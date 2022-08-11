Дружественная диверсификация

«СПБ биржа» планирует расширить количество используемых депозитариев для хранения иностранных активов. Необходимость в этом возникла из-за риска блокировок со стороны зарубежных регуляторов и желания Банка России ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как рассказали два источника “Ъ” на финансовом рынке, «СПБ биржа» подготовила для Банка России письмо с предложениями о минимизации инфраструктурных рисков при торговле иностранными ценными бумагами. Биржа собирается создать распределенную кастодиальную инфраструктуру с хранением активов у различных крупных контрагентов. Если сейчас доступ к депонированным ценным бумагам осуществляется через организации в недружественных странах, то в предложенной модели предлагается хранить бумаги в инфраструктурных организациях Гонконга, Китая, Казахстана и ряда других стран, пояснил один из собеседников “Ъ”. На бирже и в Банке России отказались от комментариев.

В июле Банк России опубликовал концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, в которой предложил лишить неквалифицированных инвесторов доступа к иностранным активам. Тогда же регулятор рекомендовал брокерам «воздержаться от предложения» этих активов таким клиентам (см. “Ъ” от 20 июля). Впрочем, соблюдать эти рекомендации участники рынка пока не спешат, а профильные СРО — НАУФОР и НФА — направили предложения ЦБ с более мягким подходом к регулированию. Бизнес «СПБ биржи» ориентирован преимущественно на западные активы — на ней торгуется более 1,7 тыс. иностранных ценных бумаг.

Представители биржи рассказывали о том, что изучается вопрос создания депозитария по типу Euroclear, чтобы было не три депозитария, как сейчас, а группа депозитариев, объединенных в единую платформу, сообщил еще один источник “Ъ” на фондовом рынке. По его мнению, этот шаг «вполне оправдан», так как «позволяет снизить риски в случае блокировки какого-то определенного депозитария». Разговоры о том, что в условиях санкций надо снижать существующие инфраструктурные риски, велись, подтвердил собеседник “Ъ” на рынке. «При этом предлагались разные решения: в частности, обсуждалась возможность перевести биржу в Казахстан, не исключено, что в процессе обсуждения и проработки вопроса могли уйти в сторону создания системы из нескольких депозитариев, которая за счет распределения счетов снижала бы риск в целом по системе»,— добавил он.

По сути, идет борьба двух концепций — центрального депозитария и его отсутствия. «С одной стороны, централизация информации позволяет осуществлять более полный контроль, с другой стороны, все яйца оказываются в одной корзине»,— указывает руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева. При этом не все собеседники “Ъ” разделяют оптимизм относительно предложенного подхода. Договор на хранение бумаг в депозитарии заключает иностранный эмитент и российские биржи не могут повлиять на эту часть цепочки никак, заявила госпожа Макеева. «Учитывая постоянное увеличение вводимых в отношении РФ санкций, не исключены варианты запрета торговли иностранными ценными бумагами. Плюс неизвестно, будет ли реальная возможность сохранения активов создаваемой инфраструктуры в иных странах»,— отмечает партнер юридической компании a.t.legal Павел Ганин.

Подготовка документа проходит на фоне уверенного роста акций «СПБ биржи». В среду, 10 августа, они выросли на 40% на торгах Московской биржи, вернувшись к значениям конца июня, а за три дня подорожали более чем в два раза. Впрочем, с инсайдерской торговлей опрошенные “Ъ” эксперты это не связывают. Во-первых, акции «СПБ биржи» потеряли с конца февраля более 80% стоимости, во-вторых, биржа увеличивает время торгов иностранными ценными бумагами, что было позитивно воспринято инвесторами, отмечает инвестстратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. При этом дальнейшая динамика ценных бумаг биржи, по его мнению, будет зависеть от итогов дискуссии профсообщества и регулятора по возможности покупать акции иностранных компаний неквалифицированными инвесторами.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев