Видеоигры пошли на вылет

Разработчики игр начали эвакуировать сотрудников из страны, в том числе выкупая целые чартерные рейсы. Речь, по данным “Ъ”, в одном из случаев идет о вывозе сразу 100 мужчин с семьями. Участники рынка говорят, что две трети сотрудников студий—разработчиков игр — художники и дизайнеры, которые формально не являются IT-специалистами, то есть не могут рассчитывать на бронь. Паникой в отрасли уже пользуются зарубежные студии, которые раньше не хотели брать русских, но сейчас готовы нанимать бегущих из страны разработчиков, чтобы те не попали под мобилизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам источников “Ъ” на рынке разработки видеоигр, студии начали организованно вывозить сотрудников из страны на фоне введения 21 сентября частичной мобилизации. Продюсер крупной русскоязычной студии, которая в марте уже вывела бизнес за рубеж, говорит, что одна из компаний—разработчиков видеоигр заказала чартерный рейс для вывоза из РФ порядка 100 своих сотрудников-мужчин, которые могут быть мобилизованы, с семьями. О том, что российские разработчики нанимают чартерные рейсы для эвакуации специалистов, знает и источник “Ъ” в одной из крупнейших игровых студий СНГ. Он говорит, что «это не единичная история».

Студии, которые не способны организованно вывезти сотрудников за рубеж, стараются защитить их от мобилизации другими способами. Управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев говорит, что количество обращений о включении в реестр аккредитованных IT-компаний после 21 сентября возросло в разы. «Поддержка игровой отрасли в последний год была в фокусе внимания, есть вероятность, что заявки игровых компаний будут одобрены. Студии—разработчики игр, которые уже есть в реестре, могут помочь сотрудникам с "соответствующим высшем образованием" и добиться получения отсрочки. Сейчас одним из главных вопросов будет, какие именно специальности получат иммунитет»,— поясняет юрист.

IT-компании сразу после объявления о мобилизации попросили Минцифры предоставить бронь сотрудникам профильных компаний. Министерство смогло добиться ясности в этом вопросе одним из первых и уже 23 сентября выпустило разъяснения, согласно которым сотрудники IT-компаний, телекоммуникационных предприятий и СМИ могут получить бронь от мобилизации, среди критериев — профильное образование и работа по специальности (см. “Ъ” от 23 сентября).

В то же время, по словам собеседника “Ъ” в русскоязычной студии, рынок игровой разработки «находится в панике», потому что существенная часть сотрудников даже теоретически не сможет получить обещанные правительством брони: «Для этого нужно профильное образование в IT, то есть у нас весь менеджмент, художники и гейм-дизайнеры, а это две трети сотрудников каждой студии, находятся в зоне риска». Источник “Ъ” добавляет, что если в последние несколько месяцев уехавшие из России студии с пониманием смотрели на желание ряда сотрудников работать из страны, то сейчас ситуация кардинально изменилась: «Оставить сотрудников в стране — значит смириться с тем, что кого-то заберут, и ты останешься с кадровой дырой».

Другой собеседник “Ъ” в крупной игровой студии и консультирующий чиновников при разработке мер поддержки индустрии подтверждает, что разработчики игр действительно массово выезжают из страны.

«Потока два: первый — это оставшиеся в стране сотрудники студий, которые перевезли бизнес за рубеж после 24 февраля. Если до 21 сентября они откладывали выезд из России по личным причинам, то сейчас все — хватай мешки, вокзал отходит,— говорит он.— Вторая категория — это сотрудники российских студий, которые начали получать предложения о трудоустройстве от западных разработчиков. На нашем рынке есть несколько известных HR, которые предлагают устроить в иностранные компании, которые раньше не хотели брать русских, но сейчас готовы принять под эгидой побега от мобилизации, чтобы не поехали на Украину».

Мобилизация изменила настроение на профильном рынке труда, подтверждает разработчик платформы PvP.Tools Василий Овчинников. Разработка игр относится к IT, и Минцифры, по его словам, состоит в диалоге с бизнесом, но в зоне риска остаются «те, кто работает в иностранных компаниях, а также все ИП и самозанятые: среди художников и дизайнеров последних очень много». В итоге специалисты, работающие вне штата, будут стремиться заключать трудовой договор с IT-бизнесом.

Никита Королев