Арбуз сошел за символ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг посетила Киев, где пообещала, что Евросоюз будет помогать Украине «столько, сколько понадобится». Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что помощь его стране очень нужна — как в военной, так и в экономической сферах. А чтобы показать, что поддержка Киева со стороны западных партнеров дает результаты, гостью из Брюсселя угостили блюдом, исполненным глубоким символизмом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Ярослава Мудрого первой степени

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Президент Украины Владимир Зеленский вручил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен орден Ярослава Мудрого первой степени

Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

Это был уже третий визит Урсулы фон дер Ляйен на Украину с начала российской военной операции. В Киев она прибыла на поезде из Польши, одевшись в цвета украинского флага: желтую блузу и синий жакет. В таких же цветах она днем ранее выступала с программной речью в Европарламенте, только блуза была синей, а жакет желтым (см. “Ъ” от 15 сентября). Украинская тематика, как пишет The New York Times, позволила Урсуле фон дер Ляйен стать ключевой политической фигурой в Евросоюзе, главным партнером для президента США Джо Байдена, едва ли не более важным, чем канцлер ФРГ Олаф Шольц и французский лидер Эмманюэль Макрон.

Находясь в Киеве, Урсула фон дер Ляйен говорила нарочито уверенно, так, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что она выражает консолидированную точку зрения всего Евросоюза: «То, что переживаем мы, не идет ни в какое сравнение с жертвами, которые приносит народ Украины… но мы можем сказать, что ваши европейские друзья будут с вами столько, сколько понадобится, и что мы — друзья навсегда».

Обсудив с Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем усилия Украины на пути к полноценной интеграции в ЕС, глава Еврокомиссии осталась довольна: «Процесс вступления идет полным ходом. Впечатляет скорость, решительность и точность, с которыми вы продвигаетесь вперед». О возможных сроках присоединения Украины к Евросоюзу Урсула фон дер Ляйен, впрочем, не сказала. Статус кандидата на вступление страна получила в июне. Украинские власти хотели бы добиться членства в ЕС за два года, однако уложиться в такой срок не удалось даже Финляндии, которую приняли в Евросоюз за рекордные для этого объединения три года.

Что-то конкретное Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, все же пообещала: Еврокомиссия скоро выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере €5 млрд (из общей суммы €9 млрд).

Это решение как раз в четверг одобрил Европарламент. Кроме того, Брюссель, по ее словам, будет прилагать все усилия, чтобы Украина как можно скорее стала участником единого европейского рынка. Доступ к европейской энергосистеме страна уже получила, что, по словам Владимира Зеленского, пошло всем на пользу: «Страны ЕС могут получать из Украины дешевую электроэнергию, а Украина получает деньги на зарплаты и социальные выплаты в такие трудные времена». «Теперь самым актуальным вопросом для нас является присоединение Украины к единому рынку ЕС. Я уверен, что это произойдет и это будет одна из самых важных побед нашей страны»,— заявил Владимир Зеленский.

В ходе визита гостьи из Брюсселя украинский президент ожидаемо много говорил и о недавних военных успехах Украины. Урсулу фон дер Ляйен в Киеве угостили блюдом, явно призванным показать, что западные страны не зря помогают Украине: на тарелке лежали несколько ломтиков арбуза и записка, из которой следует, что он привезен из «деоккупированного» населенного пункта в Херсонской области. Глава Еврокомиссии была впечатлена.

«Жизненно важно продолжать поставлять Украине военную технику, необходимую ей для самозащиты. Украинцы доказали, что способны обороняться, если хорошо оснащены»,— сказала она на пресс-конференции по итогам визита.

Сопровождавшие делегацию ЕС европейские журналисты, однако, не преминули упомянуть в своих материалах, что во время пребывания Урсулы фон дер Ляйен в Киеве там несколько раз взвывали сирены воздушной тревоги, что контрастировало с победными реляциями официальных лиц. Владимир Зеленский тем не менее сообщил, что украинским вооруженным силам удалось за неделю отбить более 400 населенных пунктов, ранее занятых российскими войсками (по версии Министерства обороны РФ, эти территории были намеренно оставлены в рамках перегруппировки сил для выполнения задач на донбасском направлении), и в очередной раз обещал добиваться полной победы. Для этого, по его словам, Киеву остро нужно еще больше вооружений, прежде всего системы противовоздушной обороны.

Урсула фон дер Ляйен такие вопросы не решает. Поставки вооружений — компетенция самих стран—членов Евросоюза. Однако ей в этом плане, можно сказать, повезло: как раз в четверг стало известно, что Германия поставит Украине 50 бронемашин Dingo и две реактивные системы залпового огня Mars. При этом немецкие эксперты не исключают, что правительство ФРГ в скором времени все же решится снять запрет на поставку Украине танков.

Владимир Зеленский постарался отблагодарить гостью. Он вручил ей орден Ярослава Мудрого первой степени и сообщил, что она будет удостоена именной таблички на «Аллее смелости» в Киеве — рядом с президентом Польши Анджеем Дудой и экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Елена Черненко