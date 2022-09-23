Над сжиженным газом сгущаются налоги

По данным “Ъ”, для покрытия дефицита бюджета правительство на три года намерено повысить ставку налога на прибыль до 32% для производителей СПГ. В первую очередь это затронет проекты «Ямал СПГ» НОВАТЭКа и «Сахалин-2» «Газпрома». При этом оба проекта имеют обязательства по неухудшению налоговых режимов, согласованные с иностранными акционерами. По оценкам аналитиков, при текущем уровне цен на СПГ и курсе рубля налоговая нагрузка только для инвесторов «Ямал СПГ» может вырасти на 75–85 млрд руб. в год, совокупно же Минфин ожидает поступления в бюджет от этой меры до 200 млрд руб. в год.

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Для привлечения дополнительных средств в бюджет производителям СПГ в 2023–2025 годах повысят налог на прибыль до 32% (15% будут направляться в федеральный бюджет, 17% — в региональные бюджеты), утверждают источники “Ъ”, знакомые с предложениями Минфина. Изменения в первую очередь затронут проекты «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа, а также «Сахалин-2» и «Портовая СПГ» «Газпрома». Предполагается, что от новой меры бюджет будет получать около 200 млрд руб. ежегодно. В качестве еще одного варианта изъятия средств у производителей СПГ рассматривалось введение экспортной пошлины, но от него было решено отказаться (см. “Ъ” от 20 сентября).

На заседании правительства 23 сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что увеличение нефтегазовых доходов в 2023–2025 годах планируется, в частности, за счет «повышения экспортной пошлины на трубопроводный газ, изъятия дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа (СПГ)».

Вместе с тем налоговый режим «Ямал СПГ» регулируется межправсоглашением с Китаем (в акционерах проекта — китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%)), «Сахалина-2» — соглашением о разделе продукции (СРП; среди иностранных акционеров проекта — Mitsui и Mitsubishi). В обоих случаях увеличение налога на прибыль приведет к ухудшению налоговых режимов, что как минимум придется дополнительно согласовывать с иностранными партнерами.

Власти ЯНАО разрешают НОВАТЭКу платить пониженную ставку налога на прибыль: в региональный бюджет компания платит 13,5% вместо 18%, эта ставка действует до достижения накопленного объема добычи 250 млрд кубометров в течение 12 лет с даты начала производства СПГ. Еще 2% налога на прибыль компания направляет в федеральный бюджет. Отгрузка СПГ с проекта «Ямал СПГ» началась в декабре 2017 года, соответственно, региональная льгота должна была действовать до декабря 2029 года. В 2021 году налог на прибыль для «Ямал СПГ» составил 43 млрд руб.

В НОВАТЭКе, «Газпроме», Минфине оперативных комментариев не предоставили.

Как отмечает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, в межправсоглашении о сотрудничестве между Россией и КНР напрямую не закреплен льготный режим по налогу на прибыль, есть лишь замечания про «иные благоприятные условия». Таким образом, российская сторона формально может пересмотреть ставку по налогу на прибыль, но, вероятно, это вызовет недовольство у китайских партнеров, полагает он, напоминая про ситуацию с налогом на дивиденды: на протяжении последних пяти лет китайская сторона обращалась к России с просьбой понизить ставку с 10% до 5% (до уровня еще одного акционера проекта — французской Total Energies, владеющей 20%).

По его расчетам, при текущем уровне цен на СПГ и курсе рубля налоговая нагрузка на инвесторов проекта может вырасти на 75–85 млрд руб. в год, на долю НОВАТЭКа (50,1%) придется 37–43 млрд руб.

Остается также вопрос о применении повышенной ставки налога на прибыль для проекта «Сахалин-2», который пока продолжает работать в режиме СРП. Для СРП сейчас действует стандартная ставка в 20%, прибыль определяется как разность между доходом (стоимостью прибыльной продукции) и расходами на добычу.

Для «Сахалина-2» установлен особый порядок распределения налога на прибыль: 75% направляется в федеральный бюджет, 25% получает регион. Таким образом, формальное применение новой нормы не приведет к изменению доходов федерального бюджета (20%•0,75 = 15%), отмечает господин Кондратьев, но увеличит доходы регионального бюджета, которые могут вырасти на 45–50 млрд руб. в год. В проекте бюджета на 2022–2024 годы поступления от «Сахалин-2» в 2023 году запланированы на уровне 20,1 млрд руб.

Татьяна Дятел, Дмитрий Козлов