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Коммерсантъ FM
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Продают, а рубль крепчает

Инвесторы утешаются только национальной валютой

Финансовый рынок завершил неделю падением. Индекс Московской биржи в пятницу откатился ниже 2100 пунктов, потеряв за семь дней более 14%. Продолжающееся укрепление рубля до уровней менее 58 руб./ $ также не свидетельствует об оптимизме инвесторов, так как продажи иностранной валюты проходили не только на фоне приближающихся выплат налогов, но и на опасениях новых санкций в отношении российских финансовых организаций.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Финал недели на российском фондовом рынке оказался провальным. Индекс Московской биржи на торгах пятницы, 23 сентября, опустился ниже уровня 2100 пунктов. В ходе торгов он опускался до отметки 2071,37 пункта, что 5,5% ниже значений закрытия четверга. По итогам дня он остановился на отметке 2089,87 пункта, что на 4,6% ниже значений закрытия четверга. Сильнее индекс падал во вторник, когда он потерял свыше 8,8%. По итогам недели индекс потерял свыше 14%, это сильнейшее падение с конца февраля.

Основная причина обвала осталась прежней — рост геополитических рисков из-за референдумов на территориях проведения СВО и частичной мобилизации в РФ.

По мнению аналитика «КСП Капитал Управление активами» Михаила Беспалова, частные инвесторы опасаются, что в ответ будут введены новые санкции, которые могут коснуться в том числе как российских экспортеров, так и организаций финансового сектора.

Не добавляют оптимизма инвесторам и новости о росте налогообложения компаний.

Во вторник стало известно, что правительство намерено увеличить сборы с сырьевых экспортеров на 1,4 трлн руб. в 2023 году (см. “Ъ” от 20 сентября). В пятницу министр финансов Антон Силуанов сообщил о том, что проект федерального бюджета на 2023–2025 годы предусматривает изъятие сверхприбылей у производителей удобрений и сжиженного природного газа. Также в проекте закреплено повышение экспортных пошлин и сокращение нефтегазового дефицита. Все эти новости вызвали волну продаж акций на бирже. «Продают участники рынка с коротким инвестиционным горизонтом, неспособные вынести рост неопределенности, покупают — участники рынка с горизонтом в несколько лет, ожидающие восстановления финансовых результатов, возврата дивидендов и нормализации оценки»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Дополнительное давление на рынок оказывает стремительный рост курса российской валюты, что негативно сказывается на финансовых показателях экспортно ориентированных компаний

В пятницу курс доллара на Московской бирже опускался до минимума с 22 июля, до 56,65 руб./$, что почти на 1,2 руб. ниже значений закрытия четверга. По итогам дня курс остановился на уровне 57,92 руб./$, потеряв с начала недели 2,35 руб. Курсы евро и юаня впервые с начала июля опускались ниже уровней 55 руб./€ и 8 руб./CNY.

Сильным позициям рубля способствует возросшее предложение иностранной валюты на фоне подготовки компаний к уплате налогов. По оценке Совкомбанка, объем сентябрьских налогов составит 2,4 трлн руб., что примерно на 14% больше, чем было в августе. В итоге на бирже резко выросли объемы торгов, причем объем торгов юанем в пятницу достиг 106,8 млрд руб., это более чем вдвое выше уровня предшествующей недели. По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, многие российские компании перевели значительную часть расчетов с доллара на юань, поэтому в налоговый период экспортеры продают уже юани вместо долларов.

Инвесторы опасаются заморозки валютных счетов

В пользу сильного рубля играет сообщение о переносе запуска бюджетного правила на 2025 год. По словам Михаила Васильева, участники рынка ожидали скорого ослабления рубля из-за возвращения покупок валюты Минфином в резервы в рамках обновленного бюджетного правила. Но правительство в четверг одобрило проект бюджета на ближайшую трехлетку, и про валютные интервенции ничего сказано не было. В результате некоторые инвесторы предположили, что бюджетное правило заработает не скоро, и стали закрывать позиции против рубля, отмечает господин Васильев. Кроме того, по словам руководителя отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, «перспектива введения Западом новых санкций против финансового сектора несет риски нарушения биржевой торговли и еще больших сложностей при проведении платежей в валютах недружественных стран». В частности, введения новых ограничений против Московской биржи в пятницу не исключил председатель ее набсовета Сергей Швецов.

Виталий Гайдаев

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