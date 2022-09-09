Индия в июле—августе серьезно увеличила закупки угля и стали в России. Особенно сильно взлетели поставки энергетического угля, которые достигли в августе 1,8 млн тонн, тогда как коксующегося – упали из-за санкционных опасений местных металлургов, в основном входящих в международные холдинги. По мнению аналитиков, экспорт из РФ в Индию продолжит расти на фоне увеличения спроса на сталь в стране и высокого уровня издержек местных производителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Российские производители угля и черных металлов, вытесняемые из Европы санкциями и эмбарго, все активнее переориентируют поставки на рынок Индии. По данным агентства CoalMint, импорт российского угля в страну в августе достиг рекордных 2,3 млн тонн. В том числе было поставлено 1,8 млн тонн энергетического угля, так как Индия испытывает нехватку собственного угля, а российские грузы предлагаются по конкурентоспособным ценам.

При этом импорт углей для металлургии — коксующихся и пылеугольного топлива (PCI) — сократился к июлю на 60% и 66%, до 150 тыс. и 200 тыс. тонн, соответственно. По версии CoalMint, индийские сталелитейные заводы, которые в основном являются международными холдингами, избегали покупок российского угля из-за страха перед потенциальными санкциями. Формально вторичных санкций на российский уголь нет, пока от него отказались США, Великобритания, а с 10 августа — страны ЕС.

Агентство прогнозирует, что экспорт российского энергетического угля в Индию может увеличиться в сентябре и октябре благодаря устойчивому внутреннему спросу. Что касается коксующихся углей, то по этой категории ожидается снижение поставок, но главным фактором будет разница в цене с австралийским углем.

Хотя российские угольные компании активно ищут и находят, например, в той же Индии замену европейскому рынку, падение добычи угля в РФ ускоряется. «С начала года мы наблюдали снижение добычи где-то на 0,7%. По итогам года оно составит уже примерно 6% к уровню 2021 года из-за влияния эмбарго на поставку угля в ЕС»,— говорил 5 сентября глава Минэнерго Николай Шульгинов (цитата по ТАСС).

Также растут и поставки в Индию российской стали. По данным индийской таможни, импорт черных металлов (ТНВЭД 72) из России в июле в годовом выражении увеличился в пять раз, до 29,7 тыс. тонн. Ведомство отразило начало закупок в России горячекатаного проката, который прежде почти не поставлялся. Первую партию, как сообщал Kallanish Commodities, отгрузила «Северсталь» Алексея Мордашова, которая находится под блокирующими санкциями. В конце июля она поставила в Индию 24 тыс. тонн стали по контракту, заключенному в дирхамах или юанях.

По данным Argus, Индия в целом увеличила импорт готовой стали в августе на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 442 тыс. тонн. Страна стала нетто-импортером стали в июле впервые с января 2021 года. Поставки увеличились как раз за счет дешевых предложений из России и Южной Кореи.

Но, как и в случае с углем, альтернативные рынки не смогли полностью заменить Запад: в июле, по данным World Steel Association, Россия сократила производство стали на 13,2%, до 5,5 млн тонн, в годовом выражении. НЛМК в начале лета ожидал снижения общего выпуска стали в стране на 15% по итогам года.

Индия сейчас — самый быстрорастущий крупный рынок стали в мире, отмечает директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Страна много лет успешно реализует программу строительства недвижимости, при этом пока на местном рынке не накапливаются объемы непроданного жилья, как в некоторых соседних странах. Кроме того, отмечает эксперт, в Индии относительно высокая стоимость выпуска стали из-за низкого качества местного угля. Поэтому, по мнению господина Халикова, если российские металлурги не столкнутся с препятствиями в виде импортных пошлин, то могут нарастить поставки в Индию широкого ассортимента продукции — от коксующихся углей до стального проката.

Евгений Зайнуллин