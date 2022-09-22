Бюджет по отложенным правилам

Белый дом в целом завершил подготовку бюджета на 2023 год и его основных параметров на 2024–2025 годы. В четверг бюджетный пакет одобрен на заседании правительства и на следующей неделе поступит в Госдуму. Основные итоги прохождения «развилок» бюджетного процесса: новое бюджетное правило в условиях вынужденного сохранения высокого уровня расходов отложено на 2025 год, налоги на сырьевых экспортеров, как и предупреждал “Ъ”, из-за ожидаемого сокращения общих поступлений будут заметно увеличены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Главные цифры одобренного в четверг правительством бюджета-2023 таковы. Доходы запланированы в размере 26,13 трлн руб.— это на 1,6 трлн меньше, чем ожидается в этом году (27,7 трлн руб.). Расходы бюджета должны составить 29,06 трлн руб.— это чуть больше трат этого года (29 трлн руб.), которые, напомним, по сравнению с изначальным уровнем из-за множества новых обязательств увеличены уже на 4 трлн руб.

Такой отрыв доходов от расходов приведет к дефициту бюджета в следующем году в размере 2,9 трлн руб., или 2% ВВП. Это вдвое больше 1,1% ВВП из июньских проектировок Минфина (см. “Ъ” за 21 июня) и, как следует из процитированного госинформагентствами проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», заметно превышает прогнозируемый по итогам этого года уровень в 0,9% ВВП, или 1,3 трлн руб.

В отличие от этого года, когда «дыра» в бюджете будет закрыта только за счет средств ФНБ (переход от накопленного профицита к дефициту происходит как раз сейчас, в сентябре, см. “Ъ” за 13 сентября), в 2023-м Минфин надеется делать это и за счет внутренних заимствований.

Планы ведомства с учетом нынешней ситуации на финансовых рынках выглядят довольно оптимистичными. Как следует из «Основных направлений», в 2023 году Минфин хочет занять на внутреннем рынке 1,7 трлн руб. Напомним, к заимствованиям на скромные суммы ведомство вернулось лишь в этом месяце после семимесячного перерыва.

В таких условиях «несжимаемых» трат ставшее предметом летних споров новое бюджетное правило отнесено на далекий в нынешних быстро меняющихся условиях 2025 год. Как пояснил в четверг на заседании глава Минфина Антон Силуанов, цель будущего применения правила — первичный баланс бюджета, когда доходы будут равны расходам (без учета трат на обслуживание госдолга). При этом при таком сопоставлении должны учитываться не все нефтегазовые поступления в госказну, лишь только базовые, в размере 8 трлн руб.,— а все, что сверху, Минфин намерен сберегать в ФНБ.

«Сверху» пока ожидается немного. Как следует их «Основных направлений», в следующем году пополнения ФНБ не будет, в 2024-м ему достанется 939 млрд руб., в 2025-м — 656 млрд руб. Эти расчеты Минфин делает исходя из цены нефти URALS, определенной Минэкономики на 2023 год в новом макропрогнозе (см. “Ъ” за 22 сентября), в $70,1 за баррель — что примерно соответствует ее нынешней динамике (в августе фактическая стоимость российского сорта составила $74,7 за баррель).

Еще одной, кроме фактического откладывания бюджетного правила, новостью рассмотрения стало подтверждение планов Белого дома по увеличению нагрузки на сырьевых экспортеров. Чтобы собрать запланированные доходы в условиях рисков, исходящих от планируемого нефтяного эмбарго и попыток ЕС ограничить для РФ прибыль от экспорта энергоресурсов, правительство, как уже сообщал “Ъ”, поднимает налоги на сырьевой сектор (см. “Ъ” за 20 сентября). «Налоговые предложения учитывают справедливое изъятие части природной ренты, которая возросла в результате изменения мировой конъюнктуры цен на сырьевые товары»,— мотивировал в четверг рост нагрузки Антон Силуанов. Он подтвердил, что речь идет о повышении экспортных пошлин на трубопроводный газ, об изъятии допдоходов производителей сжиженного газа, о введении пошлины на вывоз удобрений и энергетического угля «в случае сохранения высоких цен на эту продукцию», а также о росте нагрузки на нефтяную отрасль через сохранение механизма демпфера и увеличение базы для НДПИ (всего, по неподтвержденным данным, речь может идти об изъятии у сектора 1,4 трлн руб.).

Вадим Вислогузов