Металлический занавес

Евросоюз обдумывает дополнительные ограничения на импорт продукции российской металлургии, хотя конкретные виды, которые попадут под запрет, не называются. Если новые санкции коснутся российских слябов, то это скорее ударит по самой Европе, металлургия которой уже страдает от высоких цен на энергоресурсы и издержек, вызванных декарбонизацией. Российские же компании смогут перенаправить слябы на другие рынки. По мнению экспертов, при исчезновении российских слябов европейцам придется покупать полуфабрикаты со значительной премией или возобновлять свое дорогостоящее производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Страны Евросоюза рассматривают дополнительные санкции в отношении российской металлургии. По информации Bloomberg, среди ограничений может оказаться запрет на импорт некоторых видов продукции из стали. Конкретные виды продукции агентство не называет. Также Европа изучает возможность введения ограничений на российские алмазы.

Первый пакет санкций в отношении металла из РФ был введен в марте 2022 года. В него был включен запрет на импорт некоторых видов стальной продукции: непокрытого горячекатаного и холоднокатаного стального проката, белой жести, нержавеющих горячекатаных и холоднокатаных стальных листов, арматуры, катанки, стального уголка, железнодорожной продукции и ряда видов бесшовных и сварных труб.

По подсчетам Eurofer, в первой половине года импорт из РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 46%.

По состоянию на конец полугодия ежемесячно из РФ поступало в ЕС 197 тыс. тонн готовой стальной продукции. Нарастить экспорт в Европу смогла только Южная Корея — на 35%.

Однако под санкции не попали поставки российских стальных слябов, по которых Россия является крупным поставщиком. Согласно июньскому отчету BCS, доля российских металлургов в мировом экспорте полуфабрикатов составляет почти четверть. Из крупных российских компаний меньше всех подвержены геополитическим рискам такие поставщики полуфабрикатов, как «Мечел» и Evraz, которые ориентируются на рынки Дальнего и Ближнего Востока и Северной Африки. Наиболее сильно завязанной на европейский рынок была «Северсталь», которая попала под санкции ЕС и в SDN-list США и теперь не ведет поставок по этим направлениям. Потенциальный запрет поставок слябов может сказаться на НЛМК. В Европе у нее пять прокатных заводов — в Бельгии, Франции, Дании и Италии. В отчетности НЛМК говорится, что поставки слябов на европейские активы компании составляют 2,4 млн тонн в год. Бизнес-модель этих заводов основана на производстве проката из полуфабрикатов, выпускаемых на основной площадке в Липецке. Прокат, произведенный в Европе, продается там же.

Запрет российских слябов ударит по европейской металлургии, на себестоимости производства которой очень сильно сказывается энергетический кризис.

Ряд европейских металлургических ассоциаций уже обратились к властям ЕС с просьбой поддержки. Argus в сентябрьском обзоре отмечает, что доля энергии в себестоимости производства перекатчиков сейчас составляет до 15–20% против 3–5% до начала событий на Украине. Еще один негативный фактор — высокая стоимость квот на выбросы СО2. Поэтому европейские металлургические заводы стали убыточными (см. “Ъ” от 12 сентября).

По данным «Металл Эксперт», объем экспорта слябов из России в Европу с марта по июнь 2022 года увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. Ежемесячный объем слябов, поставляемых из России в ЕС и Великобританию, составил около 400 тыс. тонн за весь период, что соответствует 3% выплавки в регионе. «Рост цен на энергоносители привел к закрытию 10% мощностей в Европе,— говорит эксперт.— Если импорт российской полузаготовки будет прекращен, то это приведет лишь к росту цен на сталь в Европе». Придется либо переплачивать другим производителям, а рынок слябов очень узкий, либо перезапускать собственные высокозатратные мощности, добавляет он.

Евгений Зайнуллин