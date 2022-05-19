Терабайты выходят на биржу

43 2 мин. ...

Санкт-Петербургская валютная биржа провела тендер на аренду услуг ЦОД почти на $3,5 млн. Источники “Ъ” полагают, что площадка может стать оператором заблокированных активов нерезидентов в России, для чего и нужны новые мощности. Кроме того, на площадке смогут работать подсанкционные брокеры и обращаться ценные бумаги подсанкционных эмитентов. Есть и вариант, что мощности ЦОД направят на развитие товарной секции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в конце марта Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) заключила договор покупки вычислительных мощностей на $3,5 млн. Сумма оказалась рекордной для торговой площадки. Договор заключен с единственным поставщиком: тендер объявлен в начале марта, однако закупка признана несостоявшейся, поскольку была подана только одна заявка.

Как пояснил “Ъ” представитель СПВБ, в рамках контракта закупались стойко-места в ЦОД и мощности, физически выделенные под использование биржи. Эти места, по его словам, не имеют контакта с другими цифровыми хранилищами ЦОД и находятся под охраной с правом доступа только аккредитованным специалистам биржи. Собеседник “Ъ” подчеркнул, что сумма контракта является предельно возможной для использования в течение пяти лет: «Сейчас биржа использует мощности, стоимость которых на порядки ниже». Подрядчика биржа не раскрывает, отметив, что площадка «ориентировалась на государственного провайдера, способного предоставить высокозащищенные ЦОД со стандартом безопасности TIER-3».

В Банке России и Минфине оперативно не ответили на запрос “Ъ”. О желании СПВБ расширить бизнес знают несколько собеседников “Ъ” на финансовом рынке. Запрошенных в документации к закупке ресурсов может хватить для нескольких информационных систем, сообщил директор по развитию бизнеса КРОК «Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. «Поскольку запрашивается не очень быстрая система хранения данных на 300 Тб, предполагаем, что инфраструктура будет использоваться для хранения каких-то логов, записей»,— добавил он Один из источников “Ъ” назвал этот объем небольшим — для сравнения, по его оценке, данный показатель у Московской биржи составляет около 9000 Тб.

Один из источников “Ъ” считает, что биржа может стать оператором заблокированных активов нерезидентов в России. СПВБ исторически являлась «санкционной» биржей (три года назад планировалось ее развивать для торговли ценными бумагами санкционных компаний, см. “Ъ” от 9 августа 2019 года), поэтому к ней не могли давать доступ брокеры и банки, которые санкций активно избегали, напомнил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Впрочем, это направление развития не имело — в настоящее время на торговой площадке размещаются депозиты Федерального казначейства и свободные средства бюджета Санкт-Петербурга. Это привело к тому, что на бирже были весьма низкие обороты и полное отсутствие физических лиц в торгах.

Дмитрий Александров предполагает, что «СПВБ получит брокеров в виде санкционных госбанков и ценные бумаги эмитентов (в первую очередь, облигации), которые могут быть опасны для других бирж». Вместе с тем старший юрист BGP Litigation Елена Коломиец отмечает, что юридическую оценку рисков можно будет дать только после прояснения ситуации. На СПВБ не стали комментировать эту тему.

Впрочем, биржа будет развивать и другое направление. В частности, торги товарными инструментами, которые практически не охвачены конкурентами, считает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. В марте СПВБ подписала меморандум о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей. В начале того же месяца биржи сообщали о планах наращивать объемы биржевой торговли, упоминая, в частности, молочную продукцию, шрот масличных и кормовые добавки.

Ксения Куликова, Ольга Шерункова, Никита Королев