предложением включить гражданскую авиацию в перечень отраслей, которым предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации. Сейчас под исключение попадает только оборонно-промышленный комплекс.

Списки сотрудников с бронью от призыва уже существуют в российских аэропортах, поскольку они являются предприятиями непрерывного цикла, рассказал “Ъ” источник в одном из профильных холдингов. Но эти списки, по его словам, традиционно содержали достаточно узкий перечень специалистов. Работа по расширению «количественного и должностного состава» перечней началась совместно с Минтрансом задолго до спецоперации, но не была закончена. В результате повестки получают сотрудники аэропортов по всей стране, говорит источник “Ъ”, причем даже те, кто имел бронь. Это, подчеркивает собеседник “Ъ”, говорит о «серьезной несогласованности в работе военкоматов», порождающей у людей опасения получить повестку «вопреки установленному порядку».

Сейчас в аэропортах формируют новые списки со специальностями, которые предлагают «забронировать», добавляет собеседник “Ъ”. Во всех аэропортах работают мобилизационные отделы, рассказывает источник в другом холдинге, которые занимаются учетом военнообязанных и актуализируют данные.

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров 22 сентября сообщил, что повестки получили и несколько десятков диспетчеров госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) в филиалах из Петропавловска-Камчатского, Магадана и Иркутска. Председатель профсоюза Сергей Ковалев сообщил “Ъ”, что 23 сентября 15 человек должны направиться в призывной пункт в Хабаровск. Организация направила письмо премьеру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить ключевым сотрудникам ГК по ОрВД право на отсрочку от мобилизации.

Как пояснил “Ъ” господин Ковалев, ежегодно в военкоматы подавались списки на исключение диспетчеров и других специалистов ГК по ОрВД от участия в военных сборах, «но в этом году списки подавали не на всех».

Как рассказали “Ъ” представители нескольких профсоюзов летного состава, они тоже рассматривают возможность отправки подобного обращения в правительство в случае, если авиакомпании не успеют оперативно получить необходимый им объем броней.

Айгуль Абдуллина