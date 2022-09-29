Добровольцам дадут небоевое задание

Российские власти переориентируют работу политических и общественных структур на правовую поддержку мобилизованных и волонтерскую помощь их семьям. О начале такой работы уже объявили «Общероссийский народный фронт» и «Единая Россия», а в ближайшие дни о смещении фокуса своей деятельности на помощь семьям военнослужащих заявят и организаторы волонтерской акции «Мы вместе». Все проекты внутриполитического блока Кремля в ближайшее время будут направлены на устранение огрехов частичной мобилизации и помощь семьям участников специальной военной операции (СВО) на Украине, говорят источники “Ъ” в администрации президента. Мобилизация действительно создает новые риски в сфере общественных настроений, поэтому власть и озабочена борьбой с негативом, поясняют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новым приоритетом волонтеров, активно помогавших россиянам в период пандемии, станет поддержка мобилизованных граждан и членов их семей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Новым приоритетом волонтеров, активно помогавших россиянам в период пандемии, станет поддержка мобилизованных граждан и членов их семей

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Волонтеров акции «Мы вместе», учрежденной по инициативе внутриполитического блока администрации президента (АП) во время пандемии коронавируса, переориентируют на помощь семьям мобилизованных на СВО граждан, рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству акции. По его словам, как и во время пандемии, инициатива должна объединить существующие волонтерские организации, Российский Красный Крест, а также «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). О новом назначении акции должны объявить уже в ближайшее время, добавляет собеседник: у «Мы вместе» обновится сайт и будет запущена новая горячая линия, а добровольческие штабы в регионах получат новые методические рекомендации.

«Да, это действительно так. Есть потребность в помощи семьям военнослужащих, которые отстаивают честь нашей страны. С другой стороны, есть неравнодушные люди, готовые помогать»,— пояснила “Ъ” глава Росмолодежи Ксения Разуваева. По ее словам, волонтеры будут обеспечивать как бытовую поддержку семей по запросам, так и морально-психологическую помощь. «Волонтеры смогут подставить плечо тем, кто ушел воевать, в поддержке их семей: исполнить мечту ребенка, поздравить родственника с днем рождения, помочь в бытовых вопросах»,— перечисляет госпожа Разуваева. Кроме того, на горячей линии «Мы вместе» испытывающие тревогу граждане смогут получить и психологическую поддержку.

Ранее об организации юридической помощи призывникам объявила и другая близкая к внутриполитическому блоку Кремля организация — ОНФ. “Ъ” уже сообщал, что для этих целей ОНФ организовал специальные центры помощи на базе своих исполкомов. Практически о такой же работе заявляют и в «Единой России» (ЕР). 26 сентября заместитель секретаря генсовета партии Анна Кузнецова рассказала, что общественные приемные ЕР тоже займутся сопровождением и поддержкой семей мобилизованных. В партии “Ъ” пояснили, что на базе таких центров обратившиеся смогут рассчитывать как на правовое сопровождение, так и на консультации по мерам социальной поддержки.

Кроме того, ЕР готова обеспечить волонтерскую и психологическую помощь нуждающимся в этом семьям военнослужащих. Так, на Сахалине в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» волонтеры партии уже работают с семьями мобилизованных, в Омской области на базе штаба общественной поддержки ЕР организован единый консультационный центр по вопросам частичной мобилизации, а в Архангельской области партийцы запустили чат-бот, который будет отвечать на самые популярные вопросы по частичной мобилизации, рассказывают в ЕР. В качестве отдельного направления работы в партии называют мониторинг соблюдения норм законов о социальных гарантиях военнослужащим: это касается кредитных каникул, списания займов, сохранения за мобилизованными рабочих мест, выплат за ранения и т. д.

Источник “Ъ” в АП поясняет, что сейчас деятельность всех ее проектов, помимо работы, связанной с проведением референдумов на территориях СВО, действительно сосредоточена на двух направлениях: правовая помощь мобилизуемым и волонтерская поддержка их семей. И в ближайшее время АП будет заниматься преимущественно именно этим, говорит собеседник.

Эксперты считают, что частичная мобилизация как минимум создает для власти новые риски во взаимоотношениях с обществом. По мнению гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, напряжение уже явно ощущается. В предыдущие шесть месяцев россияне жили в ситуации, когда спецоперация проходит как бы сама собой — «работают профессионалы», а общество в основном наблюдает и переживает по поводу санкций и ограничений, весьма неприятных, но в основном преодолимых, поясняет социолог: «С мобилизацией мы вступаем в новый этап, на смену зрителю приходит деятель. Появляется большая группа людей, которая уже мобилизована или ждет повестку. И вторая, еще большая группа — члены семей мобилизованных, их знакомые, коллеги по работе». При этом женщины часто проявляют даже больше беспокойства, чем мужчины, подчеркивает господин Федоров. На этом фоне власть, по его словам, заинтересована мотивировать и вдохновить тех, кому нужно идти на фронт, и одновременно успокоить и поддержать тех, кто остается в тылу. Но на практике дело расходится с установками президента, что демонстрирует не самую высокую готовность системы военкоматов, констатирует эксперт. «Власть это видит и всеми силами старается ситуацию урегулировать. Чтобы система заработала так, как должно, предстоит сделать еще многое. От того, насколько оперативно и точно это будет сделано, во многом зависит отношение общества к мобилизации в целом»,— резюмирует Валерий Федоров.

«Данных нет, поэтому сейчас говорить о степени негатива нельзя. Недостаточно оснований. Можно предполагать, что мобилизация влияет на рост тревожности, страхов, но пока не стоит спешить с выводами о массовости этих явлений»,— говорит директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. По реакции власти видно, что она понимает серьезность и ответственность решения о мобилизации: это уже можно наблюдать в заявлениях губернаторов о мерах поддержки и о контроле с их стороны за ходом мобилизации в регионах, добавляет социолог.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова