Пока ШОС да дело

Очередной приграничный конфликт между Киргизией и Таджикистаном вспыхнул как раз накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, в котором будут участвовать президенты обеих стран. В результате стрельбы погибли двое таджикских военнослужащих, раненые есть с обеих сторон. Власти приграничных территорий вроде бы договорились об отводе войск на постоянные места дислокации, но проблема, из-за которой боестолкновения случаются с завидной регулярностью, по-прежнему не решена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат киргизской армии на блокпосту в Бишкеке, 2020 год

Фото: Vladimir Voronin / AP Солдат киргизской армии на блокпосту в Бишкеке, 2020 год

Фото: Vladimir Voronin / AP

Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками в местности Булак-Баши Баткенской области. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы в нарушение ранее достигнутых договоренностей. Утверждается, что в ответ на требования киргизской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в том числе из минометов. В результате двое военнослужащих Киргизии получили ранения.

В то же время Таджикистан обвинил в провокации киргизских пограничников, которые, по его версии, без видимых причин обстреляли таджикскую погранзаставу. Позднее в течение дня сообщалось еще о двух перестрелках — на погранзаставе «Достук» в местности Как-Сай и на погранзаставе «Самаркандек» в местности Паскы-Арык Баткенского района. Таджикское информагентство Asia Plus сообщило, что в результате этих перестрелок погибли двое военнослужащих Таджикистана. 11 человек, в том числе шесть таджикских пограничников и пять местных жителей, получили ранения. Обе стороны возложили ответственность за приграничные инциденты друг на друга.

Вспыхнувший конфликт завершился переговорами на уровне местных администраций — руководства Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана, которые состоялись в тот же день. К ним присоединились представители пограничных служб и других силовых структур.

Стороны договорились об отводе войск в постоянные места дислокации, а также об установлении пунктов совместного управления и назначении ответственных на местах из числа руководителей правоохранительных органов двух стран.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Баткенской области. Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии официально проинформировала о планах совместного с таджикскими коллегами патрулирования приграничных территорий. В ближайшее время ожидается еще одна встреча представителей местных администраций.

Напомним, что инциденты на границе Таджикистана происходят с завидной регулярностью — свыше 150 случаев за последние 12 лет. Только в минувшем июне было зафиксировано несколько перестрелок, а до этого инцидент произошел в январе — тогда сообщалось о раненых с обеих сторон, а также одном погибшем жителе таджикского села. Самый же крупный приграничный конфликт за последние годы между двумя странами случился в апреле 2021 года, когда в результате длившихся несколько дней боев погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил тогда о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены.

Причина регулярных конфликтов — неделимитированная граница. По сообщению председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии при правительстве Таджикистана Орифа Ходжазоды, протяженность линии границы между странами составляет 987,6 км, из которых описаны только 519,9 км.

Основная проблема в том, что Киргизия и Таджикистан при определении спорных участков пользуются разными картами. Таджикские эксперты берут за основу карты 1924–1939 годов, а киргизские — 1958–1959 годов.

На это накладывается вопрос водоснабжения. Последняя встреча топографических рабочих групп двух стран по делимитации и демаркации границы состоялась в конце июня, а спустя месяц президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора договорились о продолжении диалога на эту и другие темы.

В четверг два президента встретятся на полях саммита ШОС в Самарканде. Ранее инциденты особо не влияли на диалог на высоком уровне, но напряженность между Киргизией и Таджикистаном никому не нужна, тем более что две страны состоят не только в ШОС, но и в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которой существует соглашение о взаимной защите. Только в июне на встрече глав МИДов стран-членов ОДКБ в Ереване киргизский министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев отметил необходимость усовершенствования процедуры применения коллективных сил организации, а также повышения эффективности функционирования ее Центра кризисного реагирования.

Россия неоднократно предлагала Киргизии и Таджикистану помощь в разрешении конфликта, в том числе была готова поделиться своим совместным с Казахстаном опытом демаркации границы. В этот раз Москва также не оставила ситуацию без внимания, призвав стороны «принять все необходимые меры для возвращения обстановки в политико-дипломатическое поле» с учетом имеющихся договоренностей между президентами двух стран. «Выражаем готовность к содействию сторонам в выходе на долгосрочное взаимоприемлемое решение пограничных вопросов, используя богатый российский опыт пограничного размежевания, в том числе с центральноазиатскими соседями»,— добавили в МИД РФ.

Марианна Беленькая