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Коммерсантъ FM
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Кругом рядовые, а я инвестор

Бюджетный прогноз предполагает проблемы только до новогодних праздников

Минэкономики опубликовало цифры базового варианта бюджетного прогноза на 2023–2025 годы, которые использовались при расчете нового трехлетнего бюджета. Основные предположения правительства — несколько повышенная инфляция 2023 года, очень низкая безработица, почти отсутствующее падение инвестиций и умеренный рост доходов домохозяйств. Нижняя точка спада ВВП будет пройдена уже в четвертом квартале этого года. Де-факто речь идет о признании целевого прогноза из прежних версий базовым при вполне реалистичных оценках уровня нефтяных цен.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Показатели бюджетного прогноза министр экономики Максим Решетников частично изложил в выступлении в Совете федерации, позже стали доступны дополнительные сведения о макроэкономическом основании бюджетной конструкции. Сегодня прогноз должен быть утвержден на заседании правительства: формальное основание изменить его или отложить рассмотрение (объявление частичной мобилизации в РФ) есть, но сейчас о таких вариантах развития событий неизвестно.

По словам министра, названные им цифры относятся к базовой версии прогноза — в министерстве ее именуют версией «ускоренной адаптации экономики» к новым условиям, что в принципе похоже на практику 10–15-летней давности с ее «целевыми» макропрогнозами. Впрочем, по ряду параметров прогноз выглядит реалистичнее предыдущих: так, базовой ценой на нефть в 2023 году определены $70 за баррель со снижением до $67,5 в 2024-м и до $65 в 2025 году. С учетом стабилизации дисконта на Urals на рынках «нейтральных» стран (термин Минэкономики) цифры, которые, видимо, близки к условным «ценам отсечения» в новых бюджетных правилах (точная их конструкция неизвестна), соответствуют общей закономерности — лучшим прогнозом цены на нефть является текущая. На 2022 год в прогнозе она обозначена в $80 за баррель — без сильной рецессии в ЕС в четвертом квартале это скорее констатация, чем прогноз.

Динамика ВВП в прогнозе Минэкономики очень оптимистична: спад в 2022 году на уровне 2,9% год к году, спад на 0,8% в 2023 году и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах. Пик снижения ВВП ведомство прогнозирует в четвертом квартале 2022 года. Это вариант довольно умеренно «продленной» рецессии, в основном аналитики ждут более длительной. Один из неожиданных моментов прогноза — допущение инфляции в 5,5% к концу 2023 года, что, видимо, должно означать среднегодовую выше 6,5% и значимо выше таргета ЦБ. Вероятно, масштабные госрасходы 2023 года являются потенциальным источником повышенного инфляционного давления, и в Минэкономики ставят на то, что размеры бюджетного стимула значительно больше предстоящего спада частного спроса, в том числе из-за роста нормы сбережений домохозяйств. Последние, по версии Минэкономики, должны иметь уже в 2022 году значимый рост доходов (по зарплатам — на 2,6%, по реальным располагаемым доходам — на 2%), а в дальнейшем и больше. Спад в рознице в 2022 году (он, очевидно, будет пиковым в конце года) составит 6,1%, далее ожидается восстановительный рост на 2,7% в 2023 году и дальнейшее ускорение до 3,1–3,7%. При этом ведомство ожидает, что безработица в РФ вырастет до 4,4% в 2023 году (вряд ли в эти цифры заложены частичная мобилизация и ее последствия) и упадет до 4,1–4,2% позднее.

Ключевым элементом всей конструкции являются инвестиции — по предположению Минэкономики, после сокращения в 2022 году на 2% (причиной столь малого падения ведомство предполагает ускоренное завершение многих существующих проектов) снизятся на 1% в 2023-м, после чего начнут бурный для РФ рост — на 3,7–3,9% в год. Возможно, что это основное слабое место в прогнозе «ускоренной адаптации»: повышенная деловая активность с лета 2022 года, во многом связанная со снижением уровня конкуренции из-за ухода иностранных компаний, не отменяет привычной проблемы низкого и постоянно отстающего темпа освоения бюджетных инвестиций. Изобилие бюджетного перераспределения в РФ в последние годы очень часто наталкивалось на накопленные проблемы (рабочая сила, слабость управленческих моделей, административные барьеры, инфраструктура), к которым добавились ограничения инвестиционного импорта. Ждать, что средства правительства на усиление инвестактивности быстро трансформируются в сами инвестиции, можно, лишь зная, что сдвиги в экономике будут адекватны этим планам. События же позволяют предположить такие сдвиги только в ВПК и в связанных сферах — в расцвет частного потребления на фоне мобилизации сейчас верится с трудом. Отметим, что рисками прогноза Минэкономики считает в том числе усиление санкций — еще до появления бюджета в Госдуме к 1 октября перспективы их реализации станут понятны.

Дмитрий Бутрин

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