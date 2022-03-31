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Коммерсантъ FM
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Видеоигра на валютном рынке

В новых условиях VK может продать MY.Games

Холдинг VK рассматривает возможность продажи своего игрового подразделения MY.Games, которое сейчас приносит ему треть выручки, рассказали источники “Ъ”. Сделка может носить формальный характер: VK передаст партнеру лицензии на продажи своих игр, а саму разработку оставит в России. Это позволит холдингу сохранить зарубежные рынки и доступ к западным технологиям, нарушенный санкциями.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на российском рынке разработки видеоигр рассказал, что VK (ранее Mail.ru Group) планирует продать MY.Games: «Они стали активно искать покупателя через неделю после начала спецоперации. Проблема в том, что MY.Games — основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров». По его словам, холдинг ищет покупателей в азиатском и ближневосточном регионах.

Источник “Ъ”, близкий к правительству, рассказал, что недавно руководство VK проводило встречу с крупнейшей китайской игровой студией Tencent Games: «Мог подниматься и вопрос продажи, такой шаг сейчас был бы логичен». По его словам, сделка может носить формальный характер, например, холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка будет идти в России, «получится своеобразное прокси-юрлицо». Такое решение, по мнению собеседника “Ъ”, позволит VK сохранить валютную выручку. В VK отказались от комментариев.

MY.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств — всего в портфеле больше 150 игр (например, War Robots, Hustle Castle, Left to Survive), компания также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в России, Европе, США и Азии. По итогам 2021 года выручка выросла на 10,5%, до 43,8 млрд руб. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки, при этом по итогам третьего квартала прошлого года 77% выручки MY.Games получила за пределами России и СНГ — ключевыми рынками стали США, Германия и Франция.

Инвестиционная MY.Games Venture Capital (MGVC) в 2021 году активно вкладывала в студии разработки: согласно данным InvestGame, по итогам первого полугодия 2021 года MGVC заключила шесть инвестиционных сделок общим объемом более $20 млн. В отчете InvestGame по итогам всего 2021 года MGVC нет, в MY.Games отказались раскрыть эти данные.

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что 22 марта MY.Games изменила юрлицо — с ООО «Мэйл.ру Технологии» на ООО «Май Геймз», а 1 марта компания зарегистрировала более 200 доменов, часть из которых содержит названия игр, доступных на площадке (allodsgame.ru, dancehero.ru и т. д.). Большая часть доменов неактивна, а некоторые (например, «Играй.рф») ведут на сайт My.Games. в компании уточнили, что переименование одного из юрлиц планировалось с 2019 года, когда все игровые активы были объединены под единым международным брендом MY.Games. «Компания не заводила новые домены, а перевела их на новое юрлицо»,— уточнили в MY.Games. В компании уверяют, что продолжат вести свою деятельность по всему миру и будут развиваться и дальше как часть VK.

Российский рынок видеоигр в 2021 году, по оценке MY.Games, вырос на 9%, до 177,4 млрд руб. Но в комментарии «Ведомостям» 30 марта в компании признали, что в феврале—марте отечественная индустрия столкнулась с беспрецедентной ситуацией: «Многие зарубежные компании приостанавливают продажи своих игр в РФ. Зачастую вы можете играть в уже купленные игры, при этом купить новое нельзя».

У российских разработчиков игр проблемы гораздо серьезнее — с валютными трансакциями и оплатой бизнес-сервисов, объясняет источник “Ъ” на игровом рынке: «Мы все сидим на иностранном софте как для разработки, так и для отладки бизнес-процессов. Проще говоря, если у нас отвалятся Google Documents, вся работа встанет. Проблему решает смена юрисдикции: ты запускаешь офис в условном Казахстане».

В текущей ситуации компании игровой индустрии, как и вся IT-сфера, сталкиваются со значительными вызовами, при этом необходимо учитывать, что степень интернационализации их бизнеса, особенно в сегментах мобильных и браузерных игр, гораздо выше среднерыночной, подтверждает старший консультант практики медиа и развлечений PwC в России Кирилл Тихонов: «Среди ключевых потенциальных последствий — сокращение аудитории игровых продуктов и, как следствие, выручки, ограничение доступа к ряду основных платформ для дистрибуции и продвижения продуктов, а также расторжение технологических партнерств». Опасения вызывает и сложная кадровая ситуация, добавляет он: часть разработчиков игровых студий — иностранцы, а российские специалисты характеризуются высокой мобильностью и востребованностью на международном рынке, что приводит к риску их массовой миграции из страны.

Никита Королев, Юлия Тишина

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