Валютная биржа меняет курс

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) готовит новую стратегию развития. В приоритетах — смена IT-платформы и кадрового состава, а также привлечение потребителей из числа организаций, которые никогда ранее не были участниками рынка. На какую рыночную нишу рассчитан новый бизнес биржи, не сообщается. Эксперты полагают, что все они уже заняты более крупными игроками. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что данную биржу готовят в качестве площадки для размещения ценных бумаг санкционных компаний.

Санкт-Петербургская валютная биржа продолжает трансформироваться в расчете на новый бизнес. Так, в настоящий момент биржа актуализирует список участников торгов на всех секциях. По оценке “Ъ”, в начале недели прекратили свое участие в торгах на СПВБ около двух десятков кредитных и некредитных финансовых организаций (НФО). Месяц назад торговая площадка разослала участникам письмо с предложением подписать новый договор об оказании услуг по проведению организованных торгов и направить на адрес СПВБ. Не предоставившие документ до 1 августа будут исключены из состава участников торгов, сообщалось в письме (с ним ознакомился “Ъ”). Начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках «БКС Брокер» Игорь Пимонов сообщил, что компания была зарегистрирована на СПВБ в 2001 году, однако в последнее время операций на этой бирже не проводила, поэтому приняла решение выйти из состава ее участников. Ту же причину назвали в банке «Русский стандарт».

«Это выполнение биржей требований собственных нормативных документов и регуляторных норм по допуску участников к организованным торгам»,— пояснили такую активность на СПВБ. В течение первого полугодия 2019 года были внесены изменения в ряд важных нормативных документов (правила допуска к торгам, листинга и делистинга, внутреннего контроля, организации системы управления рисками и т. д.).

Кроме того, в июле сменилось и руководство площадки — председателем правления СПВБ стал бывший глава Российского союза автостраховщиков Павел Бунин. На бирже пояснили, что это связано с «поисками акционерами новой стратегии, позволяющей бирже найти свой путь и способ развития». Какой путь развития будет предложен в новой стратегии — пока неизвестно. При этом на площадке сообщили “Ъ”, что в ближайшее время будет произведена замена IT-инфраструктуры, а также реализована модернизация расчетов. На вопрос о новых рыночных нишах, которые она готовится занять, на СПВБ не ответили. «Мы будем искать новых потребителей наших услуг из числа тех организаций, которые никогда не были участниками рынка, и предлагать им нужные для их бизнеса продукты и услуги»,— отметили на бирже. На текущий момент бизнес СПВБ состоит в проведении депозитных аукционов на размещение временно свободных средств бюджета властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также нескольких госфондов.

Александр Афанасьев, председатель правления Московской биржи, 18 октября 2018 года на форуме Finopolis Представляется, что риск нового выпуска, например акций компании, которая относится к SDN, достаточно высокий для биржи — создает риски «заражения» для участников

«Все профитные, объемные ниши уже исчерпаны. В основном за счет экспансии Московской биржи и отчасти Санкт-Петербургской биржи НП РТС»,— рассуждает президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов. При этом, по его словам, «биржевой сервис требует больших затрат, он может окупаться только при серьезных оборотах востребованных инструментов». Такой возможности для СПВБ не видно, указывает господин Мамонтов. В то же время, по словам управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в Санкт-Петербурге работает «компетентная команда с опытом», которая может решать сложные задачи как для создания «хорошего сервиса для участников рынка, так и предложения им уникальных бумаг, купить которые больше нигде нельзя».

Ранее ряд СМИ сообщали, что СПВБ рассматривается в качестве площадки для обращения ценных бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. В январе 2019 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщал, что биржа уже выбрана. Однако ни в Минфине, ни на бирже до сих пор не подтвердили и не опровергли, что такой площадкой станет СПВБ. В июле стало известно, что из состава акционеров биржи вышли Балтийский банк и банк «Санкт-Петербург». Комментируя это событие, господин Моисеев отмечал, что в составе акционеров «санкционной» биржи не будет, в частности, Сбербанка и ВТБ. В обоих банках от комментариев отказались.

«Если предположить, что СПВБ действительно станет такой площадкой, то следующий вопрос — какие инвесторы туда придут. Токсичность таких размещений очевидна»,— сетует господин Мамонтов. Господин Жарский считает, что «санкционные» бумаги могли бы быть «залогом лояльности власти, своеобразными партбилетами для состоятельных бизнесменов».

Мария Сарычева