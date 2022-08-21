Ни ответа, ни просвета

Мир на территории Украины наступит нескоро, а для встречи украинского и российского президентов — слишком рано, считает генсек ООН Антониу Гутерриш. Пока возглавляемая им организация концентрируется на проблемах, решение которых представляется более реальным, таких как выполнение второй части «зерновой сделки» по Украине, предусматривающей обеспечение доступа на мировой рынок российского продовольствия и удобрений. Тем временем все выглядит так, как будто стороны готовятся к эскалации боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетивший Украину генсек ООН Антониу Гутерриш не только словами, но и всем своим видом давал понять, что в ближайшем будущем мира там ждать не стоит

Фото: Yasin AKGUL / AFP Посетивший Украину генсек ООН Антониу Гутерриш не только словами, но и всем своим видом давал понять, что в ближайшем будущем мира там ждать не стоит

Фото: Yasin AKGUL / AFP

Антониу Гутерриш прошлую неделю провел в разъездах. Львов, Одесса, Кишинев и, наконец, Стамбул. География понятна. На украинской территории уже полгода не утихают бои. Молдавия, куда генсек также заехал, встретившись там 19 августа с президентом республики Майей Санду, продолжает принимать украинских беженцев. Турция же сыграла важную роль в достижении Киевом и Москвой договоренности о вывозе из портов Украины зерна — сделку заключили в Стамбуле, где и разместился Совместный координационный центр (СКЦ), обеспечивающий контроль процессов.

Перед тем как посетить Украину, Антониу Гутерриш говорил, что одна из целей поездки — поиск политического решения российско-украинского конфликта.

Схожим образом свои задачи описывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 18 августа он вместе с господином Гутерришем приехал во Львов, где провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. С подачи турецких СМИ тогда были растиражированы сообщения, что встреча лидеров России и Украины в обозримом будущем вполне вероятна. Никаких подтверждений тому, впрочем, не появилось. Зато стали множится опровержения.

В Стамбуле 20 августа Антониу Гутерриш принял участие в инспекции очередного грузового судна — каждый корабль досматривается в Босфоре до отправления в украинские порты и по возвращении из них с грузом зерна или подсолнечного масла. После этого генсек ООН вместе с министром обороны Турции Хулуси Акаром приехал в стамбульский Национальный университет обороны. На его территории, огороженной высоким забором, и расположился СКЦ. Сейчас это единственная площадка, где представители России и Украины контактируют друг с другом. Российскую делегацию в координационном центре возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк. Украинскую — Руслан Сахаутдинов, ранее руководивший портом Одессы.

Контакты эти, говорят собеседники “Ъ” в ООН, выглядят своеобразно. Напрямую стороны друг с другом не общаются. Коммуницируют либо через представителей ООН, либо с помощью турецких коллег. Признаки того, что это взаимодействие — вынужденный шаг, в СКЦ можно обнаружить повсюду. Флаги, например, расставляются так, чтобы украинский сине-желтый и российский триколор не оказались рядом. Между ними ставят турецкий флаг. На пресс-конференции, которую в СКЦ провели Антониу Гутерриш и Хулуси Акар, контр-адмирала Луйка и Руслана Сахаутдинова рассадили так, чтобы вместить между ними как можно больше ооновских и турецких чиновников.

Впрочем, когда проводятся обязательные инспекции судов (их проверяют на предмет всевозможной контрабанды), россияне и украинцы буквально находятся в одной лодке — они вместе отправляются к сухогрузу на катере.

Антониу Гутерриш в Стамбуле в очередной раз отметил, сколь важна «зерновая сделка» для мирового экспорта продовольствия и о планах нарастить его.

Пока с момента ее заключения с Украины по морю было вывезено в общей сложности 656 349 тонн кукурузы, пшеницы, семян подсолнечника, шрота и подсолнечного масла, а также соевых бобов. Грузы ушли в Турцию, Египет, Джибути, Корею, Иран, Китай, Ирландию, Италию, Румынию.

«Мы находимся в начале более длительного процесса, но вы уже показали потенциал этого важного для мира соглашения»,— заявил господин Гутерриш, обращаясь к представителям Турции, России и Украины.

Отдельно он заявил о том, что ООН сейчас работает над тем, чтобы выполнить вторую часть сделки. Она касается обеспечения доступа на мировые рынки российского продовольствия и удобрений. Для этого, по словам генсека, пока есть некоторое количество препятствий и трудностей «в отношении судоходства, страхования и финансов», которые необходимо преодолеть.

По словам Антониу Гутерриша, получение большего количества продовольствия и удобрений с Украины и из России имеет решающее значение для дальнейшего успокоения товарных рынков и снижения потребительских цен.

Отметим, российская сторона после того, как была заключена сделка и суда с продовольствием начали выходить из украинских портов, несколько раз указывала на то, что вторая часть договоренностей все еще не реализуется.

«Пока усилия ООН к желаемому результату не привели, но работа продолжается. Рассчитываем на успех»,— сказал в недавнем интервью «РИА Новости» директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

При этом дипломат отметил, что основная часть продовольствия, вывозимого с Украины, не пшеница, а кормовые культуры — кукуруза, соя. И вывозят их «не в нуждающиеся развивающиеся страны, а, к нашему удивлению, в богатые государства. В Великобританию, Ирландию, Италию, Республику Корея, Турцию и Китай». В ООН, в свою очередь, постоянно подчеркивают, что «зерновая сделка» носит не гуманитарный, а коммерческий характер.

Во время посещения Стамбула генсек ООН дал весьма мрачную оценку перспективам установления на Украине мира.

Отвечая на вопрос турецкого журналиста о том, решится этот конфликт при помощи дипломатии и рукопожатий или с помощью пуль и ракет, господин Гутерриш ответил: «Я не пророк. Но я чувствую, что мы все еще далеки от возможного мира. Я вижу, что позиции (сторон конфликта.— “Ъ”) все еще очень отличаются. И я думаю, это займет много времени».

Вероятность встречи президентов Украины и России, о необходимости которой много говорит турецкий лидер Эрдоган, Антониу Гутерриш также комментировал с нескрываемым скепсисом. «Я считаю, что потребуется много времени и в конечном счете много изменений в нынешней ситуации, чтобы это стало возможным»,— отметил он. И заключил: «Честно говоря, не знаю. Я думаю, что мы еще не там. Думаю, что, наверное, еще слишком рано для этого».

В Москве и Киеве также никто всерьез не обсуждает контакт на высшем уровне. Хотя такая гипотетическая возможность, кажется, уже проступает.

Российский президент Владимир Путин собирается посетить саммит «группы двадцати» в Индонезии в ноябре (см. материал на этой странице). Туда может приехать и Владимир Зеленский. Однако украинская сторона о его планах по поводу участия в саммите говорит неопределенно.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал “Ъ”, что решение будет принято ближе к ноябрю «в зависимости от развития ситуации на фронте». На вопрос о том, какой должна быть эта ситуация, чтобы президент Зеленский, не покидавший Украину с 24 февраля, впервые это сделал, господин Подоляк ответил: «Существенный тактический перелом на востоке и юге, деоккупация весомой части территорий, резкое сокращение интенсивности обстрелов городов, стабильное накопление определенных видов оружия, внятная экономическая ситуация без тяжелых форс-мажоров».

Пока же украинские власти явно готовятся к ухудшению ситуации в преддверии отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины. Ресурс «Украинская правда» 21 августа со ссылкой на источники сообщил, что работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале Киева (там находятся здания правительства страны, офис президента, Верховная рада, Нацбанк), рекомендовано с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.

А глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила о том, что российские вооруженные силы «существенно увеличили количество ракетоносителей в Черном море». В частности, с ракетами «Калибр». На этом фоне продолжаются инциденты в Крыму, где в последние дни практически не прекращают работать системы противовоздушной обороны.

Владимир Соловьев, Стамбул