Валюту сбрасывают со счетов

Биржевой курс доллара впервые за два месяца закрылся ниже уровня 59 руб./$. Двухмесячный минимум обновил курс евро. Укреплению рубля способствовало возросшее предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к уплате налогов. Растет предложение валют «недружественных» стран и со стороны частных инвесторов, которые обеспокоены возросшими рисками блокировки валютных счетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Игра на повышение ведущих валют на утренней сессии Московской биржи в четверг, 22 сентября, не имела успеха. В начале дня курс доллара поднимался на 55 коп., до 61,25 руб./$, однако с началом основной сессии он резко пошел вниз и уже к 10:10 вернулся ниже значений закрытия предыдущего дня. В 17:40 курс американской валюты опустился до 58,56 руб./$, минимального значения с 19 августа. По итогам торгов он остановился на отметке 58,75 руб./$, потеряв за день 1,94 руб. Курс евро упал за день на 2,48 руб., до 57,67 руб./€, и вернулся к значениям конца июля.

Падение курсов происходило при повышенной активности участников рынка. По данным Московской биржи, объем операций с долларом с поставкой «завтра» составил почти 124 млрд руб., максимальный результат с 12 августа. Объем торгов с евро вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим днем и достиг 71 млрд руб. При этом объем торгов с китайской валютой показал второй результат за всю историю — 86,6 млрд руб., незначительно уступив рекордному показателю предыдущего дня (см. “Ъ” от 21 сентября).

Укрепление российской валюты произошло на фоне возросшего предложения иностранной валюты в налоговый период.

К понедельнику компании должны уплатить в бюджет НДПИ, НДС и акциз на общую сумму более 1,6 трлн руб., что, по оценкам банка «Зенит», на 15% больше аналогичных платежей в августе. «Полноценного ослабления рубля на новостях о частичной мобилизации в РФ не случилось, что, вероятно, спровоцировало рост предложения валюты со стороны экспортеров»,— отмечает начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев.

Дополнительное давление на курсы иностранных валют оказывает обострение геополитической ситуации. Если днем ранее данные новости вызвали кратковременный рост спроса на валюты, то в четверг увеличилось их предложение со стороны частных инвесторов. По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиций» Олега Сыроваткина, перспективы введения новых санкций против России, о которых говорят представители ЕС, могли заставить некоторых инвесторов продавать валюту «недружественных» стран (доллар, евро и т. д.), опасаясь ее заморозки. «У российских компаний и граждан остались запасы такой валюты на десятки миллиардов долларов, что создает потенциальный навес на рынке и может способствовать укреплению рубля»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Участники рынка ожидают, что в ближайшие дни укрепление рубля продолжится под влиянием избыточного предложения иностранной валюты.

По оценке Михаила Васильева, к концу сентября курс доллара может снизиться до 55 руб./$, курс евро — до 54 руб./€. Однако после прохождения налогового периода курсы иностранных валют могут вновь пойти вверх. Могут сократиться и продажи со стороны частных инвесторов, при условии что санкционные риски в ближайшие дни не реализуются. «Средне- и долгосрочные перспективы курса рубля против "токсичных" валют, скорее всего, продолжат определяться динамикой платежного баланса РФ и перспективами запуска обновленного бюджетного правила»,— считает Олег Сыроваткин. По его оценке, курс доллара может подняться до 69 руб./$ к концу года. Однако до объявления параметров обновленного бюджетного правила, как считает Владимир Евстифеев, курс доллара будет оставаться в районе уровня в 60 руб./$.

Виталий Гайдаев