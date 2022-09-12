Сталь не варится, не плавится и не льется

Черные металлурги Европы заявили об угрозе существования отрасли из-за высоких цен на энергоресурсы. Производство стали в Европе уже упало на 5%, а большинство металлургических компаний приостановили выплавку и переносят перезапуск оборудования. По оценкам аналитиков, кризис может заставить закрыться до трети всех мощностей в Европе, в том числе большую часть электросталеплавильных заводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark Blinch / Reuters Фото: Mark Blinch / Reuters

Европейская металлургия сокращает производство, а конкуренты из других стран увеличивают экспорт стали в ЕС, с таким заявлением 9 сентября выступила Европейская ассоциация сталелитейной промышленности (Eurofer). Оно было приурочено к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС, на котором обсуждалось, в числе прочего, введение потолка цен на импортный газ (см. “Ъ” от 10 сентября).

Ассоциация считает, что высокие цены на газ и электричество угрожают жизнеспособности сталелитейного сектора в Европе. В заявлении указывается, что иностранные производители не сталкиваются с таким же ростом цен на энергию, что позволяет им демпинговать и увеличивать поставки в Европу.

Это приводит к закрытию заводов, падению производства и сокращениям персонала. Ассоциация ожидает от властей ЕС срочных мер по стабилизации энергетического рынка Европы, так как в противном случае выживание европейской металлургии станет сомнительным.

По данным World Steel, по итогам семи месяцев 2022 года производство стали в Евросоюзе сократилось на 4,8% в годовом выражении, до 86 млн тонн. В июле падение было сильнее — 6,7%. В России, которая была крупнейшим внешним поставщиком стали на европейский рынок, производство за январь—июль упало на 7%, до 41,4 млн тонн, а в июле — на 13,2%. По данным Platts, в последние недели крупнейшие европейские металлургические компании — ArcelorMittal, Salzgitter, Arvedi, Acciaierie d'Italia, Marcegaglia, NLMK Strasbourg, Acerinox, Stahl Gerlafingen, Izmir Demir Celik, Liberty Ostrava, HBIS Serbia, US Steel Kosice и Metinvest — остановили производство или объявили о предстоящих остановках или задержках перезапуска оборудования из-за высоких цен на энергоносители и ослабления рыночного спроса.

Импорт стали в страны ЕС, напротив, увеличивается. По подсчетам Eurofer, в первой половине года он вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки листового проката выросли на 6%, а сортового — на 18%. 67% всего импорта готового проката пришлось на пять стран — Турцию (17%), Индию (10,1%), Южную Корею (9,3%), Россию (7,3%) и Украину (5,3%). Из них нарастить импорт смогла только Южная Корея — на 35%. Импорт из России упал сильнее всего — на 46%.

О критическом положении заявляют не только черные металлурги Европы, но и цветные. На прошедшей неделе европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) обратилась в Еврокомиссию с предложениями о снижении влияния энергетического кризиса. Ассоциация заявила, что 50% мощностей ЕС по производству цинка и алюминия уже отключены, а производство кремния и железных сплавов значительно сократилось. Поэтому ассоциация предлагает ЕК диверсифицировать источники поставок газа и оценить варианты временных мер, чтобы сбалансировать прибыль в других секторах. Фактически речь идет о субсидировании металлургических предприятий за счет налогов на прибыль нефтегазовых и энергетических компаний.

По оценкам Сергея Гришунина из НРА, в Европе на данный момент объявлено об остановке 7 млн тонн сталелитейных мощностей, или 4% всей номинальной мощности. Скорее всего, говорит аналитик, в ЕС до конца года закроют большую часть энергоемких электросталеплавильных заводов, которые обеспечивают 42% общего выпуска стали. «Можно предположить, что потенциальные потери выплавки европейской металлургии могут достигнуть 20–30 млн тонн во втором полугодии 2022 года. В следующем году, если ситуация не исправится, можно будет говорить о выпадении 50 млн тонн»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин