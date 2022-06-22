Золото отольют в цифре

“Ъ” стали известны подробности проекта обращения золота в цифровой форме на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ). Она может начать торги «цифровыми сертификатами» на хранящиеся в банках слитки золота в следующем году. У инструмента есть признаки цифрового финансового актива, но полностью он под его определение не подходит, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, обращение золота в цифровой форме на СПВБ может начаться в 2023 году. Подразумевается, что золотой слиток будет регистрироваться на специальной цифровой платформе, после чего у него появится подобие «цифрового сертификата». После этого слиток можно будет продавать, не перемещая само золото по счетам. Кроме того, не нужно будет нести издержки по хранению золота, а также подтверждать владение им, при этом при желании инвестор сможет получить слиток на руки, пояснил собеседник “Ъ”.

Соглашение о создании соответствующей экосистемы «Гознак» и СПВБ подписали на ПМЭФ на прошлой неделе. В пресс-службе «Гознака» “Ъ” подтвердили, что речь идет о финансовых инструментах, обеспеченных физическим золотом. Обе стороны сделки отметили, что на данном этапе идет только проработка операционной и корпоративной модели будущей площадки, отказавшись от подробностей.

СПВБ учреждена в мае 1992 года. Длительное время на ней проводились торги валютами, а также облигациями Санкт-Петербурга. В 2019 году биржу предполагалось использовать для организации торгов ценными бумагами подсанкционных компаний и банков (см. “Ъ” от 9 августа 2019 года). В начале 2020 года на бирже был размещен выпуск облигаций крымского банка РНКБ, а сейчас в основном размещаются бюджетные средства Санкт-Петербурга.

Торги золотом в России проходят на Московской бирже, но инвесторы могут получить металл в виде мерного слитка только через один из уполномоченных банков по довольно сложной процедуре. Сейчас ежедневые объемы торгов составляют 240–360 млн руб., порой превышая 500 млн руб., что сопоставимо с показателями начала года.

Описываемый продукт может иметь признаки цифрового финансового актива или гибридного цифрового продукта, отметила старший юрист коммерческой практики ALUMNI Partners Инна Неминущая. По ее словам, «цифровое свидетельство» на золото может быть квалифицировано как цифровой финансовый актив, если предоставит его владельцу право получить стоимость золота на дату погашения, позволит передать права, удостоверенные активом, новому приобретателю с момента внесения в информационную систему площадки записи о совершении передачи.

Источник “Ъ” в крупной кредитной организации отметил, что для обращения ЦФА необходимо, чтобы специальная платформа была зарегистрирована в ЦБ. По словам двух источников “Ъ” на финансовом рынке, СПВБ планирует работать с ЦФА. Еще два собеседника “Ъ” отметили, что биржа проявляет интерес к обращению криптовалют. В конце марта СПВБ заключила договор покупки вычислительных мощностей на $3,5 млн, которые предполагалось использовать в том числе при торговле товарными активами (см. “Ъ” от 19 мая).

Однако, по мнению адвоката Балтийской коллегии адвокатов Елены Менде, в рамках текущего российского регулирования будущий инструмент выходит за пределы понятия ЦФА. Так, закон о ЦФА не позволяет реализовать право на физическое получение слитка, потому что разрешены пока только денежные права требования. «Если планируется получение слитка, то необходимо либо вносить изменения в законодательство, либо делать гибридные инструменты»,— уточнила госпожа Менде.

Единственная разница проекта СПВБ с существующей биржевой торговлей из того, что пока известно,— это регистрация конкретного золотого слитка на цифровой платформе, отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиций» Оксана Лукичева. По сути, на СПВБ будет продаваться конкретный слиток физического металла в виртуальной форме, при этом перемещения золота между банками не планируется, пояснила она.

Возможны нюансы с точки зрения получения слитков в физическом виде, «но сама возможность положить золото себе в карман будет привлекать инвесторов», полагает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиций» Виктор Тунев. Госпожа Лукичева считает, что если все слитки будут учтены, «то можно смело выдавать на руки физическим лицам без НДС, а юридические лица облагать неотмененным НДС».

Ксения Куликова, Екатерина Волкова