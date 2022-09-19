Фондовый Петербург

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) ведет переговоры о подключении брокеров, утверждают источники “Ъ”. Площадка намерена торговать ОФЗ, проводить IPO и «оттянуть часть функционала Московской биржи». Однако эксперты не видят практического смысла в развитии одинаковых направлений на двух российских биржах в условиях ограниченного движения капитала. По их мнению, СПВБ могла бы специализироваться на более узкой теме, например цифровых финансовых активах (ЦФА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на финансовом рынке, СПВБ активно ведет переговоры с профучастниками рынка ценных бумаг по их подключению к площадке. Переговоры, по словам одного из собеседников “Ъ”, ведутся с санкционными банками — Альфа-банком, «ФК Открытие», Сбербанком. Второй источник “Ъ” уточняет, что ВТБ и ПСБ уже подключились к СПВБ. В планах биржи, по словам собеседников “Ъ”,— торговля ОФЗ, проведение IPO и постепенный перевод ценных бумаг санкционных эмитентов с Московской биржи.

На СПВБ подтвердили, что «идет активная работа по подключению профучастников рынка: банков, брокерских компаний и т. д.». Также площадка планирует размещение ОФЗ и других ценных бумаг, в том числе корпоративных акций, облигаций, суверенных заимствований дружественных стран.

Для этого на СПВБ «полностью заменили технологическую, аппаратную и программную части и после комплексного тестирования участниками торгов и ЦБ запустили фондовую секцию». В конце марта биржа заключила договор покупки вычислительных мощностей на $3,5 млн (см. “Ъ” от 19 мая).

СПВБ три года назад позиционировалась площадкой для листинга ценных бумаг санкционных компаний (см. “Ъ” от 9 августа 2019 года). В этом году биржа подписала меморандум с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), источники “Ъ” рассказывали о планах запустить торги ЦФА на золото (см. “Ъ” от 22 июня). Однако на текущий момент на площадке представлены лишь четыре ценные бумаги, а основной объем операций приходится на сделки репо и размещение депозитов.

В ВТБ отказались от комментариев, в «Открытии» заявили, что «не слышали о таких планах». В ПСБ, Альфа-банке и Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”. Согласие крупнейших участников биржевой торговли будет зависеть «от тарифной политики СПВБ и реалистичного плана развития собственной инфраструктуры», отмечает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Однако источники “Ъ” на рынке смотрят на планы СПВБ с осторожностью. Они отмечают, что с 2019 года биржа уже трижды меняла руководство (в январе ее возглавил экс-руководитель департамента стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский). Один из собеседников “Ъ” убежден, что год назад такие «наполеоновские планы» вообще бы не появились на повестке дня, «в новых условиях биржа и ее новый менеджмент решили воспользоваться случаем и перехватить часть востребованного функционала у Московской биржи».

У экспертов вызывает вопросы очевидность преимуществ СПВБ для инвесторов и брокеров. Перекладывание активов и перемещение участников торгов с одной площадки на другую не выглядит решением проблемы, если, например, OFAC решит воспрепятствовать взаимодействию российских бирж с азиатскими, указывает руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. Хоть у СПВБ и есть подключенные игроки, поясняет участник рынка, они пока не готовы давать доступы для конечных клиентов.

На Московской бирже подчеркнули, что «институт листинга не предусматривает процедуры передачи ценных бумаг от одной биржи к другой». Старший аналитик мультисемейного офиса ITS WM Георгий Окромчедлишвили также сомневается в пользе перетоков: «Если крупные российские эмитенты станут листинговаться на СПВБ, а запреты на отток капитала сохранятся, то будет ли вообще иметь смысл в условиях такого замкнутого рынка капитала иметь несколько больших бирж?»

По словам управляющего директора «Иволги Капитала» Дмитрия Александрова, листинг на нескольких площадках имеет смысл, если он дает доступ к разным инвесторам или дает возможность торговаться 24 часа в сутки благодаря различным часовым поясам. В прошлом году, отмечает он, уже были «не слишком успешные попытки "СПБ Биржи" забрать часть оборота рублевыми инструментами у Московской биржи и предпосылок для иного результата у СПВБ не видно». Этой бирже, по мнению господина Александрова, было бы целесообразно сконцентрироваться на относительно узкой специализации, например ЦФА.

Ксения Куликова