Baikal не серверуется

«Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска представленных в конце 2021 года серверных процессоров Baikal-S из-за проблем с размещением заказов на производство в Тайване, рассказали “Ъ” участники рынка. По их данным, ряд крупных структур, включая «Сбер», рассчитывали на значительные партии серверов на Baikal-S, чтобы исполнить требования по импортозамещению. Теперь российским компаниям придется искать способы параллельного импорта серверов на зарубежных процессорах, поскольку альтернативы не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам двух источников “Ъ” на российском рынке микроэлектроники, «Байкал Электроникс» отменил выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S из-за отказа тайваньской TSMC заключать новые контракты.

По словам одного из собеседников “Ъ”, партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно»,— добавляет топ-менеджер одного из профильных предприятий.

У «Байкал Электроникс» были большие планы на рынок серверных процессоров. Прошлым летом компания представила свою инвестиционную стратегию до 2025 года. По ней, чипмейкер планировал выпустить сначала процессор Baikal-S (сигнальная партия вышла в декабре 2021 года), а затем другие типы чипов. До конца 2022 года планировалось заказать у TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое (см. “Ъ” от 2 июля 2021 года).

По словам источника “Ъ” на российском рынке электроники, Baikal-S еще на стадии сигнальной партии заинтересовал ряд крупных потребителей. «Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию исключительно на российских процессорах. Теперь, очевидно, серверов на этих процессорах в России не будет»,— полагает собеседник “Ъ”.

Участники рынка считают, что в результате компания может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых получила 5,64 млрд руб. в качестве субсидии от Минпромторг (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Предполагалось, что первые партии этих чипов будут готовы в 2025 году. В «Байкал Электроникс» отказались от подробных комментариев, но заверили, что «команда продолжает работу по всем проектам, в том числе Baikal-S, Baikal-S2».

По словам директора компании «Промобит» (производитель серверов и СХД Bitblaze на процессорах «Эльбрус») Максима Копосова, отмена Baikal-S означает, что в ближайшее время на российский серверный рынок преимущественно будут поставляться решения на базе иностранных чипов: «Прежде всего рынок наполнится самыми массово выпускаемыми в мире процессорами от Intel и AMD, завезенными по каналам параллельного импорта, а также китайскими изделиями».

Основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович считает, что по объему продаж вычислительной техники отмена процессоров Baikal-S ударит не сильно, так как чипы от «Байкал Электроникс» и НПЦ «Элвис» существовали только в опытных партиях. «Однако многие компании инвестировали в проекты на этих чипах, формировался новый рынок отечественных доверенных решений, и теперь с этим определенные проблемы»,— уточняет господин Петричкович.

По мнению господина Копосова, российские разработчики процессоров встанут перед выбором: снизить технические характеристики своих устройств для обеспечения технологической возможности производства на российских фабриках или продавать свои разработки иностранным партнерам.

Тимофей Корнев