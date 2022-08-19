Кто в ШОС, кто по дрова

Секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в пятницу встретились в Ташкенте, где обсудили повестку запланированного на сентябрь саммита. При этом, как отметили опрошенные “Ъ” эксперты из стран региона, среди членов организации по-прежнему нет единого понимания того, в чем суть ШОС и какой должна быть ее роль. Пока Россия стремится сделать это объединение центром сопротивления США и их союзникам, другие страны пытаются избегать столь резких формулировок и говорят лишь о том, что вызывает минимум противоречий — например, о ситуации в Афганистане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Роль и авторитет ШОС в мировых делах растет, заверил на встрече в Ташкенте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом, по его словам, говорит «беспрецедентное количество заявок как на вступление в организацию, так и на обретение статуса наблюдателя или партнера по диалогу».

Напомним, что сейчас в процессе вступления в ШОС находятся две страны — Иран и Белоруссия. Как ожидается, на сентябрьском саммите статус партнера по диалогу получат Египет, Катар и Саудовская Аравия. Кроме того, будет дан старт процедуре предоставления такого статуса Бахрейну и Мальдивам. На статус наблюдателя при ШОС (он выше статуса партнера по диалогу) претендуют Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал.

Николай Патрушев дал понять, что для России ШОС — это своего рода ядро сопротивления Западу и союз единомышленников.

В своей речи секретарь Совбеза РФ не раз упомянул о глобальном противостоянии, в котором Москва и ее партнеры по ШОС (на текущий момент это Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан), с его точки зрения, находятся на одной стороне. «Начатая нашей страной на Украине специальная военная операция используется лишь как предлог для раскручивания беспрецедентной глобальной антироссийской кампании,— сказал господин Патрушев, рассчитывая на понимание коллег.— Отмечу, Украина была выбрана Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем неслучайно. Западники понимают, что в нашей исторической памяти русские и украинцы всегда были единым и неразделимым народом с общей культурой и судьбой». «Англосаксов» выступающий обвинил не только в попытке «создать плацдарм для оказания давления» на Россию, но и в стремлении «создать прецедент для дальнейшего дробления русского этноса с целью его полного искоренения».

Идеологических противников секретарь российского Совбеза нашел, в частности, и в том регионе, где Москва последние десятилетия активно ищет (и нередко находит) партнеров. «В Азиатско-Тихоокеанском регионе США и их союзники также создают закрытые блоки, к деятельности которых на антироссийских или антикитайских началах они пытаются привлечь максимальное число государств»,— отметил он. И особенно резко высказался о Японии, которая якобы «изо всех сил стремится занять лидирующие позиции среди мирового движения русофобов».

При этом коллеги господина Патрушева явно избегали столь резких формулировок.

Например, как сообщает сайт Акорды (администрации президента Казахстана), «стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности». Упомянут в сообщении и Афганистан, который, судя по всему, был одной из центральных тем выступления секретаря Совбеза Казахстана Гизата Нурдаулетова. «Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков»,— сообщает Акорда.

Примерно в том же духе высказался и секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов. Он заявил, что безопасность на пространстве ШОС напрямую связана с Афганистаном и нормализация ситуации в этой стране должна быть приоритетом для всех участников организации.

Киргизский политолог Кубатбек Рахимов в беседе с “Ъ” назвал такую разницу в повестке объяснимой и заверил: сделать из ШОС антиамериканскую площадку, как того хочет Москва, не получится.

«Я скептически отношусь к ШОС в новом формате, после того как она начала расширяться. Еще в 2017 году, когда организация приняла в свой состав Индию и Пакистан, между которыми продолжает тлеть один из сложнейших конфликтов в мире, она стала превращаться в аморфную,— заявил “Ъ” господин Рахимов.— Теперь туда принимают Иран — тоже не самое простое государство, что только усугубит положение. Россия, судя по всему, пользуется этой аморфностью, чтобы продолжать озвучивать на площадке ШОС свои идеи. Но проблема лишь в том, что значимость этих заявлений снижается — это просто высказывание в некоем дискуссионном клубе». Для того, чтобы убедить соратников по ШОС встать на ее сторону, Москве, по мнению господина Рахимова, нужна или яркая идея, или предложение «разделить прибыль» в случае успеха. «Но ни того, ни другого Россия не предлагает,— резюмировал эксперт.— Традиционные ценности, о которых в Москве постоянно говорят,— это не та идея, за которую можно пойти на риск».

Похожую идею в беседе с “Ъ” высказал и казахстанский политолог Марат Шибутов. «Изначально ШОС создавалась, чтобы решить проблему границы Китая с постсоветскими странами и обеспечить взаимную безопасность,— напомнил он.— Причем, когда организация была создана, эта проблема уже была решена, и все основные документы уже были подписаны. Отсюда и разногласия — каждый видит будущее организации по-своему». При этом Россия, по словам господина Шибутова, «делит шкуру неубитого медведя»: «ШОС — азиатская организация, а в Азии уважают силу и не любят пустословия. Призывать объединяться против англосаксов можно после взятия Киева, а не в нынешней ситуации. Поэтому неудивительно, что все остальные страны предпочитают обсуждать приземленные вещи, которые требуют решения сейчас».

В свою очередь, собеседник “Ъ” в Минске, политолог Алексей Дзермант, убежден, что истинный адресат речи Николая Патрушева — это Китай, который вполне разделяет точку зрения Москвы о «западной гегемонии».

«Нужно понимать, что в ШОС есть две сильных страны, от которых зависит существование организации,— это Россия и Китай. Игроки поменьше будут ориентироваться на них, при этом разница в подходах вполне нормальна — она встречается во всех организациях,— заявил господин Дзермант.— Что же касается Беларуси, то для нее сейчас закрываются все двери на Западе — возможно, навсегда. Поэтому вполне логично, что ШОС — весьма интересная для нее площадка. Учитывая отношения Беларуси с Россией и Китаем, она точно не будет в этом клубе чужой».

Кирилл Кривошеев