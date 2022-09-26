Защита дипломом

Участники рынков IT, телекоммуникаций и медиа сильно обеспокоены тем, что для получения отсрочки от мобилизации, которую анонсировали Минцифры и Минобороны, сотрудникам необходимо профильное высшее образование. В IT оно есть только у трети специалистов, в СМИ — иногда у менее половины. Чуть лучше дела обстоят в телекоме, там под критерии подходят порядка 65% сотрудников. Участники рынка настаивают, что считать образование ключевым фактором при защите сотрудников некорректно. В Минцифры с этим не спорят, но подчеркивают, что действуют «в рамках решений Минобороны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием рекрутингового портала HeadHunter (HH.ru) о рынке кадров в IT-индустрии. Из него следует, что 170 тыс. разработчиков и программистов мужского пола, разместивших в 2022 году свои резюме на портале, не имеют профильного высшего образования. Это около 66% от общего числа соответствующих резюме. В целом среди работников IT-индустрии (помимо разработчиков в выборку включены, например, продакт-менеджеры, управленцы и т. д.) высшего образования нет у 74%. Чем старше специалисты, тем реже у них встречается профильное высшее образование. Например, среди разработчиков 18–24 лет профильное высшее образование есть у 42%, а у людей 45 лет и старше — 22%, отмечают в HH.ru.

Максут Шадаев, глава Минцифры, на встрече с IT-отраслью 26 сентября: «Переподготовка не считается, требуется только профильное высшее образование. На данный момент непонятно, что делать с профильным дипломом, полученным на других территориях, но подавать заявление все равно нужно».

После начала в РФ частичной мобилизации, которая, по заверениям властей, должна коснуться 300 тыс. резервистов, представители ряда отраслей направили в профильные министерства и ведомства предложения по предоставлению отсрочки для ключевых сотрудников (см. “Ъ” от 22 сентября, 23 сентября и 26 сентября). Так же поступили IT-компании, операторы связи и СМИ.

В результате Минцифры 23 сентября одним из первых профильных регуляторов выпустило официальные разъяснения, в каких случаях сотрудники курируемых министерством предприятий смогут рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

IT-компании должны быть аккредитованы Минцифры и присутствовать в реестре регулятора, операторы связи — задействованы «в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных», СМИ — быть официально зарегистрированы и «включены в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции».

Среди СМИ, согласно опубликованному Минэкономики списку системообразующих организаций, критериям соответствуют крупнейшие медиахолдинги, управляющие телеканалами и радиостанциями, в числе которых «Газпром медиа» (НТВ, ТНТ, «Матч ТВ»), «Национальная медиа группа» («Первый канал», СТС), ВГТРК («Россия 1», «Россия 24»), «Европейская медиа группа» («Европа плюс», «Дорожное радио»), «Русская медиа группа» («Русское радио», «Хит FM»). Также в списке крупные издательские дома (в том числе АО «ИД “Комсомольская правда”», АО «Аргументы и факты», АО «Коммерсантъ», РБК и др.), информагентства (ТАСС, МИА «Россия сегодня»).

Источники “Ъ” говорят, что полной определенности по критериям отсрочки для работников СМИ нет: «Официально эта тема пока не прописана».

Для отрасли, как и для IT, может оказаться критичным вопрос высшего образования. Дело в том, что во многих издательских домах подавляющая часть сотрудников не имеет профильного высшего образования в области журналистики или коммуникаций, говорят источники “Ъ” в отрасли (от официальных комментариев в медиахолдингах отказались), и по каким критериям они будут получать отсрочки от мобилизации, пока неясно.

По словам собеседников “Ъ” на IT-рынке, здесь основная дискуссия связана с тем, какое именно высшее образование считать профильным. Даже в крупнейших российских IT-компаниях число специалистов с очевидно профильным образованием невелико. Так, более 20% сотрудников «Озон Технологии» (объединяет инженеров и разработчиков Ozon) не имеют профильного высшего образования в сфере IT, включая руководителей команд разработки, пояснили “Ъ” в компании.

Практика показывает, что считать профильное образование ключевым фактором при принятии такого рода решений «не вполне корректно», говорят в Positive Technologies: «Наибольшую ценность всегда представляли технические компетенции сотрудников, которые они не всегда приобретают в учебных заведениях. У нас есть некоторое количество высококлассных технических экспертов, обладающих, например, лингвистическим образованием, повара, учителя, экономисты, даже психологи — и это не полный список».

Чуть лучше ситуация обстоит в телекоммуникациях, говорят источники “Ъ” на этом рынке. Например, в одном из крупных российских провайдеров связи уточнили, что в компании порядка 65% сотрудников имеют профильное высшее образование: «Профильное образование имеют инженеры связи, IT-специалисты, обеспечивающие обслуживание телеком-инфраструктуры». Собеседник “Ъ” добавил, что нет профильного высшего образования, как правило, у сотрудников контактных центров, офисов обслуживания и центров продаж. Источник “Ъ” в другой крупной компании добавил, что «значимое количество сотрудников» имеют профильное высшее образование.

Глава Минцифры Максут Шадаев 26 сентября уточнил, что министерство уже подготовило приказ, утверждающий необходимый перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации: «Это будут не только специальности разработчиков». В отношении критериев отбора министр подчеркнул: «Мы живем в рамках того решения, которое было согласовано Минобороны, пока это высшее образование».

Отдел медиа и телекоммуникаций