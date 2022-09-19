Огонь, ассамблея. Огонь, батальон

В нью-йоркской штаб-квартире ООН во вторник откроется неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, участие в которой примут делегации более чем из 180 стран. Для России это хорошая возможность показать, что она вовсе не находится в полной международной изоляции из-за ввода войск на Украину: у главы делегации РФ министра иностранных дел Сергея Лаврова помимо выступления запланированы десятки встреч с коллегами из разных стран. Не менее плотная программа и у главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который летит в Нью-Йорк, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку его страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

У российской делегации проблемы начались еще до вылета из Москвы: американцы сильно затянули процесс выдачи виз, из-за чего некоторые делегаты до последнего не знали, полетят они или нет. Большинству визы в итоге все же дали, но власти РФ настаивают на запуске генсеком ООН Антониу Гутерришем арбитража против США. «Сам факт выдачи виз буквально накануне визита — ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов»,— заявил в интервью «РИА Новости» первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, бывали уже и случаи, когда визы не выдавались вовсе: так, делегация во главе с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым не смогла принять участие в Третьем саммите руководителей органов полиции государств—членов ООН. «Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как "фильтр" для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но и представителей целой группы государств, чья "вина" заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику»,— отметил Дмитрий Полянский, добавив: такая политика противоречит обязательствам США как страны, на чьей территории размещена штаб-квартира ООН.

Ранее США не выдавали или выдавали слишком поздно визы представителями Палестины, Ирана, Судана и ряда других стран. У российских официальных лиц, направляющихся на мероприятия в Нью-Йорке, сложности с получением американских виз тоже не впервые, из-за чего Москва и подняла вопрос об арбитраже ООН против США.

Сам генсек ООН Антониу Гуттериш, впрочем, уже ясно дал понять, что не видит в этом смысла, в том числе и потому, что у арбитража ООН нет инструментов, чтобы заставить США выполнять его решения.

«Я искренне сомневаюсь, что арбитраж приведет к позитивному результату. И в любом случае это не изменит, вероятно, даже это ухудшит отношение принимающей страны (к России.— “Ъ”)»,— предположил он в интервью «РИА Новости». При этом генсек подчеркнул, что «визы должны выдаваться делегациям всех стран».

Бойкотировать неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН из-за противодействия США и бездействия генсека Россия, однако, не собирается: для нее это возможность показать, что, несмотря на осуждение ее военных действий на Украине большинством стран мира (в резолюции Генассамблеи от 2 марта), о реальной изоляции речь не идет. Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН запланировано на субботу, но помимо этого у него в Нью-Йорке намечено несколько десятков двусторонних и многосторонних встреч, в том числе с коллегами по БРИКС, ОДКБ и «Группе друзей Устава ООН». «График нашего министра будет таким же плотным, как и обычно в ходе подобного сегмента Генеральной ассамблеи»,— заявил в интервью агентству ТАСС постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Накануне вылета из Москвы Сергей Лавров принял на Смоленской площади аккредитованных в Москве послов иностранных государств, среди которых были и дипломаты из стран, признанных Россией «недружественными». По открытой части его выступления можно судить, о чем примерно будет говорить глава МИД РФ с трибуны ООН. «Ситуация на международной арене проще не становится. Наблюдаем накопление кризисных процессов, как сопряженных с экономической политикой, сферой энергообеспечения человечества, так и с процессами, напрямую вызванными подрывом устоев, на которых зиждилась вся система глобализации»,— заявил Сергей Лавров.

По его прогнозу, на мероприятиях высокого уровня в ООН «обязательно прозвучат жесткие оценки тех или иных действий различных государств». «От этого никуда не деться»,— отметил глава МИД РФ. В то же время он напомнил, что Организация Объединенных Наций создавалась не только для «полемических экзерсисов», но и для того, чтобы искать коллективные пути решения международных проблем. Подробнее о приоритетах России на предстоящей сессии Генассамблеи Сергей Лавров продолжил рассказывать послам уже за закрытыми дверями.

Дмитрий Кулеба тоже рассказал о своих приоритетах на ближайшие дни. «Наш ключевой месседж на Генассамблее будет заключаться в том, что война России против Украины касается каждого государства мира. Бесполезно пытаться “пересидеть” ее за ширмой “нейтралитета”,— говорится в его комментарии, размещенном на сайте МИД Украины.— Весь мир должен объединиться вокруг одной цели: не допустить, чтобы великая держава, постоянный член Совбеза ООН, смогла безнаказанно нарушить границы другого государства и навязать ему свою волю. Мир должен объединиться, чтобы помочь Украине победить».

По словам дипломата, президент Украины Владимир Зеленский определил три основных приоритета работы украинской делегации на Генассамблее ООН: «укрепление международной коалиции в поддержку Украины, в частности увеличение поставок оружия и финансовой помощи, привлечение России к международной ответственности за ее преступления и активизация отношений со странами Глобального Юга». В рамках реализации этих задач Дмитрий Кулеба будет участвовать в Нью-Йорке в целом ряде двусторонних и многосторонних мероприятий. Выступать с трибуны ООН при этом от имени Украины в среду будет сам Владимир Зеленский — с предзаписанным видеороликом из Киева.

Для украинского президента сделали исключение, чему Россия активно пыталась противодействовать. Первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский назвал решение о поблажках для Владимира Зеленского «скандальным», поскольку буквально накануне страны—члены ООН договорились, что, поскольку эпидемия COVID-19 идет на спад, лидеры государств должны выступать очно. Представители западных стран, поддержавшие запрос Киева, в свою очередь, настаивали на том, что и ситуация вокруг Украины является исключительной.

В итоге с подачи Белоруссии в процедурное решение были внесены поправки, позволяющие и главам других государств присылать послания, так что, возможно, одним Владимиром Зеленским дело не ограничится.

Генсек ООН Антониу Гутерриш с посланием выступил еще в понедельник. По его словам, мир находится в большой опасности. «Ему угрожают конфликты и климатические катастрофы, недоверие и расколы, бедность, неравенство и дискриминация,— предупредил он.— Угрозу представляют также растущие цены на продовольствие и электроэнергию, безработица и снижение доходов, массовые миграции, последствия глобальной пандемии». Антониу Гуттериш считает, что планету надо спасать, потому что она в прямом и переносном смысле «в огне».

Елена Черненко