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Коммерсантъ FM
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Высоким технологиям может не хватить техников

Отрасль готовится к дефициту обслуживающего персонала

Минцифры опубликовало перечень специальностей высшего образования, связанных с IT и телекоммуникациями, обладатели которых могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации. Сотрудники также должны работать в аккредитованных компаниях и выполнять «критически важные функции». Отрасль положительно относится к инициативе министерства, но уже оценивает кадровые потери из-за призыва тех, кто не обладает профильным высшим образованием, и отъезда сотрудников за границу.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с приказом Минцифры №712, в котором содержится перечень из 195 приоритетных специальностей и направлений подготовки в области информационных технологий и связи (речь идет только о высшем образовании). Список необходим, чтобы определить категории сотрудников, которые потенциально могут получить отсрочку от частичной мобилизации, начавшейся 21 сентября. В перечень попали в том числе, например, лингвисты и психологи. Такие специалисты работают, в частности, над проектами по развитию систем искусственного интеллекта, речевой аналитики и т. д.

Сотрудники, которые хотят получить бронь, должны сверить свою специальность в дипломе с приказом и подать заявку на получение отсрочки через специальный сервис, который министерство запустило на «Госуслугах». Заявление готовит сам работник, но к нему надо приложить форму подтверждения соответствия требованиям за электронной подписью гендиректора организации. Эти заявки через «Госуслуги» направляются в Минобороны, представители которого и будут принимать окончательное решение о предоставлении брони.

Кандидаты на бронь должны быть сотрудниками аккредитованных IT-компаний (они перечислены в реестре Минцифры), работать полный рабочий день и «выполнять критически важные функции». Определения этих функций в приказе нет.

Как пояснили “Ъ” в Минцифры, «работодатель определяет вклад сотрудника в обеспечение критически важных функций компании, отталкиваясь от должностных обязанностей».

Глава Минцифры Максут Шадаев 26 сентября провел вебинар, ответив на вопросы представителей IT- и телеком-компаний. Среди все еще неясных аспектов, которые беспокоят участников рынка: срок предоставление отсрочки, форма обратной связи от Минобороны (кто и в какой форме подтверждает, что сотрудник не будет мобилизован), возможность в будущем предоставлять отсрочки специалистам с профильным средним образованием и т. д. Один из участников вебинара задал прямой вопрос, что делать, если под мобилизацию попадают технические специалисты без высшего образования, обслуживающие базовые станции и оборудование, ответа пока нет.

Проблема остается критичной, поскольку большая часть технических специалистов, обслуживающих базовых станции и прокладывающих оптико-волоконные сети, как правило, имеют только среднеспециальное образование, говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

Другой источник “Ъ” подтверждает, что риски мобилизации технического персонала сохраняются: «Операторы связи будут настаивать, что эти люди выполняют критически важные функции, но гарантий никто дать не может». По его словам, самый высокий риск — у сотрудников салонов сотовой связи. Операторы, говорит собеседник “Ъ”, уже начали оценивать потенциальные кадровые потери. «В нашей компании под критерии мобилизации попадает 45% специалистов, к сожалению, нахождение в списке Минцифры не дает гарантию отсрочки»,— подчеркивает он. От официальных комментариев операторы отказываются.

Российский бизнес всерьез задумался о высшем образовании

С аналогичной проблемой могут столкнуться и центры обработки данных (ЦОД). Многие специалисты, задействованные в обеспечении критически важных систем и процессов, в том числе разработчики и программисты, системные инженеры и специалисты эксплуатации ЦОД, не обладают высшим образованием, говорит гендиректор дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков: «Их одномоментная потеря способна поставить под удар надежность и бесперебойность работы дата-центров».

«Мы предлагали предоставить отсрочку от мобилизации для сотрудников со средним специальным образованием,— уточняет глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.— Но Минцифры и так сделало все, что возможно в текущей ситуации». Он добавляет, что кадровый голод будет связан не только с мобилизацией части сотрудников, но и с их отъездом за рубеж: «Весной мы наблюдали волну оттока IT-специалистов из компаний, сейчас она явно больше».

Никита Королев, Юлия Тишина

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